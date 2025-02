Sennheiser acaba de presentar el último modelo básico de su gama de auriculares más «analíticos», los HD 505. La serie 500 es siempre la línea más asequible de Sennheiser, y los HD 505 se sitúan justo debajo de los Sennheiser HD 600 en la gama.

Sennheiser dice que los nuevos auriculares tienen un transductor adaptado que fue diseñado para dar una mejor extensión de graves y agudos en comparación con las opciones anteriores de la serie 500, manteniendo la transparencia de la música.

Tienen un rango de frecuencias de 12 Hz a 38,5 kHz a partir de controladores de 38 mm, y una impedancia de 120 ohmios, aunque tienen un alto nivel de presión sonora de 107,9 dB por voltio, lo que significa que todavía son manejables desde algo así como un teléfono o un ordenador portátil, más o menos.

Tienen un cable de 1,8 m, con un conector de 3,5 mm en el extremo y un adaptador de 6,3 mm incluido. El cable se fija a los auriculares, pero es extraíble.

Cuestan 279€, lo que los hace notablemente más asequibles que el precio oficial de los Sennheiser HD 600, que es de 349€. Sin embargo, los HD 600 están disponibles normalmente por menos de 300€, por lo que no es difícil conseguir el modelo superior por el mismo precio que la nueva opción de nivel de entrada.

Tengo un par de auriculares Sennheiser HD 600 (que construí yo mismo en una visita a la fábrica de Sennheiser en Irlanda), así que teniendo en cuenta este precio tan parecido al del mundo real, y con un par de HD 505 en la mano, los comparé directamente con los HD 600.

Cara a cara

En nuestro análisis completo de los Sennheiser HD 505 nos adentraremos en un periodo de pruebas más largo y completo, así que esta es solo mi comparación inicial: los probé con Apple Music en mi iPhone 16 Pro, con un DAC USB-C de Hidisz.

En primer lugar, una nota sobre conducirlos desde un teléfono a través de un pequeño DAC sin elemento amplificador alimentado: sí, pude conducirlos desde esto fácilmente, pero tuve que tener el volumen a alrededor del 85% del máximo. Tenía el HD 600 al 90% del máximo para alcanzar el mismo nivel de volumen percibido. No son difíciles de manejar, pero hay que mantener el pie en el suelo.

Uno de los elementos en los que Sennheiser dijo que se había centrado para los nuevos auriculares era un diseño ligero y cómodo sin mucha fuerza de sujeción, y esto me gustó mucho en los HD 505. Se mantienen en su sitio de forma agradable, pero no se mueven. Se mantienen en su sitio muy bien, pero con un poco menos de agarre en las almohadillas de fibra, no me calentaron tanto la cabeza durante las mismas horas de escucha que los HD 600. No tengo ningún problema con el agarre o el calentamiento de los HD 600, pero noté una clara diferencia con los HD 505.

Obviamente, todo gira en torno al sonido, así que vamos a profundizar en él. El HD 505 tiene los graves y los agudos más potentes de los dos, eso es evidente desde el primer momento. Da la sensación de que golpea ligeramente más bajo en la gama de graves que el HD 600, pero está claro que está muy controlado: puede golpear con un buen impacto repentino y terminar con la misma nitidez.

Los graves son más potentes de lo que esperaba por mi familiaridad con el HD 600, pero todo resulta muy natural; los agudos prominentes son más bien una sorpresa.

No son ásperos, al menos no que yo haya oído hasta ahora, pero sí parece que están asomando la cabeza fuera de la mezcla de una manera que no parece neutral. Esto significa que puedes profundizar en los detalles de las voces altas o la percusión de agudos, y la combinación de agudos y graves prominentes hace que el sonido también parezca muy enérgico.

Sin embargo, los HD 600 tienen un nivel extra de naturalidad en el sonido general que es especialmente evidente en el rango medio. Da la sensación de que hay más espacio para que los elementos se muevan a lo largo de esas frecuencias, un espacio más grande en el que jugar cuando no están encajando entre los graves y agudos más pronunciados del HD 505.

Esto hace que los arreglos de instrumentación sean más evocadores, y las mezclas más envolventes. También hace que los diferentes instrumentos de las canciones con mucho volumen parezcan un poco más organizados en el escenario sonoro - y no les quita protagonismo, sino que les da la capacidad extra para brillar, y mostrar detalles adicionales.

Esto significa que la escena sonora general del HD 600 me parece más unificada, con un flujo más suave de arriba a abajo y, lo que es más importante, un sonido más natural en toda esa transición. ¿Echo de menos un poco más de graves en algunas canciones al cambiar de los HD 505 a los HD 600? Sí, al principio, pero una vez que me meto en la complejidad de lo que ofrecen los HD 600, me siento más feliz.

Por supuesto, nada de esto es una sorpresa dado que los HD 600 suponen teóricamente un gran salto de precio con respecto a los HD 505 - pero como he mencionado anteriormente, en la práctica se pueden encontrar por un precio tan cercano, que creo que los HD 505 pueden tener problemas para salir de la sombra de los HD 600, a menos que tengas sus propias rebajas dentro de poco.