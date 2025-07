He usado durante meses los únicos auriculares diseñados para música metal, y me han hecho sentir como si estuviera de nuevo en el pogo

Cuando los auriculares Heavys empezaron a circular por las redes sociales, no estaba muy convencido. Como fan del metal de toda la vida, no hay nada en este mundo que me guste más que las voces guturales, las guitarras en tonos graves, los bajos demoledores y las baterías a 300BPM (¿cuánto queda para el próximo Hellfest?). Así que, ¿podría una empresa de audio tener la fórmula secreta para trasladar con precisión la experiencia en directo de los conciertos de metal extremo a los auriculares?

Presentamos los auriculares Heavys H1H, que llevan unos tres años en el mercado, pero siguen sin tener rival en este ámbito concreto. Probablemente conozcas el nombre si has pasado algún tiempo navegando por las redes sociales mientras escuchabas todo tipo de música extrema y alta en tu smartphone.

La empresa ha realizado colaboraciones inteligentes (a través de placas intercambiables para los auriculares, llamadas Shells) con bandas de renombre como Cannibal Corpse, Opeth, Carnifex, Paradise Lost, Blood Incantation, Lamb of God, Trivium, Dark Funeral, Katatonia y Morbid Angel, pero ¿hacen justicia los auriculares a las bandas? Eso es lo que he pasado los últimos meses (y cientos de horas escuchando música) tratando de averiguar.

Súbelos hasta el 11

Antes de hablar sobre el rendimiento de audio de los Heavys H1H, es fundamental examinar las especificaciones técnicas de estos auriculares y compararlos con algunos de los mejores auriculares del mercado. Todo comienza con la visión de un hombre, Axel Grell (cofundador y director técnico de Heavy), que anteriormente fue ingeniero jefe de auriculares de Sennheiser durante casi 30 años y, después, ajustó los muy buenos (aunque mucho más discretos) auriculares Montblanc MTB 03 y los excelentes Grell Audio TWS/1.

Así que este hombre sabe un par de cosas sobre el desarrollo de auriculares. Y eso se refleja en la calidad de fabricación de los Heavys H1H, así como en su composición técnica. Hay un total de ocho controladores de audio (cuatro en cada lado), y cada auricular cuenta con dos altavoces de 38mm de rango bajo a medio y dos tweeters de alta frecuencia. El rango de frecuencia es relativamente amplio, desde 5Hz hasta 46kHz, con un nivel de distorsión armónica total (THD) de 100dB. Compárese esto con los Sony WH-1000XM6, un modelo líder con un rango de frecuencia de 20Hz a 20kHz, y a pesar de que el oído humano solo puede percibir frecuencias de 20Hz a 20kHz, existe una notable diferencia en la calidad de audio que se puede reproducir con precisión entre ambos.

Una respuesta de frecuencia más amplia de los controladores de audio (en general) garantiza una mayor nitidez y claridad en los bordes iniciales de las notas, una distorsión reducida y una mejor calidad de sonido en general, todo lo cual es especialmente importante para los subgéneros extremos de la música metal. Con una mezcla de audio adecuada, (en teoría) podrás escuchar el ataque de los platillos y los redobles de doble bombo que se abren paso en la mezcla frente a los riffs de bajo en los graves, y escucharlos con precisión superpuestos bajo la instrumentación de frecuencias más altas (como las guitarras solistas y rítmicas) sin que se pierda nada ni se produzca confusión.

No es muy habitual que los auriculares (a diferencia de los IEM) tengan tweeters separados junto a los controladores de audio tradicionales integrados en cada auricular, y ahí es donde destacan los Heavys H1H. Es notable desde el punto de vista del diseño, ya que los tweeters están situados en los laterales de los auriculares (en lugar de estar implementados de forma concéntrica con los controladores de 38 mm), lo que (debería) ayudar a elevar los sonidos más agudos en la mezcla. En esencia, todo el hardware está aquí para que los agudos, los medios y los graves se mezclen delicadamente, si están bien integrados.

¡Esos cuernos!

(Image credit: Future)

No necesitaba muchas excusas para probar una amplia gama de temas de metal extremo en los Heavys H1H y obtener una primera impresión, así que empecé con algo de death metal sueco para ver de qué eran capaces. Al reproducir So You Die y Eaten de Bloodbath, se demostró lo bueno que es tener tweeters y controladores de compresión para cada oído, ya que el trabajo de guitarra y bajo de Anders Nyström y Jonas Renkse se escuchaba maravillosamente en los graves y medios, respectivamente. En cuanto a las voces, tanto los gruñidos de Mikael Åkerfeldt como los de Peter Tägtgren se reproducían con una fidelidad brutal, sin perderse nunca en el fondo.

No es de extrañar, dado el alto valor de producción del death metal sueco de esa época, pero ¿qué pasa con la música producida de forma más... liberal? Ahí es donde entramos en los gélidos reinos del black metal, que (por lo general) se crea para ser lo más abrasivo y «crudo» posible. Dicho esto, escuchar álbumes como On Horns Impaled de Watain, Liar of Nazareth de Leviathan y Quintessence de Darkthrone fue revelador. Principalmente por el hecho de que el ecualizador del Heavys H1H no compactaba completamente el «muro de sonido» por defecto, ya que la batería empapada de reverberación, las voces más agudas y las guitarras afiladas como cuchillas eran increíblemente nítidas.

Puedes escuchar la mayoría de la música metal sin problemas con tus Apple AirPods habituales o con unos auriculares más económicos, como los 1More Sonoflow Pro HQ51, pero se necesita un par de auriculares especiales para poder realzar tan bien los sonidos marginales del metal. Fundamentalmente, dependerá del tipo de metal que te guste escuchar; eso determinará si necesitas unos auriculares con este nivel de tecnología, que puedan alcanzar un volumen tan alto sin perder claridad. Tu álbum de rock radiofónico impecable o de heavy metal ultra pulido no se beneficiará tanto, pero tampoco es ese el público al que se dirige necesariamente la empresa.

El peso del mundo sobre ti

(Image credit: Future)

Si hay algo que se puede decir del Heavys H1H es que su nombre le viene como anillo al dedo. Con un peso de 410 g, son sin duda los auriculares más pesados que he usado nunca, pero son increíblemente cómodos, se mantienen bien en su sitio incluso cuando mueves la cabeza al ritmo de la música (sí, lo he probado) y están muy bien fabricados. Por 270 $/245 £, superan con creces sus expectativas en cuanto a calidad de fabricación y audio, incluso en comparación con algunos de los auriculares y cascos insignia que he utilizado en el pasado, lo cual fue una verdadera sorpresa.

Como persona que hace ejercicio y camina a menudo, he descubierto que los auriculares Heavys H1H realmente parecen desaparecer con el tiempo. Tanto si estoy haciendo senderismo por la Irlanda rural como si estoy haciendo ejercicio, se mantienen en su sitio sin pellizcarme las orejas, dolerme el cuello ni hacer notar su presencia, lo cual es ideal cuando escuchas tanta música heavy metal como yo en un solo día. Es algo a lo que hay que acostumbrarse, pero noté una diferencia considerable cuando volví a mis auriculares habituales, los Sony WH-CH720N, para compararlos.

A pesar de la marca y del vocalista de metal que te grita al oído cada vez que haces algo, como conectarte por Bluetooth o subir el volumen al máximo, los auriculares H1H tienen un toque de sutileza y elegancia. Con un diseño totalmente negro y controles intuitivos en la parte trasera de los dos auriculares, son unos auriculares que puedes llevar a cualquier parte sin llamar demasiado la atención, como si estuvieras dando un paseo con unos de los mejores auriculares inalámbricos. En casos como este, siempre es mejor ser discreto, pero puedes añadir un toque de estilo a través de las carcasas para representar mejor a tu banda favorita si lo deseas; personalmente, espero que colaboren con Imperial Triumphant, Insomnium, In Flames, Scar Symmetry y Behemoth en un futuro próximo.

No te pases con tus tímpanos

(Image credit: Future)

Llevo más de 25 años escuchando metal extremo y he visto a cientos (quizás miles) de bandas en directo durante ese tiempo en conciertos y festivales... sin protección auditiva. Sí, era joven e ingenuo y pensaba que si me metía en los mosh pits cerca del escenario en los festivales Bloodstock, Incineration y Damnation, mi audición nunca se vería afectada. Pero no ha sido así. Me han limpiado los conductos auditivos más veces de las que puedo recordar y me he vuelto experto en mirar la boca de las personas cuando me hablan; de lo contrario, algunas situaciones pueden resultar difíciles de manejar.

Es algo totalmente autoinfligido, claro, pero sigue siendo un problema constante en mi vida. Normalmente, tengo que poner los auriculares al máximo volumen para poder oírlo todo; sin embargo, gracias a la claridad de los ocho controladores y al rango de alta frecuencia de los Heavys H1H, eso ya no es así. Puedo escuchar a un volumen seguro durante largos periodos de tiempo sin preocuparme por dañar aún más mi audición, que ya está comprometida, lo cual agradezco enormemente.

La empresa afirma que los Heavys H1H son «los primeros auriculares del mundo que imitan los entornos de sonido en directo», y yo lo creo. La vitalidad y calidez que proporcionan los controladores y los tweeters hacen un excelente trabajo al hacerme sentir como si estuviera entre el público. Pero no hagas como yo: utiliza protección auditiva adecuada si tocas música metal o vas a conciertos, porque te puede pasar (y te pasará) a ti también.

En definitiva, los Heavys H1H han mejorado realmente la forma en que escucho la música que me acompaña en mi día a día; suenan equilibrados, con unos graves adecuados, sin distorsiones ni sonidos confusos, y permiten que los agudos suenen con precisión, algo que no había conseguido con ningún otro auricular hasta ahora. Del mismo modo, no necesito subirlos al máximo para disfrutar de ellos y hacerme más daño, y están lo suficientemente bien construidos como para (con suerte) durar mucho tiempo. No serán para todo el mundo, pero tampoco pretenden serlo.

Tanto si quieres ponerte algo de Slayer, relajarte con un poco de Mgła o darlo todo con Devourment, Vomitory o Suffocation, los Heavys H1H están más que a la altura para subir el volumen. Para el resto de mortales, pueden resultar un poco excesivos.