Llevamos semanas escuchando todas nuestras canciones favoritas con los Sony WH-1000XM6 y no hemos ocultado nuestra predilección por los últimos auriculares insignia de Sony. Con una calidad de sonido impresionante, una cancelación de ruido activa (ANC) de primera categoría y un diseño cuidadosamente elaborado, no creemos que vayamos a dejar de usarlos pronto. Son realmente versátiles y merecen sin duda su puesto en nuestra lista de los mejores auriculares.

Pero, además de los Sony WH-1000XM6, también hemos probado sus dos predecesores más recientes, los Sony WH-1000XM5 y los Sony WH-1000XM4. Hemos comparado cada modelo en aspectos como el rendimiento de audio, el conjunto de funciones y el diseño, para determinar cuáles son los mejores auriculares de Sony del mercado si se tiene en cuenta su relación calidad-precio.

¿Ha superado Sony su mejor trabajo con los WH-1000XM6? ¿Son la mejor opción de compra si eres nuevo en la línea WH-1000X de Sony? ¿Merecen la pena aunque ya tengas alguno de los modelos anteriores? ¡Responderemos a todas esas preguntas a continuación!

(Image credit: Future)

Los XM6 ofrecen una mejora increíble con respecto a los modelos anteriores...

En primer lugar, si esperas un cambio radical con respecto a los modelos anteriores, te vas a llevar una decepción. Sí, los Sony WH-1000XM6 son una fusión y una evolución de sus antecesores. Por ejemplo, tiene la diadema plegable de los XM4, junto con el diseño más elegante y lujoso de los XM5. Y, al mismo tiempo, obtienes bisagras más resistentes que las de los XM5 para una mayor durabilidad, pero con una diadema más ancha y cómoda que las que hemos visto hasta ahora.

Sin embargo, esa sensación de evolución se aplica a algo más que al diseño. En cuanto al sonido, los WH-1000XM6 son un paso adelante con respecto a los XM5 y los XM4. Una diferencia clave es que con los XM6 se obtiene una amplitud considerablemente mayor, en parte gracias a su nuevo y mejorado driver dinámico de 30mm.

Al comparar cada modelo con temas como “Oro” de Sasà, percibimos un sonido más amplio y abierto con los XM6. Un sonido que proporcionaba un mayor espacio para respirar a cada instrumento de la mezcla, ideal para aquellos que buscan una experiencia auditiva más inmersiva y reveladora.

Los XM6 están equipados con un nuevo procesador QN3 HD que, según Sony, funciona siete veces más rápido que el original. Este procesador alimenta la tecnología "noise shaper" de Sony, que mejora la conversión de digital a analógico y, al mismo tiempo, anticipa los cambios repentinos de sonido, para ofrecer una escucha más natural y sin distorsiones. Pero ese procesador QN3 es también la fuente de la mayor mejora de los XM6 con respecto a sus predecesores.

(Image credit: Future)

Y esa es, por supuesto, su capacidad de cancelación activa del ruido. Después de probar competidores como los auriculares Bose QuietComfort Ultra, los Bowers & Wilkins Px7 S3 y los dos modelos anteriores de Sony, está claro, los Sony WH-1000XM6 son los reyes de la cancelación de ruido en este momento.

Ya fuera viajando en transporte público, usando la aspiradora o trabajando en una oficina llena de gente hablando, los XM6 nos ofrecían silencio o, en el peor de los casos, casi silencio. No se puede decir lo mismo de los XM5 y, desde luego, tampoco de los XM4, que funcionaban muy bien en el momento de su lanzamiento, pero que han sido superados considerablemente por la propia Sony.

Una de las principales razones de ello es, por supuesto, que los WH-1000XM6 aprovechan la potencia de 12 (sí, 12) micrófonos. Son cuatro más que los XM5 y nada menos que siete más que los XM4. Además, cada uno de esos 12 micrófonos está ajustado con precisión para eliminar el máximo ruido externo posible. Los algoritmos de IA también ayudan a mantenerte concentrado en tu música o tus podcasts favoritos.

Los XM6 también cuentan con más micrófonos con formación de haces, seis en total, lo que significa que obtienes la mejor calidad de llamada que Sony ha ofrecido jamás en unos auriculares. Mi voz era más clara en los nuevos auriculares de Sony al comparar con los otros auriculares, sobre todo gracias a la capacidad superior de los XM6 para separar la voz del ruido de fondo.

De hecho, asistimos a una demostración en el estudio 5020 de Sony en la que alguien realizó una llamada en un entorno con ruido artificial. Después de colocarse los XM6, su voz se separó por completo del bullicio que llenaba el entorno.

Sony WH-1000XM6 plegados, al lado de los Sony WH-1000XM5 (que no se pliegan) (Image credit: Future)

No solo nuevas funciones, sino también más pulidas

Cuando probamos los Sony WH-1000XM5, algo nos llamó mucho la atención. Es cierto que se había producido un cambio en su diseño, ya que se había eliminado la plegabilidad que tenían los Sony XM4, lo que, en nuestra opinión, supuso un retroceso.

Pero en cuanto a las características, no había prácticamente ninguna noveda; los XM5 solo eran un poco mejores que los XM4, pero con un gran aumento de precio. Por eso, hemos seguido recomendando los XM4 incluso después de la salida al mercado de los XM5.

Sin embargo, con los XM6, Sony ha rectificado y ha añadido algunas características nuevas.

Una nueva característica clave es la compatibilidad con Auracast. Se trata de un tipo de tecnología Bluetooth que permite sintonizar una emisión de audio transmitida desde un teléfono, un televisor o un dispositivo similar sin necesidad de emparejamiento.

Además, hay un modo de escucha Cinema que mezcla el sonido estéreo en un formato tridimensional más envolvente.

Sony WH-1000XM6 y Sony WH-1000XM4 plegados (Image credit: Future)

Como hemos mencionado anteriormente, los XM5 solo supusieron una pequeña mejora con respecto al maravilloso conjunto de características de los XM4. Esto incluye LDAC (tecnología de codificación de audio desarrollada por Sony) para transmisión vía Bluetooth de alta resolución, el impecable DSEE Extreme de Sony para mejorar la calidad de los archivos de audio de menor calidad, controles táctiles muy precisos y un modo de sonido ambiental más completo si quieres estar más atento a tu entorno.

Por supuesto, todo esto sigue estando presente en los XM6, aunque se han modificado los controles táctiles para que no tengas que deslizar continuamente el dedo para ajustar el volumen. Cosas como cubrir el auricular derecho para activar el "modo pass through" son un poco más fluidas en los XM5 y los XM6 que en los XM4. La mayoría de las indicaciones de voz también se han eliminado en los XM6, para ofrecer una experiencia de usuario menos invasiva.

Por supuesto, con nuevas funciones, un audio más completo y una ANC muy mejorada, los Sony WH-1000XM6 tienen un precio bastante elevado. Concretamente, cuestan 469€.

Por supuesto, dada la antigüedad de los XM5 y XM4, ya ni siquiera se acercan a ese precio. Los XM5 se pueden encontrar habitualmente entre 289 y 299€, mientras que los XM4, que siguen siendo excelentes, los tendrás por 199€ y con una buena oferta los hemos llegado a ver hasta por 169€, es decir, ¡una ganga!

(Image credit: Future)

Nuestro veredicto final

Entonces, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué auriculares Sony son los mejores para ti? Bueno, eso dependerá de varios factores, ¡pero sin duda podemos ayudarte a reducir las opciones!

Si tienes dinero para gastar, probablemente ya te hayas dado cuenta de que tu mejor opción es hacerte con los nuevos y llamativos Sony WH-1000XM6. Obtienes lo mejor... en todo. Mejor ANC que los XM5, los XM4 y, bueno, básicamente todos los auriculares del mercado. Sí, incluso los Bose.

Eso los hace dignos de una actualización si tienes cualquiera de los dos modelos anteriores y quieres mejorar tu experiencia auditiva, en nuestra opinión. En definitiva, estos son los mejores auriculares Sony hasta la fecha en cuanto a rendimiento puro, y son nuestros grandes ganadores generales, aunque tengan un precio bastante elevado.

Ahora bien, si tienes un presupuesto limitado es obvio que irás a por las versiones XM5 y XM4 y aquí te decimos una cosa clara, los XM5 son solo un poquito mejores que los XM4 y no los puedes plegar, a lo que si le sumamos que te costarán más que los XM4, pues… la respuesta es evidente: quédate con los auriculares XM4.

¿Los XM5 son imposibles de recomendar? Bueno, quizá, si eres de esas personas a las que no les gusta que los auriculares se plieguen, entonces tendríamos un punto a favor de ese modelo. Lo cierto es que son bastante más baratos que los XM6 y no cuestan mucho más que los XM4. Además, tienen un diseño muy similar al del modelo más reciente de Sony, con la mayoría (aunque no todas) de sus funciones.

Dicho esto, en mi opinión, son la opción más floja de estos tres modelos si consideramos el conjunto. Su estructura es más rígida, la cancelación de ruido y la calidad de sonido solo mejoran ligeramente respecto a los XM4, y no aportan muchas funciones nuevas frente a ese modelo. Sinceramente, te compensará más gastar un poco más en los XM6.

(Image credit: Future)

Pero supongamos que los XM6 se te van un poco de presupuesto y buscas unos auriculares que no te dejen la cartera temblando. En ese caso, diría que los Sony WH-1000XM4 siguen siendo una opción muy recomendable, incluso a día de hoy.

Es cierto que están por debajo de los XM6 en cuanto a rendimiento de sonido y cancelación de ruido, pero siguen ofreciendo un nivel muy bueno en ambos aspectos. También es verdad que resultan algo más toscos a la vista comparados con sus dos sucesores, pero aun así mantienen un nivel de comodidad destacable.

Y hay algo que me gustaría señalar: ofrecen hasta 30 horas de batería con la cancelación de ruido activada, algo que ni los XM5 ni los XM6 han conseguido mejorar. Aunque estén un poco desfasados, creo que ofrecen una mejor relación calidad-precio que los XM5.

Así que ahí lo tenéis. Si tuviera que gastar mi dinero, y no me faltara, sin duda me quedaría con los XM6, aunque en mi realidad actual, creo que iría a por los XM4 y me ahorraría algo de dinero que me viene muy bien.