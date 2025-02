Los próximos auriculares inalámbricos tope de gama de Sony están cada vez más cerca de su lanzamiento

Sony parece estar a punto de lanzar unos nuevos auriculares (probablemente los Sony WH-1000XM6), según se desprende de dos recientes solicitudes de registro de productos en la FCC de EE. UU. y la IMDA de Singapur.

Aunque el dispositivo no se denomina XM6 explícitamente en ninguno de los dos documentos -en su lugar, ambos lo etiquetan como YY2984, igualmente fácil de recordar-, el dispositivo se parece muchísimo a una actualización del Sony WH-1000XM5, y los pocos detalles que comparten los documentos sugieren que se trata de una nueva entrada en la línea de auriculares insignia de Sony.

Decimos pocos detalles porque los acuerdos de confidencialidad a corto plazo impiden que estas agencias reguladoras compartan toda la información excepto las especificaciones más básicas y algunos diagramas de los próximos productos. Eso significa que aún no conocemos muchos detalles y que no tendremos una imagen más clara hasta que Sony los presente oficialmente.

Sin embargo, con la poca información de que disponemos, podemos empezar a hacernos una idea de lo que podrían ser capaces los XM6 y de cuándo podremos probarlos.

¿Qué sabemos de los nuevos auriculares de Sony?

1. La fecha de lanzamiento podría estar cerca

Aunque ninguno de los documentos presentados sugiere una fecha concreta de lanzamiento de los nuevos auriculares de Sony, al menos sugieren que no tendremos que esperar mucho más para probarlos por nosotros mismos. Esto se debe a que la confidencialidad de la presentación de la FCC expira en julio de este año, momento en el que se revelarían al público detalles más precisos sobre el dispositivo y se estropearía cualquier sorpresa que Sony tuviera preparada.

Por lo tanto, esperamos que los nuevos auriculares lleguen antes de esa fecha, en la primera mitad de 2025. Los anteriores auriculares de Sony se han lanzado meses antes de esta fecha, por lo que podríamos estar ante un lanzamiento en abril o mayo. Sin embargo, tus suposiciones son tan buenas como las nuestras a la hora de concretar más.

¿En qué medida mejorarán las nuevas latas con respecto a las XM5? (Image credit: Future)

2. Carga rápida y Bluetooth 5.3

Debido a la confidencialidad, muchas de las especificaciones siguen siendo un secreto, pero hemos recogido algunos detalles de los archivos. El primero es la compatibilidad con la carga rápida, como ya hemos visto antes en los auriculares de Sony, con una referencia a la carga de 9 V junto a la de 5 V, aunque no se sabe qué capacidad tiene la batería para ayudarnos a saber su autonomía.

Sin embargo, hemos visto que los nuevos auriculares incorporarán Bluetooth 5.3, un paso adelante respecto al 5.2 utilizado en los auriculares Sony WH-1000XM5, que debería proporcionar una conexión más estable y eficiente desde el punto de vista energético. Aunque en un principio pueda parecer decepcionante que los auriculares no sean compatibles con el último estándar Bluetooth 5.4, están más dirigidos a productos comerciales y del Internet de las Cosas para hogares inteligentes. Las ventajas que ofrece no harían mucho por los XM6, sonoramente hablando.

3. Posiblemente sin cambio de controladores

Es difícil precisar, pero como también sugiere The Walkman Blog, los diagramas del WH-1000XM6 parecen mostrar un tamaño de transductor igual al de su predecesor: 30mm. En comparación con los transductores de 40mm de los XM4, el hardware más pequeño de los XM5 ofrecía un sonido más detallado y ajustado, así que, aunque es probable que no cambie mucho el sonido entre los XM6 y los anteriores, eso no tiene por qué ser malo.