Sonos anuncia sus primeros auriculares, con cancelación de ruido y Dolby Atmos, pero no la función que más esperábamos

Sonos ha anunciado sus primeros auriculares, y se llaman Sonos Ace. Son auriculares over-ear Bluetooth, con soporte para Snapdragon Sound y aptX Lossless, audio espacial Dolby Atmos, cancelación activa de ruido, audio sin pérdidas USB-C... y no con soporte para el sistema multiroom de Sonos.

Esperábamos que los auriculares Sonos tuvieran una función como Sonos Roam, en la que la música se cambia automáticamente a Sonos Ace cuando te vas, y se vuelve a cambiar automáticamente a los altavoces Sonos cuando vuelves (y que pudieras elegirlos como fuente de música Wi-Fi desde la app Sonos), pero no es el caso. En general, funcionan igual que la mayoría de los mejores auriculares con cancelación de ruido con Bluetooth, aunque en la parte premium de la clasificación... sin embargo, tienen un gran truco de Sonos.

Tienen Wi-Fi integrada, y los auriculares de Sonos pueden utilizarla para conectarse a una barra de sonido Sonos y reproducir desde ella todo el audio del televisor, en audio espacial con seguimiento de la cabeza. Puedes activarlo al instante con un botón en la parte posterior, para ver la tele en silencio, pero en un cine en casa virtual, para no molestar a nadie más en casa. Esta función sólo funciona con Sonos Arc en el momento del lanzamiento, pero llegará a Sonos Beam, Sonos Beam Gen 2 y Sonos Ray en el futuro.

Cuestan 500€ y estarán disponibles desde el 5 de junio de 2024. Obviamente, ese precio es bastante elevado, pero los sitúa a la altura de auriculares como los Bose QuietComfort Ultra o los AirPods Max, con los que los Sonos Ace compiten directamente por sus especificaciones y características.

¿Qué ofrecen los Sonos Ace?

Como he mencionado anteriormente, se trata de auriculares Bluetooth over-ear, con controladores dinámicos de 40 mm (montados en ángulo para garantizar que estén paralelos a las orejas) dentro de unos auriculares impresionantemente delgados. Es el mismo tamaño de transductor que los Sony WH-1000XM4 de la generación anterior, pero no que los Sony WH-1000XM5, que incluyen un transductor más pequeño de 30mm en cada auricular.

Los Sonos Ace sobresalen mucho menos que los de la competencia y están muy bien fabricados. Tuve la oportunidad de probarlos y, en general, me resultaron muy cómodos, aunque me di cuenta de que la zona alrededor de las orejas empezaba a estar caliente después de una sesión de escucha, así que tendremos que esperar a un análisis completo para ver si esto es habitual. Con un peso de 312g, no son superligeros (los Sony XM5 pesan 250g), pero están lejos de ser pesados para tratarse de unos auriculares de calidad. Las almohadillas se pueden cambiar si se desgastan con el tiempo.

Vienen con un estuche rígido fabricado en gran parte con materiales reciclados, y también es impresionantemente delgado: parecen unos buenos auriculares de viaje, potencialmente. También tiene una pequeña bolsa para los cables.

En cuanto a las conexiones, dispone de Bluetooth 5.4 con emparejamiento multipunto para dos dispositivos, además de Snapdragon Sound con soporte aptX Lossless y USB-C para audio sin pérdidas (incluido soporte para archivos Apple Lossless desde un iPhone/iPad/Mac cuando está cableado). No hay puerto de 3,5 mm, pero la caja incluye un cable de USB-C a 3,5 mm. Ah, y hay Wi-Fi, pero solo se usa para la conexión de la barra de sonido.

Son compatibles con Dolby Atmos, y no solo cuando se conectan a una barra de sonido Sonos: reproducirán audio espacial Dolby Atmos desde cualquier dispositivo Bluetooth que lo admita, lo que incluye iPhones. Y reproducirán audio espacial Dolby Atmos con seguimiento de cabeza desde esos dispositivos, mediante un sistema de seguimiento desarrollado por Dolby.

Prometen una autonomía de 30 horas con la función ANC activada, y afirman que ofrecen tres horas de uso con una carga de tres minutos sin carga. Si esta afirmación es cierta, se trata de una buena resistencia con la cancelación activa de ruido activada, y los situaría entre los mejores auriculares de botón que hemos probado en cuanto a duración de la batería.

Se controlan mediante una combinación de botón y control deslizante "Content Key" en el auricular derecho: deslízalo hacia arriba y hacia abajo para cambiar el volumen y haz clic para reproducir, pausar u omitir pistas. Un botón situado debajo cambia al audio del televisor o de nuevo a Bluetooth.

No necesitarás la aplicación Sonos para configurarlos o utilizarlos, pero sí la aplicación complementaria para la configuración de audio espacial con seguimiento en la cabeza o para cambiar el ecualizador. Sonos también promete un modo "TrueCinema". Este modo, según Sonos, ajustará el sonido de audio espacial en el modo TV para que suene más como un sistema de cine en casa en el espacio de tu salón, haciéndolo más convincente para el cerebro, en lugar de sonar como si procediera de una sala gigante genérica. Pero eso no estará disponible en el momento del lanzamiento.

Los auriculares tienen una función de pausa automática cuando te los quitas, pero no tienen soporte para Find My, lo que es una pena para unos auriculares que no querrías perder.

Sus características son muy similares a las de los auriculares Bose QuietComfort Ultra y los AirPods Max, pero los Sonos Ace son compatibles con las principales características que faltan en cada uno de ellos. Tienen la mayor duración de la batería, la amplia compatibilidad con aptX, la conexión USB-C sin pérdidas y el verdadero audio espacial Dolby Atmos que desearíamos que tuvieran los Bose. Tienen las opciones de Bluetooth y USB-C sin pérdidas, un ajuste más suave y compatibilidad con Android que desearíamos que tuvieran los AirPods Max.

En mi primera experiencia con ellos, la calidad de sonido parece merecer la pena y la cancelación de ruido parece sólida, así que quizá puedan desbancar a los Bose Ultra de mi selección personal de los mejores auriculares inalámbricos.

Sin embargo, hay algunas decepciones, especialmente para los usuarios de Apple, o para cualquiera que se haya adentrado realmente en el ecosistema Sonos. No hay soporte inalámbrico de audio sin pérdidas desde el iPhone - aptX no es compatible allí. Si Sonos hubiera habilitado los auriculares para que funcionaran con su transmisión Wi-Fi, podrías obtener lossless de Apple Music de esa forma.

Y si has invertido en la forma de conseguir uno de los mejores giradiscos en tu sistema Sonos (utilizando un Sonos Amp o Sonos Port, o conectando uno al Sonos Era 100, o comprando un giradiscos preparado para Sonos como el Victrola Stream Carbon) podrías esperar poder escucharlo a través de los auriculares Sonos... pero de nuevo, sin compatibilidad con el sistema Wi-Fi multiroom estándar de Sonos, ese no es el caso.

Sonos ha dicho que escuchará los comentarios de los clientes al respecto, y que es posible que la opción de utilizar el Sonos Ace con su sistema multisala llegue en el futuro, aunque de momento no está previsto.

Aun así, fuera del núcleo duro de Sonos, el Sonos Ace podría tener un gran atractivo para quienes no se sientan desanimados por su elevado precio.

