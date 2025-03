Garmin añade el nivel premium Garmin Connect+ con funciones de IA, pero promete que su experiencia gratuita «no desaparecerá»

Garmin ha presentado Garmin Connect+, un nuevo nivel Premium diseñado para ofrecer nuevas funciones de pago para los mejores relojes Garmin en su aplicación gratuita Garmin Connect.

Garmin Connect+, que se lanza hoy (27 de marzo) y tiene un precio de 8,99€ al mes o 89,99€ al año, con un mes de prueba gratuita, ofrece nuevas funciones, como información basada en inteligencia artificial, un panel de rendimiento que permite ver gráficos históricos y mejoras en el servicio LiveTrack de Garmin.

La Inteligencia Artificial de Garmin, denominada "Inteligencia Activa" (nombre similar al de Inteligencia del Atleta de Strava), está diseñada para ofrecer a los usuarios de Connect+ "ideas y sugerencias personalizadas a lo largo del día basadas en datos de salud y actividad, con tecnología de Inteligencia Artificial", según un comunicado de prensa de Garmin.

"A medida que los clientes utilicen más Garmin Connect+, los insights se adaptarán más a ellos y a sus objetivos" añade Garmin. "La IA que proporciona estas percepciones y sugerencias se construyó para ayudar a mantener seguros los datos de los usuarios y actualmente se está lanzando en beta".

Parece que Garmin está poniendo la seguridad del usuario a la vanguardia de su nuevo servicio - la compañía ha tenido en el pasado problemas con la filtración de información sensible, durante un ataque de ransomware en 2020.

Garmin también está dispuesto a responder a las preocupaciones sobre el muro de pago entrante, ya que un representante de Garmin me envió por correo electrónico lo siguiente: "La aplicación Garmin Connect es una experiencia gratuita y personalizada, y eso no va a desaparecer".

Se confirma que el panel de rendimiento que aparece como una función de Garmin Connect+ es diferente de la pestaña Estadísticas de rendimiento que actualmente es gratuita en Garmin Connect, que también te permite ver gráficos de datos basados en tu rendimiento histórico.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Me he puesto en contacto con Garmin y la empresa me ha confirmado que "todas las funciones y datos existentes en Garmin Connect seguirán siendo gratuitos. Nada se moverá o bloqueará tras el muro de pago de GC+".

Otras nuevas funciones disponibles para los usuarios de Connect+ son la guía de entrenamiento en directo durante los entrenamientos, como la guía en las series de fuerza con vídeos, y funciones ampliadas de LiveTrack como la notificación a través de texto. También se incluyen funciones sociales como insignias y retos exclusivos para los miembros de Connect+.

Ya ha empezado

(Image credit: Garmin/Shutterstock)

En 2023, en un artículo titulado "Espero que el nuevo servicio de mapas por suscripción de Garmin no sea el inicio de una tendencia", escribí: "El servicio gratuito Connect de Garmin hace de sus relojes unos de los dispositivos con mejor relación calidad-precio del mercado. Un cambio hacia un servicio de suscripción más amplio abarataría y devaluaría la marca, y posiblemente alejaría a una gran parte de su base de usuarios y la llevaría a los brazos expectantes de Apple".

Al igual que Fitbit, Garmin ha optado por sacar funciones premium y cobrar un precio extra por acceder a ellas. Es alentador que Garmin no esté haciendo que sus dispositivos sean menos útiles, o bloqueando todo lo que solíamos obtener de forma gratuita detrás de un muro de pago - esto es sólo un extra opcional, como el servicio de suscripción de Mapas de Garmin.

La gran diferencia entre Fitbit y Garmin, sin embargo, son los precios de sus dispositivos. Un Google Pixel Watch 3, el dispositivo más caro de nuestra guía de los mejores Fitbit, cuesta 349€ mientras que el Garmin Fenix 8 comienza en 949e (aunque puedes hacerte con un reloj más barato, como el muy buen Garmin Forerunner 165).

Si alguien me dijera que después de comprar un Fenix 8 no puedo obtener una función concreta sin pagar un suplemento adicional, ese reloj saldría por la ventana o (lo que es más probable) volvería directamente a la tienda. Garmin tendrá que tener cuidado a la hora de anunciar sus funciones gratuitas y de pago.

Siempre he alabado Garmin Connect como un brillante ejemplo de aplicación complementaria gratuita, que hace que sus caros relojes tengan una excelente relación calidad-precio a largo plazo. Esperemos que las funciones gratuitas a las que estamos acostumbrados sigan siendo gratuitas, de lo contrario me imagino a muchos deportistas enfadados abandonando el barco en busca de otras marcas.