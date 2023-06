Los AirPods Max van a parecer viejos y sobrevalorados al lado de los Beats Studio Pro de Apple

Ha aparecido en Internet nueva información sobre los Beats Studio Pro, aún no lanzados, que sugiere que los auriculares inalámbricos premium serán mucho más caros que la alternativa de gama alta de Apple.

Según una nueva filtración de Dealabs Magazine, el precio europeo de los Beats Studio Pro será de 399,99€, así que aunque los Beats Studio Pro serán inicialmente más caros que los Sony WH-1000XM5.

Así que, si estás pensando en comprar los AirPods Max, puede que merezca la pena esperar. Por mucho que me gusten los auriculares de gama alta de Apple (me compré un par hace años y los uso casi a diario), parece probable que los próximos Beats Studio Pro los hagan parecer bastante anticuados y muy sobrevalorados.

Después de todo, el precio puede ser mucho menor, pero las especificaciones están a la altura de los mejores AirPods de Apple. Si los rumores terminan siendo ciertos, podría ser que los nuevos Beats Studio Pro sean uno de los mejores auriculares del año cuando se lancen.

Qué esperar de los Beats Studio Pro

Según múltiples informes, los Beats Studio Pro vendrán en cuatro colores -beige, negro, marrón oscuro y azul marino- y tendrán un conector USB-C en lugar del puerto Lightning que encontrarás en los AirPods Max.

En cuanto a especificaciones, contarán con cancelación activa de ruido con modo de transparencia, audio espacial personalizado y compatibilidad total con teléfonos Android, porque Beats lleva tiempo apostando fuerte por Android. Es probable que el chip H2 de los AirPods Pro 2 o un equivalente con sabor a Beats.

Lo único que no sabemos es la calidad del sonido. Mis AirPods Max son absolutamente impresionantes, pero los Beats Studio 3 a los que sustituirán los nuevos auriculares Pro no están en la misma liga. No tienen el ridículo extremo inferior que muchos fans de Beats preferían, y el rango medio nos pareció bastante turbio.

Sin embargo, mucho ha cambiado en la tecnología de auriculares desde que los Studio 3 debutaron en 2017, y esperemos que eso signifique que los Beats Studio Pro también ofrezcan un sonido muy mejorado. Si estás buscando uno de los mejores auriculares inalámbricos, quizá te convenga esperar al lanzamiento de los Beats Studio Pro antes de decidir qué comprar.