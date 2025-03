NVIDIA RTX 5070 vs RTX 4070 Super: comparativa - ¿En qué se diferencian? ¿Por cuál deberías optar?

NVIDIA GeForce RTX 5070 Revisar Amazon Unidades de cálculo: 48

Núcleos CUDA/Shaders: 6.144

Núcleos RT: 48

Núcleos Tensor/IA: 192

Frecuencia Reloj en Boost: 2.512 MHz

Tipo de memoria: GDDR7

Memoria: 12GB

Velocidad de memoria (efectiva): 28 Gbps

Ancho de banda memoria: 672 GB/s

Bus: 192 bit

TGP: 250W

Conector de alimentación: 1 x 16 pin

Ranura: doble ranura For La Generación de Fotogramas Múltiples es impresionante

Sin aumento de precio respecto a la RTX 4070

Excelente rendimiento 1440p

PCIe 5.0 y GDDR7

Gran rendimiento creativo de gama media Contras Casi ninguna mejora sobre la RTX 4070 Super

La Generación de Fotogramas Múltiples no es soportada ampliamente

Sólo 12GB VRAM...OTRA VEZ

Mayor consumo de energía para ninguna ganancia real NVIDIA GeForce RTX 4070 Super Revisar Amazon Unidades de cálculo: 56

Núcleos CUDA/Shaders: 7.168

Núcleos RT: 56

Núcleos Tensor/IA: 224

Frecuencia Reloj en Boost: 2.475 MHz

Tipo de memoria: GDDR6X

Memoria: 12GB

Velocidad de memoria (efectiva): 21 Gbps

Ancho de banda memoria: 504GB/s

Bus: 192 bit

TGP: 220W

Conector de alimentación: 1 x 16 pin

Ranura: doble ranura For Rendimiento fantástico

Mismo precio recomendado que la RTX 4070 en su lanzamiento

Mayor número de núcleos y reloj base

Diseño precioso Contras Los gamers sacarán más partido de la AMD RX 7800 XT

Se queda en 12GB VRAM

Mayor consumo

Sigue siendo cara para una tarjeta de gama media

Pocas cosas se mueven tan rápido como los componentes en el mundo de la informática, ya que ha pasado poco más de un año desde que la línea de gráficas de generación Ada se renovó con la RTX 4070 Super en enero de 2024. Ahora, nos llega la continuación en forma de la RTX 5070, que se ha puesto a la venta el 5 de marzo de 2025 con el objetivo de convertirse en la líder del mercado de gama media para jugadores y creativos.

NVIDIA no ha escatimado a la hora de presumir de su nueva arquitectura de GPU Blackwell, con afirmaciones especialmente atrevidas al afirmar cómo se compara la RTX 5070 con la RTX 4090 (cuando se utiliza la flamante tecnología de Generación de Fotogramas Múltiples, por supuesto). Pero, ¿cómo queda la RTX 5070 frente a la RTX 4070 Super? Esta comparativa es inevitable, dado lo similares que son estas gráficas en características y precio.

Por lo tanto, a continuación queremos averiguar cuál supone mejor compra: comparamos su precio, especificaciones y rendimiento para que puedas tomar una decisión bien informada.

Hace poco más de un año describimos la RTX 4070 Super como "la mejor tarjeta gráfica de gama media que existe". ¿Hasta qué punto se mantiene esta afirmación cuando se contrasta con la nueva? Es hora de ver si la última incorporación al linaje de GPUs de NVIDIA puede igualar a su predecesora y situarse junto a ella como una de las mejores tarjetas gráficas del mercado (o no).

NVIDIA RTX 5070 vs RTX 4070 Super: precio

Empecemos comparando los precios de la RTX 5070 y la RTX 4070 Super. Desafiando las expectativas, el fabricante de hardware ha abaratado su oferta de gama media en 10€ en España. No es que sea una gran diferencia, pero lo cierto es que esperábamos más bien una subida de precio que una bajada.

La NVIDIA RTX 5070 de la generación Blackwell debutó el 5 de marzo de 2025 con un precio de venta recomendado de 659€. Por otro lado, la anterior tarjeta económica de NVIDIA, la RTX 4070 Super (lanzada después de la RTX 4070), se puso a la venta por 669€ a partir de abril de 2023.

En una época en la que tradicionalmente hemos visto cómo NVIDIA subía los precios con cada generación de GPUs, es un buen movimiento a favor del consumidor que no haya seguido esa tendencia con la RTX 5070 como vimos con el lanzamiento de Ada en comparación con Ampere a partir de 2022 y 2020, respectivamente. Con esto en mente, la clara ganadora (al menos sobre el papel) es la RTX 5070 por ser más barata que la que sustituye.

Sin embargo, no es ningún secreto que NVIDIA ha estado experimentando problemas de stock con la línea de tarjetas gráficas Blackwell, ya que las RTX 5090, RTX 5080 y RTX 5070 Ti siguen siendo escasas. Parece como si la RTX 5070 ha sucumbido a un destino similar, lo que hace que los precios estén inflados, en comparación con los recomendados. En el caso de que puedas encontrar la RTX 4070 Super más barata (a medida que las tiendas empiecen a liquidar las últimas existencias), lo cierto es que entonces la perspectiva cambia. Dicho esto, la RTX 5070 se lleva la palma en cuanto a precio de venta recomendado.

Ganadora: RTX 5070

NVIDIA RTX 5070 vs RTX 4070: especificaciones

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 NVIDIA RTX 5070 NVIDIA RTX 4070 Super % Diferencia Tecnología de procesamiento TSMC N4P TSMC N4 N/A Transistores (miles de millones) 31,1 35,8 15,11 Unidades computacionales 48 56 16,6 Shaders 6.144 7.168 16,6 Núcleos Tensor/IA 192 224 16,6 Núcleos RT 48 56 16,6 Unidades de salida de renderizado 80 80 0 Unidades de mapeado de texturas (TMU) 192 224 16,6 Reloj en Boost (MHz) 2.512 2.475 1,4 Tipo memoria GDDR7 GDDR6X N/A VRAM (GB) 12 12 0 Ancho de banda Bus VRAM 192 bit 192 bit N/A Velocidad VRAM (Gbps) 28 21 33,3 Ancho de banda (GB/s) 672 504 33,3 TDP (watios) 250 220 13,6 Interfaz PCIe PCIe 5.0 x16 PCie 4.0 x16 N/A

Lo que salta inmediatamente a la vista al comparar las especificaciones técnicas de la RTX 5070 frente a la RTX 4070 Super es cómo utilizan la VRAM las distintas arquitecturas. Como todas las GPU Blackwell, la 5070 utiliza memoria de vídeo GDDR7 de serie, lo que permite una velocidad de 28 Gbps, mientras que la RTX 4070 Super es mucho más lenta, con 21 Gbps.

También supone un mayor ancho de banda de memoria más rápida, con 672 GB/s, frente a los 504 GB/s de la tarjeta Ada anterior. Sin embargo, esto viene a costa de un TDP ligeramente superior de 250W frente a los 220W de la tarjeta gráfica anterior, una diferencia del 13,6%.

La utilización de una memoria más rápida es posible gracias al puerto PCIe 5.0 x16 integrado en la tarjeta, lo que significa aproximadamente el doble de velocidades de transferencia de datos en comparación con PCIe 4.0.

Curiosamente, el cambio de arquitectura de un nodo TSMC N4P a partir del proceso TSMC N4 se ha traducido en menos núcleos de trazado de rayos, sombreadores, núcleos sensores y unidades de mapeado de texturas (así como menos transistores en general) en comparación con lo que está disponible en la antigua RTX 4070 Super.

Básicamente, ambas tarjetas gráficas de clase 70 utilizan 12GB de VRAM en un bus de memoria de 192 bits para juegos, cargas de trabajo creativas y mucho más. Todo se reduce a cómo se utiliza el hardware, con la nueva GPU Blackwell más orientada a la eficiencia de la IA (incluso se mide en TOPS totales por NVIDIA) frente a lo que era la misión principal de Ada de eficiencia frente a Ampere cuando se lanzó esa generación en 2022.

Ganadora: RTX 5070

NVIDIA RTX 5070 vs RTX 4070 Super: rendimiento

(Image credit: Future / John Loeffler)

Aunque el análisis de cada una de las tarjetas gráficas nos puede dar una idea aproximada de lo que pueden hacer para su categoría, solo cuando juzgamos en función de los números podemos ver realmente de qué están hechas. Eso es lo que más diferencia a la RTX 5070 de la RTX 4070 Super: el rendimiento.

Empezando por las pruebas de benchmarks, hay una cierta división en función de la tarea en cuanto a qué tarjeta de vídeo va por delante. En algunos programas, como GeekBench 6 Compute, la antigua RTX 4070 Super se impone con 204.197 puntos frente a los 188.847 de la RTX 5070 (una diferencia del 8,12%).

Sin embargo, hay otros casos en los que Blackwell lidera con soltura, como se puede ver con el V-Ray 6 CUDA benchmark con 6.455 contra 5.522 de la RTX 4070 Super y con 3DMark en todos los ámbitos. Parece tratarse de situaciones en las que la tarjeta más antigua saca ventaja.

Si esperas un salto generacional espectacular en términos de rendimiento en juegos a 1440p con la RTX 5070 frente a la RTX 4070 Super, puede que te decepcione. Tomemos juegos exigentes como Black Myth: Wukong, por ejemplo, con velocidades de fotogramas medias de 80 para el primero y 69 para el segundo (una diferencia de 11 fotogramas).

Las cosas se dispersan más con Cyberpunk 2077 en ajustes Ultra, con la 5070 logrando 106fps frente a los 92fps de la RTX 4070 Super (una mejora del 15,2%), mostrando el beneficio añadido de la VRAM GDDR7. Algunos juegos apenas experimentan mejoras, como puede observarse al comparar la RTX 5070 frente a la RTX 4070 Super en la tasa media de imágenes por segundo de Civilization VII (204 fps frente a 202 fps) y Dying Light 2 (150 frente a 142), con un aumento del 1% y el 5%, respectivamente.

La cosa se iguala cuando se sube la resolución de 1440p a 4K, con la RTX 5070 (en gran medida) comparable con la antigua RTX 4070 Super.

Hay un solo fotograma de diferencia en Black Myth: Wukong a 2160p (54fps para la 5070 frente a 53fps para la 4070 Super). Sin embargo, la diferencia se amplía con Cyberpunk 2077 y Dying Light 2, con la RTX 5070 alcanzando cotas de 76fps y 132fps frente a los 64fps y 128fps de la RTX 4070 Super con DLSS ajustado a Equilibrado. La GPU Blackwell saca ventaja, aunque no por mucho.

Las cargas de trabajo creativas también están cerca, con la RTX 4070 Super superando a la RTX 5070 Super en algunas pruebas, como el Blender 4.30 Classroom benchmark (1.597 a 1.554). Sin embargo, en otras ocasiones, las dos GPU son idénticas o casi idénticas, como demuestran las pruebas de CrossMark Creativity (2.805 y 2.804) y Handbrake 1.6 4K a 1080p H.264 (216fps cada una).

Ganadora: RTX 5070

NVIDIA RTX 5070 vs RTX 4070 Super: veredicto

Si algo queda claro de nuestro análisis comparativo de la RTX 5070 frente a la RTX 4070 Super por precio, especificaciones y rendimiento, es que no deberías pasar de la actualización de Ada a la flamante Blackwell (si ya tienes la RTX 4070 Super): la ligera mejora del 1-3% (si acaso) simplemente no va a merecer la pena desembolsar (probablemente) más de 600€, a no ser que tengas el corazón puesto en funciones exclusivas de DLSS 4 como la Generación de Fotogramas Múltiples (y juegues principalmente en 1440p).

Sin embargo, si estás pensando en actualizarte a una RTX 5070 desde una RTX 3070 (o anterior), entonces la elección entre ambas es mucho más apetecible. Por supuesto, un factor decisivo a la hora de elegir entre una y otra va a ser la disponibilidad, algo con lo que Ada no sufre como Blackwell. No parece que el salto a la memoria GDDR7 haya beneficiado realmente a la gama media de NVIDIA como algunos esperaban, al menos en comparación directa con la opción anterior del mercado.

Si puedes encontrar una RTX 5070 por su precio de venta recomendado, entonces merece la pena por encima de la RTX 4070 Super. Sin embargo, no gastes más de la cuenta en actualizarte si la tarjeta Ada anterior está más a tu alcance.