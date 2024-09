NVIDIA RTX 5090: rumores, posibles especificaciones, y todo lo que sabemos

Las tarjetas gráficas de la serie RTX 5000 de NVIDIA llevan más de un año en boca de todos, y concretamente la NVIDIA RTX 5090 es de las que más se ha especulado. Es el buque insignia de la gama y probablemente será la mejor tarjeta gráfica del mercado una vez que se lance, sobre todo en términos de rendimiento bruto.

Dado lo buena que es la NVIDIA RTX 4090, que es el buque insignia de la generación actual (la consideramos como una de las mejores tarjetas gráficas jamás lanzadas), hay grandes expectativas puestas en las tarjetas de la próxima generación, por lo que la RTX 5090 tiene un gran peso encima. La generación NVIDIA Lovelace del año pasado, en su conjunto, lo ha hecho bien con algunas cosas y mal con otras en cuanto a rendimiento y precio, lo que añade aún más presión a la 5090 para que triunfe en ambos aspectos.

Sin embargo, aún es pronto para saber si estará a la altura de las expectativas, y habrá que esperar a su presentación oficial por parte de NVIDIA para conocer más detalles. Por ahora, repasemos lo que sabemos sobre la RTX 5090 gracias a todos los rumores y filtraciones, que han sido muchos.

NVIDIA RTX 5090: vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del rumoreado buque insignia de NVIDIA para su próxima generación de tarjetas gráficas RTX

Del rumoreado buque insignia de NVIDIA para su próxima generación de tarjetas gráficas RTX ¿Cuánto costará? Por el momento se desconoce, pero es probable que su precio sea similar al de la RTX 4090, o incluso superior.

Por el momento se desconoce, pero es probable que su precio sea similar al de la RTX 4090, o incluso superior. ¿Cuándo se podrá comprar? Lo más pronto que esperamos ver la NVIDIA RTX 5090 sería a finales de 2024 o principios de 2025, pero la RTX 5080 podría llegar antes

NVIDIA RTX 5090: fecha de lanzamiento

Aunque no hay fecha oficial para el lanzamiento de la NVIDIA RTX 5090, gracias a los rumores tenemos una idea de cuándo podría salir a la venta. Por otro lado, dado que la escasez mundial de chips ha remitido, no se prevén retrasos para la próxima generación de chips, lo cual es una gran noticia.

Todo parece apuntar a finales de 2024 como muy pronto, o principios de 2025, lo que se ajusta al ciclo normal de lanzamientos de 18 a 24 meses que NVIDIA suele seguir con sus tarjetas gráficas GeForce.

También hay rumores recientes que sugieren que podría salir después de la RTX 5080, lo que podría retrasar el lanzamiento de la RTX 5090 hasta 2025. Parece que los rumores han sido algo cambiantes en los últimos tiempos, así que tendremos que estar atentos a los nuevos rumores. Pero ahora mismo, las especulaciones siguen inclinándose hacia la llegada de la RTX 5080 en primer lugar, y un posible lanzamiento en el CES 2025 (tal vez ambas tarjetas gráficas Blackwell de nueva generación podrían revelarse en ese evento, incluso si la RTX 5080 sale a la venta antes que la tope de gama RTX 5090).

(Image credit: Nvidia)

NVIDIA RTX 5090: especificaciones

Se ha publicado bastante información sobre las especificaciones de la NVIDIA RTX 5090, la tarjeta gráfica insignia basada en la arquitectura Blackwell de NVIDIA.

Hemos sabido que el conector de alimentación de 16 patillas 12V-2x6 podría ser un estándar para la 5090 y otras tarjetas de la serie 5000, lo que significa que incluso los socios de placas de terceros tendrían que utilizarlo. También se rumorea que la RTX 5090 incorporará un bus de memoria de 448 bits y módulos de memoria GDDR7 de 28Gbps, lo que supondría un 33% más de velocidad que los módulos de memoria de 21Gbps de la RTX 4090. Otro rumor especula con que la tarjeta insignia de la próxima generación también contará con 28GB de VRAM.

Hace poco oímos rumores de que NVIDIA finalmente cambiaría algunas de sus GPU Blackwell a un diseño de módulo multichip (MCM), siguiendo los pasos de AMD e Intel. Sin embargo, no está claro si esto incluirá la NVIDIA RTX 5090, ya que los rumores sólo especificaban la GPU GB100, que es un chip de nivel comercial para servidores, centros de datos y uso industrial. Si esto ocurriera con el buque insignia de GeForce supondría un gran impulso para la RTX 5090. Dicho eso, es cierto que no parece probable en este momento.

También hemos visto algunas supuestas especificaciones de una RTX 5090 del usuario del foro de Chiphell Panzerlied, un filtrador de hardware bastante fiable. Según un post ya eliminado, la RTX 5090 contará con algunas mejoras impresionantes respecto a la RTX 4090:

Swipe to scroll horizontally Especificación RTX 4090 RTX 5090 SM (Streaming Multiprocessors) 128 192 Núcleos CUDA 16.384 24.576 Núcleos Trazado de Rayos 128 192 Núcleos Tensor 512 768 Boost Clock 2.52 GHz 2.9 GHz L2 Caché 72MB 128MB Ancho de banda memoria 1.008 GB/s 1.532 GB/s

También se rumorea que NVIDIA aumentará la velocidad de reloj base de la RTX 5090 para que sea un 30% más rápida que la 4090.

Si todas estas especificaciones se cumplen, la RTX 5090 recibirá un enorme impulso respecto a la generación anterior. En el mismo post en el que se detallan las especificaciones se afirma que el rendimiento de la RTX 5090 debería ser 1,7 veces superior al de la RTX 4090, lo cual es una auténtica locura.

Otros rumores apuntan más bien a un aumento de 1,5 o 1,6 veces, lo que no dejaría de ser una mejora enorme. Sea como fuere, la rumorología parece bastante convencida de que se tratará de una GPU insignia muy potente.

Otra especulación que merece la pena destacar es que, a pesar de este aparente aumento de los niveles de rendimiento, existen teorías que apuntan a que NVIDIA se las va a arreglar de alguna manera para hacer que la RTX 5090 sea más delgada que el buque insignia de la generación actual. Si eso también es cierto, esta GPU va a ser realmente especial.

Nvidia RTX 5090: qué esperamos de la gráfica

Como ya hemos mencionado, las expectativas se inclinan actualmente a favor de que la RTX 5090 llegue en segundo lugar, pisándole los talones a la RTX 5080, que podría ser la tarjeta gráfica GeForce inicial de la generación "Blackwell" (aunque todavía no lo sabemos con certeza ni mucho menos). Con algunos rumores que apuntan a un lanzamiento a principios de 2025 en el CES, podríamos incluso incluso ver la revelación inicial de ambas tarjetas gráficas a la vez (aunque luego se pongan a la venta en distintas fechas).

Otra cuestión planteada recientemente es que la RTX 5080 podría tener un volumen decente de existencias disponibles en el momento del lanzamiento, así que ¿podemos esperar que ocurra lo mismo con la RTX 5090? Bueno, probablemente no, ya que el problema con el buque insignia de Blackwell es que NVIDIA seguramente va a priorizar las GPU de IA sobre ella. El tiempo lo dirá, y no hay que olvidar que todo esto todavía no está confirmado.