La subida de precio de la tarjeta gráfica NVIDIA RTX 5090 podría no ser tan exagerada como se rumoreaba

La NVIDIA RTX 5090 podría no ser tan cara como sugería un rumor reciente, según otro filtrador que ha intervenido en el asunto.

El filtrador Moore's Law is Dead lanzó la idea de una RTX 5090 que podría costar entre 2.000 y 2.500 dólares, pero en X, Kopite7kimi (otro filtrador habitual en el mundo de las GPU) ha afirmado que se trata de algo "totalmente falso".

Kopite7kimi ha añadido al hilo: "No creo que haya un aumento de precio significativo para la RTX 5090".

Como era de esperar, las respuestas posteriores en X están llenas de intentos de adivinar cuál podría ser el precio de la RTX 5090. Por no hablar de los intentos de que pedirle al filtrador que ofreciera algo más detallado que solo el hecho de que no habrá una subida significativa para la GPU insignia de la próxima generación, pero Kopite7kimi no se ha animado a añadir nada más.

(Image credit: Nvidia / Future)

¡Debéis quejaros!

Está claro que Kopite7kimi no está muy de acuerdo con la predicción del precio de la RTX 5090 de Moore's Law is Dead, tal y como demuestra el lenguaje de su respuesta ("totalmente falso" es una afirmación bastante contundente, la verdad).

Por supuesto, Kopite7kimi no está diciendo que no vaya a haber un aumento de precio, sino simplemente que ese aumento de precio para la GPU RTX 5090 no será "significativo", lo que suponemos que se traduciría en unos 100€ o 200€.

Nos gustaría estar tranquilos con esta última información, pero seguimos preocupados por el posible precio de la RTX 5090 y del resto de tarjetas gráficas Blackwell de nueva generación de NVIDIA. Cabe destacar que Kopite7kimi no habla del precio de la RTX 5080 (ni de la RTX 5070), que son las GPU en las que el coste realmente va a importar a los consumidores a la hora de comprar una de las GPU con mejor relación calidad-precio.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Las tarjetas gráficas insignia de NVIDIA siguen siendo una propuesta relativamente de nicho, y hasta cierto punto existe la actitud de que la gente pagará un dineral por estas GPU, casi cueste lo que cueste (dentro de algún tipo de razón vaga). Y en parte por eso las expectativas de que la RTX 5090 cueste tanto se aceptan con relativa facilidad (lo que no quiere decir que a la gente le guste esta idea, en absoluto, es solo que pueden creérsela fácilmente, nosotros incluidos).

Es bastante fácil ser pesimista sobre cuánto costará la RTX 5090, solo hace falta fijarse en los precios que ha alcanzado la actual RTX 4090 (los modelos insignia Lovelace siguen subiendo de precio), y además, tener en cuenta las grandes ambiciones de NVIDIA en materia de IA para las GPU Blackwell, cosa que añade un gran coste.

Sin embargo, la buena noticia es que la expresión de puntos de vista tan diferentes sobre el posible aumento de precio de la RTX 5090 nos recuerda que el mundo de los rumores es volátil por naturaleza.

Recordemos además que Moore's Law is Dead también advirtió de su predicción de precios en términos de que NVIDIA está explorando y reflexionando sobre dónde lanzar sus GPU de próxima generación (de lo que todavía no se ha tomado ninguna decisión). De hecho, el YouTuber también planteó la posibilidad de que la filtración de estos precios pudiera ser incluso un movimiento intencionado de NVIDIA para medir la reacción de los propietarios de PC (como si no pudiéramos predecir cuál sería esa reacción).

En cualquier caso, lo cierto es que todos los rumores apuntan a que NVIDIA aún no ha tomado ninguna decisión sobre los precios. Y en ese sentido, puede que no sea mala idea adelantarse y que los usuarios se quejen a tope sobre la posibilidad de una subida de precio de las GPU Blackwell, para asegurarse de que NVIDIA escuche el descontento de los posibles compradores de la RTX 5090 y, de hecho, de las 5080 y 5070. Todas estas GPU de nueva generación podrían presentarse en el CES 2025 (posiblemente junto con las nuevas tarjetas gráficas Blackwell para portátiles).