Nvidia ha confirmado que aproximadamente 1 de cada 200 de sus GPU RTX 5090 y RTX 5070 Ti tienen un problema con sus chips gráficos

El problema es una pérdida de ROPs, un elemento clave del funcionamiento interno de la GPU

Nvidia dice que quienes tengan una tarjeta gráfica afectada deben ponerse en contacto con el fabricante para solicitar un reemplazo

Tras los informes de que algunas GPU RTX 5090 no rinden todo lo bien que deberían en juegos, Nvidia ha confirmado que hay un problema con los chips del buque insignia Blackwell, así como con la recién llegada GPU RTX 5070 Ti.

Se trata de un problema a nivel de hardware, lo que significa que es un fallo profundo en el chip que no se puede arreglar, y que está ralentizando estas tarjetas gráficas en una cantidad apreciable (aunque variable).

En un comunicado al respecto, Nvidia ha declarado a The Verge: «Hemos identificado un problema poco frecuente que afecta a menos del 0,5% (medio por ciento) de las GPU GeForce RTX 5090 / 5090D y 5070 Ti que tienen un ROP menos de lo especificado.

«El impacto medio en el rendimiento gráfico es del 4%, sin impacto en las cargas de trabajo de IA y Computación. Los consumidores afectados pueden ponerse en contacto con el fabricante de la placa para obtener un reemplazo. La anomalía de producción ha sido corregida».

Tu primera pregunta puede ser: ¿qué es un ROP, entonces? ROP son las siglas de Raster Operations Pipeline, y se trata de un hardware que es una parte clave del proceso de renderizado de los gráficos de tus juegos de PC. (En realidad, es mucho más complicado, pero eso es todo lo que necesitas saber).

Con menos de esos conductos disponibles para ocuparse de las tareas de procesamiento gráfico pertinentes durante el juego, no es de extrañar que el rendimiento sea un poco más lento.

Además, si te estás preguntando por la mencionada RTX 5090D, se trata de la variante del buque insignia de Blackwell que se vende en China y que estuvo implicada en los informes iniciales de este problema, aunque, en particular, la RTX 5070 Ti no lo estaba.

Todo este episodio se desarrolló ayer, habiendo surgido por primera vez por cortesía de la revisión de TechPowerUp de una tarjeta gráfica Zotac RTX 5090 Solid (vía VideoCardz).

En su análisis, el sitio web de tecnología descubrió que este modelo de terceros ofrecía un rendimiento inferior al de la Nvidia RTX 5090 Founders Edition (la referencia de rendimiento utilizada por TechPowerUp para medir la potencia relativa de las variantes de GPU insignia).

De hecho, la Zotac RTX 5090 era un 5% más lenta que el modelo de Nvidia a la misma velocidad de reloj, lo que obviamente no tenía mucho sentido. No hasta que TechPowerUp investigó y descubrió que no se trataba de un problema relacionado con una refrigeración defectuosa (u otras causas posibles), sino que a la GPU Zotac le faltaban ROPs.

La tarjeta gráfica RTX 5090 mostraba 168 ROPs activados (en la utilidad GPU-Z) en lugar del recuento esperado (y especificación oficial) de 176 ROPs.

Por supuesto, todos los fabricantes pueden verse afectados por este problema, ya que se trata de un problema con los chips producidos por Nvidia y enviados a terceros para que los utilicen en la fabricación de sus tarjetas gráficas. Esto se demostró rápidamente ayer, cuando empezaron a llegar los informes y la gente empezó a comprobar sus tarjetas en busca de este problema.

Aunque en su declaración, Nvidia menciona la falta de un ROP, se refiere a un bloque de ellos, por lo que, como se observa, el recuento de ROP se reduce en ocho (el número en un bloque) con las tarjetas gráficas que tienen este problema.

Cómo comprobar si tu GPU Blackwell puede estar afectada

Para comprobar tu RTX 5090 o 5070 Ti, puedes utilizar una herramienta que se adentra en las entrañas de tu hardware, monitorizando e informando sobre múltiples elementos de las especificaciones. Obviamente, lo que estás buscando es el recuento de ROPs, y que puede ser proporcionada por GPU-Z como ya se ha mencionado, o una utilidad alternativa como HWiNFO (y probablemente otro software por ahí, sin duda).

En GPU-Z, encontrarás el número de ROPs en la pestaña Tarjeta gráfica, en la séptima línea, a la izquierda (tenemos un artículo explicativo aquí, si quieres más información sobre GPU-Z). Para la RTX 5090, el número debería ser 176, mientras que 168 es lo que muestran los modelos insignia deteriorados. Con la RTX 5070 Ti, la especificación correcta es de 96 ROPs, así que en teoría, se reducirá a 88 ROPs (pero aún no he visto confirmación de ello, así que quizás podría tener menos impacto).

Si tienes una RTX 5090 o 5070 Ti con este problema, ¿cuánto te afectará en términos prácticos? Bueno, eso varía como ya he mencionado, aunque como se ha dicho el impacto medio es una pérdida de rendimiento de algo en el orden del 5% (o más o menos - Nvidia está diciendo 4%).

Sin embargo, es posible que en algunos casos no notes ninguna diferencia, ya que un juego puede utilizar más los mencionados pipelines (ROPs), mientras que otro puede apenas tocarlos. Así que algunos juegos podrían ralentizarse más de un 5%, y otros podrían tener una pérdida insignificante en la velocidad de fotogramas (un impacto tan bajo que nunca serías capaz de notarlo).

Sin embargo, antes de que pienses que esto no es para tanto, puedes estar seguro de que sí lo es. En primer lugar, un fallo de este tipo no debería haber pasado el control de calidad y haber llegado al hardware de producción. Y cuando recuerdas cuánto han pagado los compradores por la RTX 5090 en particular (el precio de venta recomendado es un auténtico gasto para la cartera, y mucha gente ha pagado más de la cuenta), puedes empezar a entender por qué esto es una gran decepción.

Si tienes una RTX 5090 o RTX 5070 Ti, comprueba tu tarjeta gráfica en GPU-Z como se indica más arriba. Si tu modelo muestra una pérdida de ROPs, como aconseja Nvidia, ponte en contacto con el fabricante de tu placa e inicia el proceso de sustitución de la tarjeta gráfica.

Sin embargo, esto podría ser problemático para aquellos que hayan vendido su antigua GPU al actualizar (si tienen que devolver la tarjeta gráfica Blackwell defectuosa antes de recibir una nueva y se quedan con un PC de juegos sin motor). La otra preocupación es que, en estos momentos, tampoco va a ser fácil conseguir stock nuevo.

Las futuras GPU no deberían sufrir este problema porque, como señala Nvidia, la «anomalía de producción» se ha solucionado, como era de esperar.