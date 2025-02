Dónde comprar la NVIDIA RTX 5090 - Te decimos dónde hay existencias de la mejor tarjeta gráfica de NVIDIA en España

A diferencia de lo que ocurre en EEUU, NVIDIA no tiene su propia tienda web para sus gráficas aquí, si no que en su web te redirigen a los distintos vendedores que venden sus GPUs. Por lo tanto, no puedes comprar una RTX 5090 de la propia NVIDIA y tendrás que buscar la versión que necesitas en otros minoristas. Algunas tiendas, como Amazon o PcComponentes, venden versiones individuales de la NVIDIA RTX 5090, además de ordenadores ya montados con la tarjeta gráfica, mientras que otras, como MediaMarkt, solo venden PC ya montados (no venden la gráfica por separado).