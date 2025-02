Olvídate de la RTX 5090 – La RTX 5070 es el mejor regalo que NVIDIA le ha dado a los gamers en siglos

Sí, lo sé, todos estamos entusiasmados con lo potente que es la NVIDIA RTX 5090, y presumiblemente muchos de nosotros también estamos muy molestos porque NVIDIA aparentemente pensó que siete tarjetas por vendedor sería suficiente stock para el día del lanzamiento. Es broma.

Pero a pesar de lo impresionante que es, al igual que la RTX 5080 que le sigue, lo cierto es que hay otra GPU que espero con impaciencia este año, y es la tarjeta de sobremesa de especificaciones más bajas que NVIDIA anunció en el CES 2025. Me refiero a la RTX 5070.

Siempre he tenido debilidad por las GPU xx70 de NVIDIA; tuve una GTX 970 en su día, y fui un firme defensora de la RTX 3070 cuando salió en 2020. Estas tarjetas suelen encontrar el equilibrio perfecto entre rendimiento y precio; no son demasiado caras, pero sí perfectamente capaces de ofrecer una experiencia de juego sólida al consumidor medio. Y con la RTX 5070, creo que podríamos estar ante una sorpresa, entre otras cosas porque NVIDIA parece haber hecho lo impensable.

Una agradable sorpresa

En el momento de su lanzamiento, la actual generación RTX 4070 costaba 669€ (como precio de venta recomendado). Me pareció un precio bastante justo en su momento, sin duda mejor relación calidad-precio que las GPU Lovelace de gama alta, y algo por lo que la elogiamos en nuestro análisis. Esperaba ver exactamente el mismo precio para la RTX 5070, pero no: NVIDIA ha rebajado el precio de catálogo hasta 654€. No es mucho, pero es una bajada.

Y no exagero si digo que es una locura. Y lo digo porque por menos dinero, NVIDIA nos regala mucho más rendimiento con la RTX 5070. Obviamente, aún no tenemos cifras de rendimiento de la RTX 5070, así que es muy posible que NVIDIA se equivoque, pero seamos sinceros: esta tarjeta se situará entre la RTX 4070 y la RTX 4080. Y eso es genial.

Y eso no es todo; sólo estoy hablando de mis expectativas de rendimiento en bruto, pero eso es sin tener en cuenta la generación de fotogramas múltiples, que combinada con DLSS 4 y Reflex 2 proporciona un gran aumento de rendimiento para las GPU RTX 5000 sin muchos de los inconvenientes vistos en anteriores iteraciones de la tecnología de NVIDIA de escalado y generación de fotogramas. El acceso a estas herramientas (que NVIDIA puede mejorar retroactivamente) es un factor clave para la 5070.

Con ese precio, la RTX 5070 tiene potencial para convertirse en la nueva reina de los juegos a 1440p, o incluso en una gráfica 4K a un precio razonable, una vez que veamos el rendimiento real de DLSS 4 y MFG en una tarjeta Blackwell más asequible. Personalmente, tengo grandes expectativas... no me defraudes, NVIDIA.