¿Las NVIDIA RTX 5060 y RTX 5060 Ti están al caer? Los rumores apuntan a que sí, y la 5060 Ti podría venir con 16GB de VRAM

Maxsun ha presentado modelos de RTX 5060 ante la Comisión Económica Euroasiática

Estos documentos podrían indicar que el lanzamiento en el primer trimestre de 2025, rumoreado anteriormente, sigue siendo posible

Muestran la RTX 5060 Ti en versiones de 16GB y 8GB, pero la RTX 5060 solo tiene 8GB

Las gráficas RTX 5060 de NVIDIA aún no han sido anunciadas, pero un fabricante de tarjetas gráficas acaba de dejar caer una pista sobre las configuraciones de memoria de la 5060 Ti, diciendo que podrían seguir siendo las mismas que con la RTX 4060 Ti. Por otro lado, esto también da fuerza a las informaciones que afirman que estas GPU llegarán dentro de poco.

Como referencia, la RTX 4060 Ti está disponible en dos versiones, una con 16GB de VRAM y otra con 8GB, y parece que lo mismo ocurrirá con la RTX 5060 Ti, al menos según un informe presentado por Maxsun ante la Comisión Económica Euroasiática (CEE).

Maxsun es un fabricante de placas muy popular en Asia, y estos documentos también incluyen modelos de la RTX 5060 estándar, aunque en este caso sólo hay variantes de 8GB.

VideoCardz informó de la presencia de estos archivos, como señaló por primera vez Olrak29 en X:

Sin embargo, el hecho de que existan estos archivos no significa nada definitivo, ya que podrían ser simplemente marcadores de posición especulativos, en lugar de información genuina que este socio fabricante de tarjetas gráficas ha obtenido de NVIDIA sobre las especificaciones de los modelos RTX 5060.

Reflexión: ¿nueva información o sólo una suposición basada en la situación actual?

La RTX 5060 sigue siendo una incógnita, y hasta ahora no hemos oído hablar mucho de ella.

Sin embargo, algunas de las especulaciones que nos han llegado se refieren a la VRAM y coinciden con lo que vemos aquí. En el pasado, se hablaba de 8GB para la RTX 5060 y de 16GB para la RTX 5060 Ti. Esto se produjo en la misma línea de rumores que afirmaban correctamente 12GB para la RTX 5070, aunque en aquel entonces, esos rumores no mencionaban la posibilidad de elegir entre 8GB o 16GB para la 5060 Ti.

Por supuesto, lo que Maxsun ha presentado con estos archivos también es notable porque es el mismo esquema de cosas con la RTX 4060 y 4060 Ti, en cuanto a la memoria, como hemos mencionado al principio. Así que, si se trata de datos especulativos, lo lógico sería ceñirse a las cargas de VRAM de la generación actual, y podría darse el caso de que el fabricante de placas solo esté reflejando estas como una opción probable para NVIDIA (especialmente teniendo en cuenta los rumores anteriores).

En última instancia, tendremos que esperar a oír más rumores y a que se acumulen pruebas sobre estos supuestos conjuntos de memoria de vídeo. Y puede que no tengamos que esperar mucho, si los rumores anteriores sobre un posible lanzamiento en marzo de 2025 de las RTX 5060 y 5060 Ti son ciertos.

De hecho, esta presentación ante la EEC podría indicar que estas GPU están en el horizonte, pero no me convence, dado lo cercano que está este plazo y la falta de otras especulaciones en torno a los modelos RTX 5060. (Por ejemplo, aún no tenemos el recuento de núcleos previsto, una pieza importante del rompecabezas). Aunque dicho esto, quizá esté a punto de desatarse una avalancha de estos rumores.

Dado que la RTX 5070 tiene 12GB, parece muy probable que la RTX 5060 esté equipada con 8GB (y, por supuesto, esa VRAM vendrá acompañada de la compresión de texturas IA de NVIDIA para ayudar a hacer frente a las demandas de los juegos de PC más exigentes).