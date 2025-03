La nueva suscripción de Garmin está provocando el caos: estas son las seis funciones que hay tras el nuevo plan de pago

Decir que Garmin ha disgustado a sus usuarios con su nuevo servicio de suscripción sería decir poco. La empresa acaba de anunciar Garmin Connect+, un nuevo nivel premium de pago de su aplicación Connect que incluye nuevas funciones de pago, como información basada en inteligencia artificial y un panel de rendimiento para los mejores relojes Garmin.

No ha sentado nada bien. Miles de furiosos fans de Garmin han acudido a Reddit para pedir a sus clientes que se pronuncien al respecto.

El alboroto ha sido tan intenso que es posible que te hayas perdido lo que implica la suscripción, así que si tienes al menos un poco de curiosidad o te apetece probar la versión de prueba gratuita, esto es lo que te ofrece Garmin Connect Plus por 8,99€ al mes o 89,99€.

1. Active Intelligence

Garmin Connect+ te ofrece información de entrenamiento basada en inteligencia artificial. Garmin afirma que recibirás sugerencias personalizadas basadas en datos de salud y actividad. Las vistas previas muestran simpáticos resúmenes sobre tu sueño, batería y más. Como es de esperar de la IA, la información mejorará con el tiempo. He aquí un ejemplo:

Has dormido 1 hora y 23 minutos menos de lo que necesitabas, pero has conseguido cargar la batería 57 puntos. Hoy estás preparado para hacer ejercicio, pero compénsalo con descanso para no tocar fondo.

2. Panel de rendimiento

Connect+ ofrece una vista completa de los datos de entrenamiento, disponible en el sitio web, que te permite comparar tus datos de estado físico y salud a lo largo del tiempo. Entre los ejemplos que se muestran se incluyen la comparación de la duración de tu carrera, el tiempo en zonas de potencia, el ritmo promedio y la distancia recorrida a lo largo del tiempo.

3. Actividad en vivo

Tu móvil ahora te ofrecerá información en tiempo real sobre tu frecuencia cardíaca, ritmo, repeticiones y videos de tus entrenamientos en interiores (como fuerza y ​​yoga) cuando lo combines con un reloj inteligente compatible.

4. Orientación de coaching exclusiva

Al utilizar Garmin Run Coach o Garmin Cycling Coach, recibirás orientación experta de entrenadores, incluido contenido educativo y videos.

5. Livetrack mejorado

Al iniciar una actividad en un dispositivo compatible, ahora se notificará a tus amigos y familiares por mensaje de texto, y podrás crear una página de perfil personalizada de LiveTrack para que la gente te siga.

Esto parece haber cambiado la función de mensajes de texto para los usuarios de Garmin, y nos preocupa que esto haya obligado a que algunas de las funciones de LiveTrack se encuentren bajo un muro de pago. Nos hemos puesto en contacto con Garmin para confirmarlo.

6. Funciones sociales

Por último, las funciones sociales incluyen insignias exclusivas, algunas de ellas con un valor mayor de puntos, y desafíos de insignias que puedes usar para personalizar tu perfil.

¿No es suficiente?

La suscripción a Garmin Connect+ no es excesivamente cara, pero tampoco es barata. Como pueden ver, no se obtiene una gran cantidad por su dinero, y Garmin no ha sido muy transparente con los detalles de estas funciones; esta es realmente toda la información que tenemos por ahora.

Por lo tanto, es posible que obtengamos información más detallada sobre algunas de estas funciones en los próximos días y semanas. En teoría, Garmin Connect+ parece bastante limitado, y aunque esa no es la principal razón por la que la gente se opone a su lanzamiento, imagino que es un factor.