Apple se habría asociado con Alibaba en China para funciones de IA, y tiene sentido después de DeepSeek

Apple se habría asociado con Alibaba para llevar funciones de IA al iPhone en China

Las ventas del iPhone han disminuido en China debido a la falta de funciones de inteligencia artificial

Los amplios datos de consumo y la experiencia en IA de Alibaba la convierten en un socio ideal para los planes de Apple en China

DeepSeek ha sido el centro del frenético interés de los desarrolladores chinos de IA; aun así, Apple se habría asociado con el gigante tecnológico chino Alibaba para producir nuevas funciones de IA para los iPhones vendidos en China, según The Information.

Apple quiere hacerse con una parte mayor del mercado de los smartphones en China tras el declive de los últimos años y está apostando por la IA como solución, y Alibaba podría ser el socio que le ayude a producir herramientas de IA atractivas para sus dispositivos.

La posible decisión de trabajar con una empresa china en lugar de simplemente desplegar la Apple Intelligence tal cual no es una completa sorpresa. Apple no tenía muchas opciones de encontrar un socio chino para que sus herramientas de IA fueran aprobadas por los reguladores. Sin embargo, Alibaba no es el socio esperado, según el informe. Al parecer, Apple había planeado trabajar con Baidu antes de decidir que los modelos de IA de Baidu no eran exactamente lo que querían.

La compañía habría considerado ofertas de otros desarrolladores chinos de IA, como el gigante del comercio electrónico Tencent y ByteDance, propietario de TikTok. Apple incluso consideró asociarse con DeepSeek antes de su explosivo debut en los EE.UU. Sin embargo, según el informe, Apple finalmente descartó a DeepSeek porque simplemente no tenía la fuerza de trabajo o la experiencia para manejar un acuerdo de esta escala.

En última instancia, Alibaba se convirtió en la elección de Apple por varias razones, según el informe. La principal, con diferencia, es que Alibaba tiene acceso a una cantidad asombrosa de datos sobre los consumidores chinos. Con información sobre compras, pagos y comportamiento digital en general, la IA de Alibaba podría ayudar a Apple a ofrecer funciones más personalizadas y localizadas a los usuarios de iPhone en China. Más allá de las exigencias normativas, Alibaba también podría ayudar a Apple a diferenciarse de sus competidores chinos. Huawei, en particular, lleva casi un año aumentando sus ventas de smartphones mejorados con IA, tentando a quienes antes podrían haber comprado iPhones.

iPhone Alibaba

La participación de Alibaba podría acelerar el proceso de aprobación de las funciones de IA con los reguladores chinos. Según el informe, los propietarios de dispositivos Apple en China podrían ver aparecer en sus dispositivos algunas respuestas más inteligentes de Siri, capacidades de búsqueda mejoradas y mejores opciones de personalización como resultado del acuerdo.

Apple es conocida desde hace tiempo por controlar férreamente su ecosistema. Esta asociación obligaría a Apple a abrirse un poco y ceder parte de ese control para integrar la IA de Alibaba. Es un compromiso necesario para permanecer en el mercado chino, pero también plantea preguntas sobre cómo las diferencias regionales cambiarán los productos de Apple.

Por ahora, el objetivo inmediato de Apple es simple: hacer que los iPhones en China parezcan tan vanguardistas como sus competidores locales. Con la IA convirtiéndose cada vez más en un factor decisivo para los consumidores, una posible asociación con Alibaba podría ser la mejor oportunidad de Apple para seguir siendo relevante en uno de los mayores mercados del mundo.