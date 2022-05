¿Cuál es la diferencia entre móviles Xiaomi, Xiaomi Redmi, Mi y POCO? Son de la misma familia, pero no son iguales

¿Cuál es la diferencia entre Xiaomi y Xiaomi Redmi? ¿Qué es POCO? Mi familia, amigos y conocidos, ya me han hecho esas preguntas varias veces, por lo que he pensado que seguro que hay otras personas que tendrán las mismas dudas.

Es posible que si te planteas comprarte un teléfono Xiaomi, te hayas ido a una tienda, o te hayas puesto a mirar en Amazon o en PcComponentes, y te hayas encontrado con muchísimas opciones, sin entender bien las diferencias, más allá de su precio.

Por eso escribo este artículo, con la intención de ayudar a la gente a la que le haya pasado eso, ya que creo que a más de uno le vendrá bien una explicación sobre las distintas marcas y sub-marcas de Xiaomi.

Vamos a repasar todos estos nombres con los que se comercializan los teléfonos de la familia Xiaomi, y a conocer qué ofrece cada miembro.

Creo que una vez tengas claras cuáles son todas las opciones, te será mucho más fácil elegir cuál es el mejor Xiaomi para ti a la hora de renovar tu móvil.

¿Por qué optar por un móvil Xiaomi?

Yo, personalmente, soy fan de los móviles de Xiaomi, y la verdad es que todos los dos últimos smartphone que he tenido hasta ahora, han sido de esta marca. Me gusta la relación calidad-precio que ofrecen, y todo lo que me dan por mi dinero.

Lo mejor de todo es que gracias a la amplia gama disponible, cada uno puede gastarse lo que quiera. Yo no soy de las personas que se compran los modelos más caros, ya que no creo que sea necesario gastarse 800€, 900€, o más, en un teléfono. Otra cosa es que a alguien le haga ilusión, entonces por supuesto que deberían comprárselo.

Ahora mismo, tengo el Xiaomi Mi 11 Lite 5G, que se lanzó en 2021 por 399.99€ (aunque ahora ya cuesta menos) y cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, y lo cierto es que me encanta. Es súper fino y ligero, y si quiero más almacenamiento lo puedo ampliar con una tarjeta de memoria microSD. La duración de la batería no es que sea la mejor, pero es suficiente, y puedo disfrutar de otras muchas características fantásticas.

Francamente, no necesito nada más de lo que me ofrece este móvil. Y bueno, encima lo compré a través de mi compañía de teléfono, por lo que me costó menos todavía.

Como he comentado, Xiaomi suele lanzar un montón de teléfonos distintos cada año, con la intención de cubrir los distintos rangos de precios, ofreciendo móviles que van desde gama baja hasta la más alta. En definitiva, busques lo que busques, siempre habrá un Xiaomi perfecto para ti, tus necesidades y tu presupuesto.

Una gama tan amplia tiene un punto negativo: puede resultar lioso

Dejando claro que tener tanto para elegir es algo genial, porque siempre encontrarás el teléfono que mejor se ajuste a ti, llegamos al motivo de este artículo: un abanico tan grande de modelos y submarcas, puede resultar abrumante si no se entiende la organización que siguen los distintos teléfonos.

Pero no os preocupéis, vamos a repasar ahora la familia Xiaomi, y seguro que después lo veis todo más claro.

Xiaomi, para intentar mantener un poco de organización dentro de la locura, cuenta con varias sub-marcas: Xiaomi, Xiaomi Redmi y POCO, y cada una de ellas tiene su propio abanico de gamas y dispositivos.

¿Cuál es la diferencia entre móviles Xiaomi, Xiaomi Redmi y POCO?

Vale, pues vamos al lío. Vamos a empezar con una imagen para ver todo esto de forma gráfica:

Marcas, sub-marcas y gamas de la familia Xiaomi. (Image credit: TechRadar España)

XIAOMI (a secas):

Para empezar, dentro de la familia Xiaomi encontramos sus buques insignia, son móviles de gama alta o medio-alta (según lo que te gastes). Estos son los mejores de toda la familia Xiaomi, y obviamente también los más caros.

Estos móviles son los que antes llevaban sufijo "Mi", pero ahora ya no lo llevan.

Si quieres uno de estos, fíjate en que el móvil que elijas no lleve "Redmi" ni nada de eso en el nombre: simplemente pondrá un número, o en todo caso el sufijo "Lite", "Ultra", "Pro", "T" o "i", para saber en qué puesto de la serie están.

La gama más reciente, es decir, la de 2022, es la Xiaomi 12. De momento solo cuenta con dos modelos, el Xiaomi 12 y el Xiaomi 12 Pro, pero fijándonos en 2021, cuando acabó el año, estos son todos los modelos que se lanzaron dentro de la serie (están ordenados de menor a mayor potencia):

El Xiaomi 12 en sus tres colores disponibles: púrpura, azul y gris oscuro (Image credit: Xiaomi)

XIAOMI REDMI:

Seguro que Redmi es el nombre que causa más confusión, ya que también pone explícitamente Xiaomi en su modelo.

Los Xiaomi Redmi son móviles de gama media-alta, media o baja, son más económicos, y suelen ofrecer una relación calidad-precio muy buena.

Dentro de los Redmi, tenemos la serie Xiaomi Redmi (a secas), que va por el Redmi 10, y los Xiaomi Redmi Note, que son mejores que los anteriores, y la numeración de este año es Redmi Note 11.

Los Redmi Note son probablemente los más populares, porque por unos 200€-250€ puedes disfrutar de un móvil con características fantásticas. Al igual que pasa con la gama insignia, los Redmi Note también tienen distintos "niveles" dentro de la serie, en 2022, de momento ya han lanzado todos estos (ordenados de menor a mayor precio):

El nuevo Redmi Note 11S 5G (Image credit: Xiaomi)

POCO:

Por último, otra marca de la familia Xiaomi es POCO.

Pero, cabe señalar que desde 2021, POCO se ha pseudo-independizado, por lo que en los nuevos modelos ya no verás que ponga "Xiaomi" en su nombre, aunque eso sí, las dos marcas siguen compartiendo recursos y otras cosas.

Los móviles POCO son de gama media-alta o alta, y se centran en ofrecerte exactamente lo que necesitas en un teléfono, y así, evitando extras innecesarios, se pueden vender a precios fantásticos.

POCO lanza móviles con diseños muy llamativos, más que los Redmi, y con especificaciones increíbles. Esta marca cuenta con tres series: M (la más económica), X (móviles perfectos para gaming y para uso general, relación calidad-precio excelente) y F (buques insignia a precios bajos en comparación con otros del mercado). Personalmente, me gusta mucho POCO.

Los modelos de POCO son más fáciles de organizar mentalmente, aunque a veces puede resultar confuso ya que algunos móviles se llaman igual pero tienen una versión 4G y otra 5G.

Los últimos móviles lanzados por POCO son estos:

El nuevo POCO X4 Pro 5G (Image credit: POCO)

¿Cuáles son los mejores móviles de Xiaomi?

Para finalizar, y por ayudaros todavía más a la hora de elegir el mejor teléfono Xiaomi para cada uno de vosotros, tenemos la guía de compra definitiva: hemos seleccionado en este ranking los mejores móviles de Xiaomi del mercado, donde además, hemos resaltado los pros y los contras de cada modelo, así como sus precios.

Igualmente, si queréis conocer más detalles sobre cualquiera de los móviles de los que hemos hablado en este artículo, podéis pinchar encima y encontraréis todos los detalles que necesitáis para elegir. Sea como sea, al menos ahora ya conocéis un poco mejor la organización de la familia Xiaomi, y eso os ayudará para ir filtrando más fácilmente los distintos modelos disponibles.

