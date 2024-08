"Sabíamos que si no hacíamos algo con la serie de Metal Gear Solid, esta podría desaparecer para siempre", aseguró Konami

Nuestro compañero Dahsiell Wood, de TechRadar en Estados Unidos, tuvo la oportnidad de ponerle las manos encima a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater y también pudo charlar con Noriaki Okamura, productor del videojuego y esta es la experiencia de juego que tuvo Dashiell.

"Tuve la oportunidad de probar una parte preliminar de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en un evento de presentación organizado por el desarrollador y editor Konami. Se trata de un ambicioso remake para la generación actual de la tercera entrega de la icónica y longeva serie Metal Gear Solid . Me impresionó muchísimo todo lo que pude ver en el capítulo inicial, Virtuous Mission.

Ambientado en las selvas de Tselinoyarsk, una región ficticia con estrechos vínculos con la Unión Soviética, en el apogeo de la Guerra Fría, este remake ya va camino de ser uno de los títulos más atractivos de esta generación de consolas. Al ejecutarse en una PlayStation 5, los entornos eran densos, ricamente detallados y rebosantes de color. Es increíblemente impresionante de contemplar pero, a pesar de todas las mejoras visuales, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sigue siendo inmediatamente reconocible como Metal Gear Solid 3 .

Cada área que exploré fue una recreación meticulosa de su apariencia en la versión original, hasta la ubicación de los objetos coleccionables y los equipos ocultos. Aunque se han revisado las animaciones, las escenas cinemáticas se siguen desarrollando tal como las recuerdo.

El doblaje original también se ha dejado completamente intacto y se siente como en casa con los modelos de personajes maravillosamente actualizados y de alta fidelidad. Incluso el esquema de control renovado, que ahora permite al protagonista Snake ponerse boca abajo con una rápida voltereta para esquivar, se sintió inmediatamente intuitivo y deliciosamente suave. Dicho esto, si bien la opción no estaba disponible durante mi vista previa, la versión final aún ofrecerá la posibilidad de habilitar los controles originales para aquellos que los prefieran."

Un regreso a lo que todos queríamos

(Image credit: Konami)

"Como primer título de la franquicia desde Metal Gear Survive en 2018, Konami enfrenta mucha presión de los fanáticos para que lo entregue. Tomándome un descanso de mi sesión de juego, hablé con el productor Noriaki Okamura sobre el proceso detrás de la modernización de uno de los juegos más aclamados de todos los tiempos.", nos cuenta Dashiell.

"En primer lugar, quería descubrir por qué el equipo decidió que ahora era el mejor momento para un remake en lugar de una nueva entrega. “Hay muchos fans jóvenes que no conocen la serie y eso nos pareció bastante chocante”, explica Okamura a través de un traductor. “Los fans más jóvenes no solo no habían jugado los juegos, sino que ni siquiera habían oído hablar de la serie. Sabíamos que si no hacíamos algo, la serie Metal Gear Solid simplemente desaparecería”".

“Delta es el juego que realmente queremos que atraiga a nuevos fans y sea la razón por la que la gente quiera probar Metal Gear Solid por primera vez o volver a la serie”, continúa. En cuanto a por qué decidieron rehacer el tercer juego de Metal Gear Solid , “Este es el primero en términos de historia [...] si un amigo o cualquier persona, un fanático más joven quizás, me preguntara con qué juego debería empezar, recomendaría Metal Gear Solid 3 ”.

(Image credit: Konami)

Han pasado casi dos décadas desde el lanzamiento de Metal Gear Solid 3 en PlayStation 2, que trajo consigo innumerables innovaciones tecnológicas, pero el equipo ha tenido cuidado de mantener la mayor parte posible de la experiencia original. "Los gráficos son algo en lo que realmente nos estamos centrando, ya que, obviamente, los gráficos han mejorado mucho desde hace 20 años, y los gráficos han mejorado al igual que el rendimiento de este juego", comienza Okamura.

“Pero, para decirlo de forma sencilla, realmente quiero que una nueva generación de fans experimente la misma emoción y entusiasmo que experimenté originalmente cuando jugué Metal Gear Solid 3 por primera vez. Quiero tener esa experiencia exacta tomada del pasado y luego ponerla en manos de la generación actual ahora, y que la gente la experimente exactamente de la misma manera. Probablemente haya cosas que podríamos hacer ahora que no podíamos hacer antes, pero en lugar de agregar cosas nuevas, preferimos simplemente crear esa experiencia lo más fielmente posible, lo más cercana posible al original”.

Lo viejo y lo nuevo

(Image credit: Konami)

Con Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, que contiene un relanzamiento del Metal Gear Solid 3 original , ampliamente disponible en plataformas modernas a menudo a precios rebajados, estaba ansioso por descubrir qué hace que un remake de precio completo como este valga la pena en comparación.

“Si le diéramos Metal Gear Solid 3 tal como estaba a una generación más joven que no lo había jugado antes, lo verían y pensarían 'esto parece muy antiguo, no queremos jugarlo'. Así que pensamos que lo mínimo que teníamos que hacer era mejorar los gráficos para atraer a la gente”, dice Okamura. “Pero nos dimos cuenta de que no podíamos salirnos con la nuestra cambiando los gráficos porque entonces cosas como el movimiento de los personajes y los movimientos y las expresiones faciales no encajaban del todo. Las cosas no se mezclaban muy bien. Así que tuvimos que entrar y cambiar los movimientos de los personajes y las animaciones para que coincidieran con esos nuevos gráficos. De lo contrario, se veían un poco fuera de lugar”.

(Image credit: Konami)

Sin embargo, este remake no está dirigido únicamente a los nuevos jugadores. Para “los fans más veteranos, gente que ya había jugado al juego cuando salió por primera vez, los gráficos se han actualizado bastante, así que definitivamente nos gustaría que jugaran el juego y lo vieran a través de una nueva perspectiva y pensaran: 'Oh, así es como se ven los personajes con los gráficos de la generación actual'”, sugiere Okamura. “Sería muy bueno para ellos experimentar algo que ya han visto antes, pero actualizado tan bien y con un aspecto mucho más bonito que antes. Realmente creemos que la gente que jugó al juego originalmente se lo pasará genial también con este remake”.

Ya sea que hayas jugado Metal Gear Solid 3 o quieras experimentarlo por primera vez, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se lanzará en PC, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S.