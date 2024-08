Preview EA Sports FC 25: nuevas tácticas, faltas "más sucias" y quizá el mejor modo carrera de todos

Hay de todo para todos, en el EA Sports FC 25. En cuanto a gustos, nosotros nos inclinamos al modo Carrera, por encima del Ultimate Team.

El modo Carrera, con todos sus defectos, sigue siendo la experiencia preferida de los jugadores que valoran la autenticidad por sobre la diversión estilo arcade, y la gran cantidad de mejoras enfocadas en el realismo que llegarán a EA Sports FC 25 podrían hacer que la edición de este año del simulador de fútbol anual sea una compra obligada para mis compañeros jugadores fuera de línea.

Probamos EA Sports FC 25 antes de su lanzamiento el 20 de septiembre y, a continuación, compartimos nuestras características de juego favoritas, desde faltas deliberadas y resbalones de jugadores hasta el sistema de tácticas rediseñado de EA.

FC IQ es el término general que se utiliza para describir lo que EA describe como el "cambio táctico más significativo en más de una década". Básicamente, tendrás mucho más control sobre cómo juega tu equipo como unidad, y los nuevos roles de jugador (que se determinan con datos del mundo real) permitirán que cada jugador tenga la libertad de operar fuera de sus posiciones tradicionales.

El objetivo del juego es reflejar los enfoques tácticos más fluidos (es decir, no tradicionales) que adoptan los entrenadores del mundo real, como Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Ahora puedes hacer que tu equipo alterne entre formaciones preestablecidas sobre la marcha (por ejemplo, entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1), mientras que las sugerencias tácticas del juego sugerirán ajustes tácticos en función de la situación actual del partido.

Por supuesto, los jugadores no son directores técnicos de fútbol, por lo que aún queda por ver hasta qué punto los jugadores de FC 25 utilizan estas nuevas (y complejas) herramientas tácticas, pero es bueno ver que EA hace un esfuerzo tan grande con un aspecto previamente ignorado de la experiencia FIFA.

Sí, cada ves más y más vamos viendo cómo el EA Sports FC se torna en un total simulador, haciendo quizá, en ocasiones, algo tedioso el tema de crear toda una formación y cómo deben colocarse tus jugadores, antes de saltar al terreno de juego. Claro, siempre puedes dejar de lado todo esto, colocar una formación rápida y jugar estilo "arcade". Pero para los verdaderos amantes del "pambol" y de sentirse todos unos directores técnicos, el EA Sports FC 25 quizá sea la experiencia que tanto esperabas.

Afortunadamente, el sistema de roles de jugador rediseñado es mucho más accesible. Ahora puedes crear y asignar posiciones de jugador híbridas, como el lateral invertido, el mediocampista retrasado y el lateral ofensivo, lo que debería hacer que jugadores versátiles como Bernardo Silva y Antoine Griezmann sean mucho más efectivos que en las entregas anteriores. Estos nuevos roles de jugador también se integrarán en Ultimate Team.

El Modo Carrera siempre ha tenido como objetivo permitir a los jugadores vivir sus fantasías como entrenadores, y en FC 25, EA está combinando los mundos del fútbol real y virtual de una forma completamente nueva.

Los puntos de inicio en vivo te permitirán sumergirte en situaciones reales del club a medida que ocurren a lo largo de la temporada. Si, por ejemplo, Enzo Maresca es despedido como entrenador del Chelsea en enero, o Erling Haaland sufre una lesión que le pone fin a la temporada en noviembre, podrás saltar a una nueva partida de tu carrera y dirigir el barco a partir de ese momento. EA dice que estas "cuestiones instantáneas" clave podrían incluir batallas por el descenso, transferencias a mitad de temporada y salidas inesperadas de entrenadores, y se aplicarán tanto al modo jugador como al modo entrenador.

Las estadísticas de la temporada del mundo real, el posicionamiento de la liga, la forma del equipo y las lesiones de los jugadores se replicarán en el juego si eliges jugar desde uno de estos puntos de inicio en vivo, por lo que el Modo Carrera de este año será, literalmente, el más realista hasta ahora.

Otras mejoras del modo Carrera incluyen la incorporación del fútbol femenino y la posibilidad de desarrollar tu equipo juvenil en torneos regulares de fútbol sala. ¡Genial!

Cada nuevo juego de EA Sports trae consigo pequeños cambios en la jugabilidad, y EA Sports FC 25 no es la excepción. Este año, sin embargo, las mejoras son decididamente más divertidas de lo habitual.

Para empezar, puedes cometer faltas deliberadamente contra jugadores en FC 25. Por supuesto, técnicamente ha sido posible hacer tacleadas maliciosas contra jugadores desde, bueno, el primer juego de FIFA en 1994, pero hasta ahora, nunca habías podido derribar a un jugador a propósito sujetándole la camiseta. Recibirás una tarjeta amarilla instantánea por hacerlo, pero las faltas tácticas son algo común en el mundo real de los juegos actuales, por lo que es bueno ver que EA ha añadido esta opción en FC 25.

Los jugadores también pueden deslizarse en FC 25, lo que agrega otra variable al juego que realmente debería haber sido incluida hace mucho tiempo. En mi breve sesión práctica, solo dos de mis jugadores se deslizaron (ambas veces durante un día de partido lluvioso) y ninguna instancia afectó la trayectoria de mi pase. No estamos seguro de si estos deslices pueden suceder sin el balón, al estilo Steven Gerrard, pero dudamos que EA implemente una mecánica potencialmente revolucionaria en la que los jugadores no puedan influir por sí mismos. ¡Pero el fútbol es impredecible!

Por último, para los puristas del fútbol, FC 25 vuelve a introducir la posibilidad de "poner en cola" una introducción completa de la jornada, en lugar de que el juego se salte automáticamente las formalidades de la retransmisión en favor de ese extraño montaje de momentos destacados de EA Sports FC 24. Entendemos que la mayoría de los jugadores quieren entrar directamente en acción, pero nos alegramos de que ahora tengamos de nuevo la opción de ver las salidas del equipo y las animaciones de las planillas. Ojalá pudiéramos recuperar también a Martin Tyler (comentarista británico de fútbol).

Y bueno, para nosotros los mexicanos, hasta la fecha no se ha dicho si la Liga MX estará presente o llegará en algún momento después de que se estrene el título. Recordemos que la exclusividad de la Liga MX la tiene actualmente eFootball.

EA Sports FC 25 ya está disponible para reservar. El lanzamiento del juego está previsto para el 20 de septiembre en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

