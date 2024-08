Apple Intelligence hands on - Nuestro primer acercamiento a una Siri más inteligente

Lance Ulanoff, nuestro compañero y editor general en TechRadar, tuvo un hands-on con Apple Inteligence y todo lo que leerán a continuración, es su experiencia utilizando este primer acercamiento de lo que podremos ver en un futuro con la inteligencia artificial de la "manzanita".

Apple Intelligence se está formando ante nuestros ojos. Esta semana, Apple lanzó la versión beta de desarrollo de iOS 18.1, que incorpora más de una docena de actualizaciones de Apple Intelligence en Teléfono, Notas, Fotos, Correo, Escritura y Siri. Incluso en esta etapa temprana, está claro que la marca de inteligencia artificial generativa de Apple podría cambiar la forma en que usas tu mejor iPhone .

En primer lugar, una advertencia importante: la versión beta de desarrollo de iOS 18.1 no es para todos. El nombre debería darte una pista: está destinada a desarrolladores y está pensada como una forma de que se familiaricen con la plataforma actualizada y sus nuevas capacidades de Apple Intelligence. Les ayudará a entender cómo sus propias aplicaciones pueden aprovechar las próximas capacidades de inteligencia artificial generativa en el iPhone (y fuera del dispositivo protegidas por Private Computer Cloud). No se trata de una actualización de software para consumidores, especialmente porque no está terminada y no siempre es estable.

También está incompleto. Las áreas de inteligencia artificial de Apple que aún están por llegar en futuras versiones beta y actualizaciones que llegarán en algún momento de este año y, sí, el año que viene, incluyen cualquier tipo de creación de imágenes con IA generativa (incluidos los Genmojis), edición de fotos, compatibilidad con otros idiomas además del inglés (EE. UU.), integración con ChatGPT , notificaciones prioritarias y la capacidad de Siri de agregar contexto personal y controlar acciones dentro de la aplicación (aunque ya puede controlar las capacidades nativas del dispositivo).

He estado jugando con él porque es mi trabajo y, sí, no puedo evitarlo. Esta es nuestra primera oportunidad de ver cómo la IA de Apple promete traducirse en realidad en Apple Intelligence.

Siri reinventada

Imágen 1 de 6 There's a thin Siri bar down there (Crédito de la imagen: Future) The Siri glow (Crédito de la imagen: Future) Ask one question (Crédito de la imagen: Future) Ask a follow-up without needing to restate the location of core topic (Crédito de la imagen: Future) Text to Siri (Crédito de la imagen: Future) Text to Siri alarm set (Crédito de la imagen: Future)

¿Es posible que una función sea a la vez llamativa y sutil? El brillo de Apple Intelligence de Siri en la versión beta de desarrollo de iOS 18.1 elimina el orbe de Siri y, a primera vista, parece reemplazarlo con la barra translúcida más sutil en la parte inferior de la pantalla. En mi iPhone 15 Pro , puedo hacer que aparezca Siri diciendo su nombre, "Siri", y mediante un doble toque en la parte inferior de la pantalla.

Cuando hago esto último, veo una barra que se ve casi transparente en la parte inferior de la pantalla, lo que indica que Siri está escuchando. Sin embargo, si no toco la pantalla y solo digo "Siri" o "Oye Siri", veo una onda multicolor que se proyecta por toda la pantalla y el bisel brilla intensamente mientras Siri está escuchando. También puedo activar el mismo efecto manteniendo presionado el botón de encendido.

Obviamente, el nuevo aspecto es interesante y es muy probable que esté sujeto a cambios. Tal vez más interesantes sean algunas de las nuevas funciones de Apple Intelligence que llegan con esta versión beta de desarrollo temprana.

Según mi experiencia, la nueva Siri ya recuerda mejor el contexto. He preguntado por ubicaciones y luego he profundizado en los detalles sin tener que repetir el estado o la ciudad. Esto podría ahorrar tiempo y frustraciones.

Mientras exploraba la versión beta de desarrollo de iOS 18.1, noté la sutileza de la integración de Apple Intelligence. En Text to Siri, por ejemplo, no hay un indicador obvio de dónde se encuentra o cómo activar esta interacción de Siri que solo se realiza escribiendo. Pero también tiene sentido para mí. Cuando quiero la ayuda de Siri pero no tengo interés o capacidad (no soy el único) para decir mi mensaje, escribirlo puede ser bastante útil.

Para usar la función de escribir a Siri, simplemente hice doble clic en la parte inferior de la pantalla de mi iPhone y apareció un cuadro de diálogo con las palabras "Pregúntale a Siri...". Cuando le pedí que "estableciera una alarma para las 2:45 p. m.", lo hizo sin decir palabra alguna, tal como lo había escrito. De hecho, Siri no me dijo que la alarma estaba configurada, pero cuando lo comprobé pidiéndole en voz alta que "muéstrame mis alarmas" me mostró que estaba configurada.

Correo inteligente

"¡Guau!". Esa fue mi reacción sincera cuando vi la nueva sección de Prioridades con tecnología de Apple Intelligence en la parte superior de mi casilla de correo electrónico. Tenía de todo, desde alertas de seguridad que ya había enviado hasta algunas alertas de Nextdoor Neighbor que podrían ser realmente una prioridad para mí debido a su absoluta rareza.

Descubrí que podía abrir cualquiera de los correos electrónicos directamente desde esa casilla, pero actualmente no hay forma de deslizar uno como se puede hacer con el correo electrónico normal, pero supongo que ese es el punto de la "prioridad".

La herramienta Resumir es bastante buena y me dio resúmenes breves y precisos para todo tipo de correos electrónicos. La usé principalmente en boletines informativos extensos. Creo que los resúmenes eran precisos, aunque podría informar a Apple con un pulgar hacia abajo si no lo eran. Apuesto a que la gente comenzará a usar estas herramientas con bastante frecuencia y es posible que ya no lea correos electrónicos largos. Otro posible ahorro de tiempo o una posible vía para pasar por alto matices. Supongo que ya veremos.

Imágen 1 de 3 The Priority Box gives mail a very different look. (Crédito de la imagen: Future) This summary is helpful (Crédito de la imagen: Future) But if it wasn't, I could let Apple know (Crédito de la imagen: Future)

Imágen 1 de 5 (Crédito de la imagen: Future) Writing Tools can transform the silliest email (Crédito de la imagen: Future) The Professional version (Crédito de la imagen: Future) A Friendly tone (Crédito de la imagen: Future) Cutting to the chase (Crédito de la imagen: Future)

Sin embargo, mi nueva función favorita de Apple Intelligence son las Herramientas de escritura. Es cierto que están un poco escondidas en la función de copiar y pegar, pero ya son rápidas, potentes y bastante divertidas.

Escribí un correo electrónico tonto y mal redactado a un compañero de trabajo sobre una pizza que faltaba, seleccioné el texto y luego me deslicé hacia las Herramientas de escritura en Copiar y Pegar. El menú ofrece botones grandes para corregir o reescribir y atajos rápidos para tonos de voz: Amable, Profesional o Conciso. Incluso puedo obtener un resumen o una lista de puntos clave de mi correo electrónico. Sin embargo, este correo electrónico era breve, por lo que solo necesitaba la reinterpretación; eran acertadas y un poco divertidas, pero eso se debe a que yo escribí el correo electrónico tonto original.

Estas herramientas funcionan bien en conversaciones en tiempo real en iMessages, donde las utilicé para asegurar el tono de voz correcto.

Imágen 1 de 5 Writing Tools could really help in Messages (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Un teléfono más inteligente

Imágen 1 de 5 Getting into call recording and transcription (Crédito de la imagen: Future) Notes plays an integral role (Crédito de la imagen: Future) Recording is live (Crédito de la imagen: Future) An automation occurs (Crédito de la imagen: Future) The transcription (Crédito de la imagen: Future)

Cuando era un joven periodista novato a finales de los años 80, solía conectar un micrófono especial a la parte posterior de mi teléfono. Este se conectaba a una grabadora y captaba el audio de ambos lados de la entrevista. Hoy en día, hacemos llamadas en nuestros teléfonos inteligentes que facilitan la captura de audio. Sin embargo, tal vez ninguno lo haga tan sencillo como la nueva función de grabación y transcripción de llamadas telefónicas en la versión beta de desarrollo de iOS 18.1.

Realicé una breve llamada de dos minutos con mi colega Jake. Inicié la llamada y hice clic en un pequeño ícono en la esquina superior izquierda que me permitió grabarla. Para mayor transparencia, el sistema le anunció a Jake que la llamada se estaba grabando. También capturó automáticamente el audio en la aplicación Notas, donde, un minuto después de finalizar la llamada, encontré una transcripción muy precisa y claramente etiquetada. Puedo tocar cualquier sección para reproducir el audio asociado y buscar en la transcripción completa.

Honestamente, si esta fuera la única actualización de iOS 18, la instalaría solo por esto.

Photos: creando memorias

¿Sabes cómo tu iPhone crea collages de fotos o recuerdos para ti sin que se los pidas? A veces, dan en el clavo y casi te alegras de que tu teléfono lo haya hecho. Otras veces, tal vez no tanto.

Apple Intelligence en iOS 18 combina la automatización de ese sistema con inteligencia artificial generativa para permitirte crear la memoria perfecta. Al menos, esa es la idea.

Imágen 1 de 5 Describe a memory (Crédito de la imagen: Future) Use a suggested prompt if you want (Crédito de la imagen: Future) Type in the thought (Crédito de la imagen: Future) Showing its work (Crédito de la imagen: Future) Early days but soon this might be pretty cool (Crédito de la imagen: Future)

En la versión beta de desarrollo de iOS 18.1, "Crear una película de recuerdos" estaba lista para cumplir mis órdenes, y el cuadro de diálogo me pedía, como un psiquiatra, que "describa un recuerdo". Probé varias indicaciones, incluidas algunas basadas en sugerencias como "Verano de 2024", pero todo lo que obtuve fue una combinación de recuerdos de películas que no estaban en el blanco o que no funcionaban en absoluto.

Por supuesto, se trata de una versión beta muy temprana, por lo que no me sorprende. Al menos pude ver cómo funciona la interfaz y la animación del collage de imágenes "muestra tu trabajo" que aparece antes de que el sistema reproduzca la película de recuerdos (con música que pude modificar con selecciones de Apple Music).

El sistema también está configurado para admitir consultas en lenguaje natural en las búsquedas, lo que podría alinear la aplicación Fotos de Apple con Google Fotos, donde desde hace mucho tiempo puedo buscar casi cualquier combinación de palabras clave y encontrar exactamente las imágenes que necesito. En mi primera experiencia, Fotos de iOS 18.1 solo funcionaba cuando había terminado de indexar todas mis fotos basadas en iCloud . Dado que tengo decenas de miles de fotos, puede que tarde un poco.

Como señalé anteriormente, Apple Intelligence está en sus primeras etapas. La versión beta de iOS 18.1 para desarrolladores es un trabajo en progreso destinado a desarrolladores y no se recomienda para el público en general. Está incompleta y sujeta a cambios. Incluso cuando llegue el iPhone 16 (quizás en septiembre), Apple Intelligence puede seguir en desarrollo. Algunas funciones llegarán completamente integradas en el nuevo teléfono, otras llegarán en actualizaciones de software y algunas podrían llegar hasta el año que viene.

