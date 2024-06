Apple finalmente desechó el script de Siri y no podría estar más feliz

El cambio puede ser difícil, aterrador y especialmente tenso cuando se trata de tecnología en la que los consumidores confían a diario. Tal vez es por eso que Siri cambió tan gradualmente en estos últimos 13 años. Quizás. La sabiduría aceptada es que Apple no vio un buen camino a seguir. Las herramientas de IA disponibles hasta 2022 eran mediocres, y Apple quería la opción adecuada para lograr sus aspiraciones en gran medida tácitas.

Ahora esas aspiraciones tienen una voz, una voz de Siri muy diferente, y una inteligencia que podría poner a Siri en el mismo escenario que Google Gemini y OpenAI GPT 4o (literalmente estará en el mismo escenario que este último, pero hablaremos de eso más adelante).

No tengo nada en contra de Siri. Está bien para configurar temporizadores y... Bueno, ese ha sido el uso principal en mi casa.

Esta Siri renacida, anunciada aquí en Apple Park durante el discurso de apertura de la WWDC 2024, será mucho más capaz. Se basa en un nuevo modelo fundacional llamado Apple Intelligence (sí, "IA") que Apple infundió en iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia.

Hay mucho que cubrir en el nuevo cerebro de Siri, pero también vale la pena hablar sobre los cambios de diseño. El ícono de la aplicación de Siri, que ahora parece un juego astuto con el signo del infinito, no tiene relación visual con ninguna Siri que hayamos visto antes.

Cuando tocas la nueva Siri, ya no es un pequeño orbe brillante cerca de la parte inferior de la pantalla. En su lugar, todo el bisel de la pantalla se ilumina. Esto es más que un buen toque visual, es una señal de que el sistema iPhone y Siri son uno. El conocimiento de Siri sobre su teléfono y usted ya no está a través de un pequeño agujero de acceso. Toca o di el nombre de Siri y sus fauces abiertas consumen la información carnosa de tu teléfono para intuir tus intenciones.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future)

Siri finalmente está viendo tu información, fotos, mensajes, notas, interacciones y las relaciones entre ellos. Sé que puede sonar aterrador, pero no llamas a algo "asistente" si no ayuda. Y la asistencia digital no vale mucho si no es más inteligente que una consulta plana. Ver la información en tres dimensiones es lo que hace que los grandes modelos de lenguaje y la IA generativa sean tan poderosos. Es captar relaciones no obvias.

Este es el Siri de iOS 18 o, más exactamente, de Apple Intelligence.

Apple Intelligence suena extraordinariamente poderoso, sin duda superando cualquier IA que Apple haya aplicado antes. En el período previo al anuncio de Apple Intelligence y la nueva Siri en la conferencia de apertura de la WWDC, Apple mencionó el aprendizaje automático varias veces (y evitó decir IA).

El aprendizaje automático ha sido durante mucho tiempo la opción de Apple para la capacitación y la inteligencia en el dispositivo, y todavía hace mucho en las nuevas plataformas, pero también tiene límites. Apple Intelligence, que hace todo lo posible en el teléfono y solo se comunica con la nueva nube privada cuando lo local no es suficiente, parece libre de tales límites.

Apple lleva esta noción aún más lejos, reclutando a OpenAI ChatGPT para que intervenga cuando Siri tenga que salir.

Las preguntas sobre todo esto son infinitas, y a pesar de las muchas promesas de privacidad de Apple, la compañía se está acercando en tantas direcciones generativas que creo que queda por ver si Apple puede ofrecer una experiencia verdaderamente privada de inteligencia de Apple y Siri.

A pesar de la frustración de que esta magia de la Inteligencia Artificial se detenga por debajo del iPhone 15 Pro y Pro Max (¿en serio?), me siento mayormente animado. Apple se tomó su tiempo para llegar hasta aquí y, como suele ser el caso, tuvo la oportunidad de aprender de los errores de los demás. No posicionó a la nueva Siri como una herramienta de respuesta a todo. No, Siri y Apple Intelligence son motores de simplificación y automatización. Te darán respuestas más rápido al cortar toda la información de tu iPhone para entender lo que realmente quieres. En las aplicaciones, Apple Intelligence parece que te echará una mano donde la necesites, pero no será autoritaria.

Eventualmente, Siri podrá ver el interior de las aplicaciones y comprender el contenido de su pantalla. Esto es algo que he querido durante años y solo puedo imaginar cómo transformará la experiencia del iPhone, iPad y macOS.

Después de la presentación, me encontré con el CEO de Apple, Tim Cook, y lo felicité por una gran presentación. Agregué que casi me convencieron en Apple Intelligence. Cook se rió y dijo: "¡¿Casi?!" Le dije que estaba bromeando. Estoy bastante convencido.

Siri, tal y como la conocías, está muerta. Larga vida a la nueva Siri y bienvenida, Apple Intelligence. Este es el tipo de cambio que puedo respaldar.