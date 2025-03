El gran retraso de Siri Apple Intelligence demuestra que tal vez realmente no conocemos a Apple en absoluto

¿Eres de los que esperan con emoción la actualización de Siri con Apple Intelligence? Tenemos terribles noticias.

La mayoría de las citas sobre la decepción se enfocan en ver el lado positivo: "La decepción es un desvío en el camino hacia el éxito", dijo Zig Ziglar. Tal vez tenga razón, pero cuando la decepción lleva a un hecho inmutable o a una dura realidad, puede que no haya forma de regresar. El retraso de la Inteligencia Siri y la consiguiente repercusión son ese tipo de decepción y se convirtieron en una especie de llamada de atención, ya que todos están reevaluando su punto de vista sobre Apple.

Seguro que ya muchos de ustedes han leído los diversos análisis y críticas sobre el fracaso de Apple al cumplir sus promesas de Apple Intelligence y Siri. Mi favorito, por mucho, es el épico artículo de Daring Fireball titulado "Something Is Rotten in the State of Cupertino", que explora lo que salió mal y cómo "Apple vendió una historia que no era cierta."

Nuestro propio John-Anthony Disotto llama a Apple Intelligence "un sueño febril" que tal vez Apple preferiría olvidar. Harry McKracken de Fast Company es un poco más mesurado y, aunque cree que Apple tal vez no logró "conectar emocionalmente con Siri", escribe que preferiría ver una Siri "genial" antes que una que simplemente llegue "a tiempo."

En algunos aspectos, todos tienen razón. Apple es la compañía tecnológica más confiable del planeta. Realmente sobreprometió y creó este caos, y claro, me gustaría ver la mejor Siri posible y, sinceramente, no tengo más opción que esperar por ella.

Pero mi decepción radica en algo mucho más profundo y perturbador que solo Siri.

La larga espera de una Siri más inteligente

(Image credit: Apple)

Llevo casi 15 años chateando con Siri y, en los primeros tiempos, me impresionaron sus capacidades casi conversacionales. Escribí en detalle sobre sus numerosos trasplantes de cerebro y actualizaciones del habla. Incluso cuando Alexa la superó, sabía que todavía estábamos en la fase de caballo y buga de la IA y esperé pacientemente la magia que sabía que solo Apple podía traer.

Mi paciencia empezó a menguar durante los primeros días de la revolución de la IA cuando OpenAI y ChatGPT tomaron el mundo por asalto y luego Microsoft sobrecargó la conciencia con Bing AI y finalmente Copilot. Apple parecía estar de brazos cruzados mientras Google y Samsung mostraban impresionantes hazañas de IA nativa en aplicaciones, en la web y en los teléfonos Galaxy y Pixel, respectivamente.

La WWDC 2024 cambió todo eso y me dio la esperanza de que Apple estaba en la carrera de la IA, pero ya entonces había señales preocupantes que, como se trataba de Apple, decidí ignorar o perdonar.

Conversations with Siri: Me: "Why?" Siri: "I don't know. Frankly, I've wondered that myself." #apple #iphone4sOctober 17, 2011

El principal era que Apple estaba cediendo rápidamente elementos clave de la IA a la competencia. La integración de ChatGPT y Google para las preguntas complejas en lenguaje natural se consideró una victoria, pero también era Apple levantando las manos y diciendo: «Toma. Encárgate tú».

Cualquier cosa más compleja que «Oye Siri, reproduce mi lista de reproducción Pump Up» pasa a manos de ChatGPT. Esencialmente, estás dejando la tierra de Apple por un mundo gestionado por una plataforma de IA de código abierto, aunque posiblemente la mejor del mundo.

No le hice mucho caso a Apple por la gran promesa: Siri mejoraría y no poco. Sería el asistente inteligente con el que soñabas. Una IA que, con tu permiso, podría verlo todo en tu mejor iPhone y en su pantalla. Podría tomar medidas basándose en tus indicaciones escritas o habladas, y mantener la conversación para que obtuvieras el mejor resultado del ecosistema de Apple y de todos tus datos que están incrustados en él.

Creí porque, como tantos otros, creemos en Apple.

Cuando eran mágicos

(Image credit: Lance Ulanoff)

Apple es una empresa especial. Casi se ha apropiado de la palabra "mágico". Nadie lanza productos como Apple. Ninguna compañía tiene ese aura. Sus ejecutivos son criaturas míticas. El CEO Tim Cook es una verdadera celebridad, y su cálido acento de Alabama puede adormecerte y hacerte rendir: sí, Apple lo hará.

Pero la dura realidad es que Apple es solo otra compañía tecnológica, y una que enfrenta quizás su desafío técnico más difícil.

Sí, aprecio la transparencia. He trabajado en muchos proyectos que tomaron más tiempo del que anticipé. Es difícil decirle a tu jefe: esto se va a retrasar. Para Apple, tuvo que compartir la noticia con casi mil millones de usuarios.

A lo largo de los años, he visto a Apple fallar o no cumplir con las expectativas, y observar cómo se le exige un estándar casi más alto que a otras empresas. Sus esfuerzos por traernos el teléfono más delgado de todos resultaron en el iPhone 6, que podría doblarse, pero Apple se recuperó con un iPhone 7 más resistente y diseños futuros que casi te desafiaban a doblarlos.

Apple no es muy buena pidiendo disculpas. Hace 15 años, el fallecido Steve Jobs dio una conferencia de prensa que fue una "disculpa no disculpa" para explicar "Antennagate". Para quienes no lo recuerdan, eso fue cuando salió el iPhone 4 y algunas personas informaron problemas de conectividad que podrían haberse relacionado con sus manos cubriendo las antenas mal ubicadas en el exterior del teléfono. La compañía inicialmente dijo que estábamos sosteniendo los teléfonos mal, y luego Jobs dio esa conferencia de prensa para aclarar las cosas. Más o menos. Nunca se disculpó exactamente, y hizo su mejor esfuerzo por minimizar el problema y animar a los reporteros a seguir adelante.

No es que Apple no sea capaz de admitir fallos.

El arte de la disculpa

(Image credit: Lance Ulanoff)

En 2017, Apple me invitó a Cupertino para hablar sobre una renovación del Mac Pro. Esto era inaudito. No solo Apple estaba admitiendo que cometió un error, sino que estaba detallando dónde se equivocó y cómo planeaba recuperarse y entregar un nuevo Mac Pro para sus fieles clientes creativos y de desarrollo.

Curiosamente, lo que no saqué de ese día es que Apple es, fundamentalmente, una empresa como cualquier otra, con éxitos y fracasos, retrasos y luchas.

De manera similar, no tomé las promesas de Apple Intelligence con cautela. Incluso mientras la compañía avanzaba lentamente con actualizaciones de IA, esperé pacientemente (y con confianza) por la gran actualización de Siri. Sí tuve algo de frustración y traté, a mi manera, de presionar a Apple para que actuara.

Aunque Apple opera en secreto, los rumores y filtraciones son sorprendentemente precisos sobre las actividades futuras. Y durante mucho tiempo, se había fijado la gran revelación de Siri para iOS 18.4. Cuando eso no sucedió, me sentí confundido. Y cuando Apple admitió que la actualización se retrasaría para "el próximo año", me sorprendió y me molestó.

Fue en ese momento cuando finalmente me di cuenta.

Mi visión de Apple como una máquina precisa, casi perfecta y bien engrasada, era, si no incorrecta, artificial. Sí, es una empresa enorme y altamente exitosa con un campus espectacular que ha hecho más para cambiar el mundo que muchas otras, pero también es una gigantesca empresa de personas comunes que operan dentro de una burocracia corporativa exigente, tratando de resolver desafíos complejos de ingeniería y programación. Parte de eso es evidente si se sigue la última filtración de Apple por parte de Bloomberg, que describe una reunión interna de Apple que suena muy parecida a las típicas reuniones de liderazgo frustrado en empresas tecnológicas.

No sé qué salió mal, si fue la escala del problema, lo tarde que Apple comenzó en IA, o si alguien dentro de la empresa sobre-prometió lo que podrían entregar y cuándo, pero no debería haberme sorprendido tanto.

Apple no es especial. Es solo una gran compañía que, a menudo, entrega cosas grandiosas. Y a veces no lo hace, y tenemos que aceptarlo.