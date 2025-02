¿Desactivaste Apple Intelligence? Actualizar a iOS 18.3.1 o macOS 15.3.1 podría activarla de nuevo

iOS 18.3.1 y macOS 15.3.1 lanzados esta semana

Algunos usuarios que habían desactivado previamente la Inteligencia de Apple la han vuelto a encontrar habilitada en la nueva actualización de software

Fácil de desactivar de nuevo, pero sigue siendo un error molesto

¿Desactivaste Apple Intelligence porque no te acostumbras a las novedades y con la actualización de iOS 18.3.1 o macOS 15.3.1 se activo? De ser así, que no te sorprenda, no eres al único que le ha pasado.

Algunos usuarios están informando de que las nuevas actualizaciones de software que se lanzaron ayer con las actualizaciones de seguridad han vuelto a activar la Inteligencia de Apple, a pesar de que los usuarios habían desactivado la IA de Apple antes de la actualización.

El problema nos ha llegado a través de una entrada en el blog del desarrollador Jeff Johnson que dice: «Algunas personas que habían desactivado previamente la Inteligencia de Apple en macOS 15.3 e iOS 18.3 la han vuelto a activar después de actualizar a macOS 15.3.1 e iOS 18.3.1 hoy. De hecho, yo personalmente tengo dos Mac de silicona de Apple diferentes que ejecutan macOS Sequoia, y después de actualizar ambos Mac a 15.3.1, Apple Intelligence se volvió a activar en mi MacBook Pro, pero no en mi Mac mini.»

Otros usuarios también han informado de un problema en el que la pantalla de «Bienvenida» básicamente activa la Inteligencia de Apple y elimina las preferencias registradas previamente.

Es justo suponer que este error debería solucionarse rápidamente, aunque vale la pena recordarlo antes de que vuelvas a ver activadas en tus dispositivos funciones de la Inteligencia de Apple como los resúmenes de notificaciones, la categorización del correo y ChatGPT en Siri.

La inteligencia artificial debe ser siempre opcional

Apple, por supuesto, quiere que los usuarios utilicen la Inteligencia de Apple en los dispositivos compatibles, pero afortunadamente existe la opción integrada de desactivar las herramientas de IA. Aunque este error en particular no es tan incómodo y se puede rectificar simplemente yendo a Ajustes>Inteligencia de Apple y Siri>Desactivar, sigue siendo algo que puede pillarte desprevenido.

Esperamos que Apple solucione este problema rápidamente y nos hemos puesto en contacto con la compañía para que nos haga llegar sus comentarios. La Inteligencia de Apple sigue mejorando día a día y esperamos ver aún más herramientas de IA cuando se lance iOS 18.4 a finales de este año. Si hace tiempo que no utilizas la Inteligencia de Apple, este podría ser el empujón que necesitas para volver a probarla.

