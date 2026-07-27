Las mejores funciones ocultas de macOS 27 de las que nadie habla

El lanzamiento de macOS 27 de Apple —al que la empresa ha bautizado como «Golden Gate»— está repleto de nuevas funciones, a pesar de que Apple haya afirmado que este año se trata más de una evolución que de una revolución. Hay muchas novedades que han dado de qué hablar y han llenado las páginas de Internet.

Sin embargo, por cada aplicación de Siri y cada ajuste de Liquid Glass, hay muchas más mejoras de las que casi nadie habla. Esto significa que, si no te adentras más allá de lo superficial, podrías perderte algunas de las nuevas e interesantes formas de usar tu Mac una vez que hayas descargado e instalado macOS 27.

Aquí repasaremos cinco de nuestras novedades favoritas y poco conocidas de la versión beta de macOS Golden Gate. Familiarízate con todas ellas y descubrirás nuevas formas de usar tu Mac en tu día a día.

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Visual Intelligence

(Image credit: Apple)

Anteriormente, Visual Intelligence solo estaba disponible en iOS. Solo tenías que apuntar con tu iPhone a un objeto, presionar el control de la cámara, y Visual Intelligence identificaba el objeto o extraía detalles de un folleto de un evento y los agregaba a tu calendario. Ahora, puedes aprovechar funciones similares en tu Mac.

Pero tal vez te preguntes cómo funcionará esto en una Mac, ya que no puedes simplemente acercarte a algo y tomarle una foto con tu computadora portátil. Afortunadamente, Apple ha adaptado Visual Intelligence a macOS 27 de una forma nueva y práctica.

Al igual que cuando tomas una captura de pantalla, puedes arrastrar un cuadro sobre una parte de tu pantalla con el ratón. Al soltarlo, puedes pedirle a Visual Intelligence que te ayude con lo que has seleccionado. Puedes hacerle una pregunta a Siri sobre la imagen y ella te responderá. Luego puedes mantener una conversación con el chatbot si necesitas más información.

Si resaltas un evento, puedes agregarlo a tu calendario. Mejor aún, si usas Visual Intelligence en el programa de un festival con múltiples actuaciones a diferentes horas, por ejemplo, puedes agregar tantos eventos a tu calendario como quieras, todos guardados como entradas separadas con información relevante, como el grupo que tocará y el escenario en el que se presentarán.

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Esta es una de mis funciones favoritas de macOS 27, ya que no solo es útil, sino también muy flexible e inteligente. Visual Intelligence es capaz de comprender una gran variedad de entradas y los contextos que las rodean, lo que convierte a Siri en el asistente mucho más potente que siempre se pretendió que fuera.

Fortalecimiento automático de contraseñas en "Contraseñas"

(Image credit: Future)

Los mejores administradores de contraseñas suelen avisarte si tus datos de inicio de sesión almacenados en la aplicación son débiles o han sido comprometidos, pero eso por lo general implica que tú mismo debas actualizarlos por alternativas más seguras.

Si eso requiere visitar manualmente los sitios web afectados y cambiar tus datos de inicio de sesión a mano docenas o incluso cientos de veces, la tarea puede parecer increíblemente abrumadora. Ante ese tipo de situación, es probable que muchas personas simplemente se rindan, prefiriendo seguir usando sus contraseñas poco seguras en lugar de pasar por la molestia de cambiarlas todas una por una.

Eso representa un riesgo de seguridad evidente, y es uno que macOS 27 ha intentado solucionar. Aunque el siguiente cambio no ha tenido mucha repercusión desde que se anunció la función en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) en junio, creo que podría ser una de las características más importantes del nuevo sistema operativo.

En macOS 27, lo único que tienes que hacer es pedirle a la app Contraseñas de Apple que corrija tus contraseñas poco seguras por ti. Con solo un clic, se pondrá a trabajar visitando los sitios web afectados y actualizando tus datos de inicio de sesión sin que tengas que mover un dedo.

Es un gran ejemplo de lo útiles que pueden ser los agentes de IA, todo ello respaldado por las reconocidas credenciales de seguridad y privacidad de Apple.

Lenguaje natural en Calendario

(Image credit: Future)

¿Cuántas veces has abierto la app Calendario en tu Mac y has intentado crear un evento nuevo con una frase como «Noche de cine con James mañana a las 8 p. m. en casa», solo para darte cuenta de que ninguno de los detalles —como la hora o el lugar— se ha agregado correctamente al evento?

Ha sido un problema recurrente durante años, y también frustrante, ya que los fans de Apple han visto cómo otras apps se adelantaban con funciones similares mientras Calendario se quedaba atrás.

Ahora, eso ha mejorado. Los cambios en macOS 27 permiten que solo tengas que ingresar un evento utilizando el tipo de lenguaje natural que usarías en una conversación cotidiana. Cualquier detalle que Calendario pueda detectar —como una persona, un lugar, una hora o una fecha— se volverá gris. Haz clic en ellos, selecciona el detalle sugerido y se agregarán correctamente. Esta función también entiende tu contexto, como dónde se encuentra tu casa.

Claro, las aplicaciones de calendario de la competencia llevan años ofreciendo funciones similares, y eso podría explicar por qué la actualización de Calendario de Apple no ha causado precisamente furor en las semanas y meses transcurridos desde su anuncio.

Sin embargo, contar con esta función es, sin duda, una excelente adición para los usuarios de la app Calendario. Cuanto más naturalmente puedas usar tus apps, más fáciles de manejar se vuelven, lo que te permite terminarlas rápidamente para que puedas seguir con lo que realmente importa en tu día. Esta mejora de lenguaje natural para la app Calendario te permite hacer precisamente eso.

Ajuste del tamaño de las aplicaciones en la función de duplicación de pantalla del iPhone

(Image credit: Apple)

De todas las nuevas y ingeniosas funciones anunciadas el año pasado como parte de macOS Sequoia en 2024, la duplicación de pantalla del iPhone fue una de las más intrigantes. Como su nombre lo indica, esta función duplica la pantalla de tu iPhone en la pantalla de tu Mac, mostrando una vista de software de t