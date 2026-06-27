Le presté a mi esposa una MacBook Neo durante dos semanas y va a volver a usar Windows; te cuento por qué

«Puedes devolver el MacBook. No tengo paciencia para aprender algo nuevo», dijo mi esposa mientras deslizaba el MacBook Neo de vuelta sobre la encimera de la cocina.

Fue el final sin ceremonias de un experimento de dos semanas en el que animé a mi esposa, usuaria de Windows desde hace décadas, a darle una oportunidad a Apple; más específicamente, a la versión de Apple que se encuentra en un encantador MacBook Neo de color cítrico.

Mira, no soy de los que insisten. Desde que empecé a probar la computadora portátil de 599 dólares, mi esposa le había estado echando el ojo. Estaba empezando a sentir curiosidad por las Mac. Esto tenía mucho que ver con su chirriante Microsoft Surface Pro 4, un sistema de una década de antigüedad que pronto se enfrentaría al temido fin de las actualizaciones de seguridad de Windows 10 (esa vieja Surface Pro no tiene TPM 2.0).

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Como agente inmobiliaria, le tenía cierto cariño a esa vieja amiga. Ejecutaba sin problemas todo su software de negocios basado en la web, manejaba los correos electrónicos, cubría las necesidades básicas de diseño para preparar nuevas hojas de listados y materiales para redes sociales. Sin embargo, también sabía que ya casi era hora de actualizarla. Ambos nos preguntábamos si el MacBook Neo, asequible y con potencia de gama media, podría reemplazar adecuadamente al Surface Pro.

Mi esposa incluso me dijo que, si se decidía por el MacBook Neo, el color Citrus no sería su elección; el tono rosado se veía bastante bonito. Por supuesto, el Citrus era el que yo tenía a la mano, así que ese fue el que se llevó.

Le dije que, aunque era diferente, macOS no le resultaría completamente extraño. Claro, algunas cosas estaban en otro lugar, pero mi esposa no era una ludita; se adaptaba bastante bien a las nuevas tecnologías.

Sin embargo, había algo en ella que debería haber sido una señal de advertencia: odia los cambios.

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Un salto a macOS

Simplemente comprarle una MacBook Neo —aunque ahora mismo haya algunas ofertas geniales del Prime Day— sin saber si le gustaría no tenía sentido, y como yo la había estado probando y usando de vez en cuando durante meses, decidimos configurársela como si ella hubiera comprado el equipo nuevo.

Restablecí el MacBook Neo. Es un modelo de 699 dólares con Touch ID y 512 GB de almacenamiento, y le dije que probablemente este sería el que compraríamos de todos modos, ya que no quería que tuviera problemas de almacenamiento.

Luego, nos sentamos uno al lado del otro mientras le guiaba a través de la configuración. Ella se adaptó rápidamente a esta parte, aunque me di cuenta de que la ubicación de Touch ID en el botón de encendido/suspensión no era obvia. Cuando le dije que registrara su dedo para desbloquear la computadora portátil, se quedó mirando el sistema durante unos segundos, claramente buscando algo con un símbolo de huella digital.

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