Googlebook: probé la nueva propuesta de Google para competir con la MacBook, que combina Chrome OS con Android, y esto podría ser el inicio de algo grande

Con una sonrisa tan radiante que me dieron ganas de contarle las liendres, Sameer Samat, presidente del ecosistema Android en Google, me estrechó la mano con fuerza y me preguntó: «¿Y qué te parece?».

Samat se refería a los cinco Googlebooks completamente nuevos que estaban dispuestos alrededor de la sala, todos con el sistema operativo Googlebook OS, el primer hijo híbrido de ChromeOS y Android.

Hace un año, en una entrevista conmigo que aparentemente versaba sobre Android 16, Samat, siempre tan dado a compartir detalles, dejó escapar: «Vamos a combinar Chrome OS y Android en una sola plataforma», y puso al mundo de la tecnología en ebullición.

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Lo dijo con tanta naturalidad en julio de 2025 que apenas capté la importancia. Después de todo, se había hablado de la idea desde hacía mucho tiempo, pero nadie la había confirmado, y de ser cierto, significaría que Google estaba considerando la idea de un ecosistema Android desde una perspectiva completamente nueva.

Imágen 1 de 3 Sameer Samat, director de Android en Google (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Ahora, sin embargo, vemos los frutos de ese comentario y de todo el trabajo realizado en el sistema operativo Googlebook OS y en las computadoras portátiles Googlebooks de nuestros socios Asus, Acer, Lenovo, Dell y HP, que se pueden reservar a partir de hoy y comenzarán a enviarse el 5 de octubre.

Samat me dijo que quería cinco marcas asociadas y no solo dos porque deseaba mostrar la amplitud de opciones, y señaló que tienen algunos puntos de diferenciación, como que algunas cuentan con reconocimiento facial y otras Googlebooks incluyen un lector de huellas digitales. Hasta el momento, contamos con modelos ultraligeros, como el de Asus de 2.2 lb, y modelos robustos, como el Lenovo de 15 pulgadas, además de convertibles de Acer compatibles con lápiz óptico. Si bien hay una variedad de procesadores, desde la línea Intel Core Ultra hasta el Qualcomm Snapdragon X Elite, e incluso MediaTek, todos comparten algunas características fundamentales de Googlebook.

Imágen 1 de 6 Dell XPS Googlebook (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) The downside to this enhanced Cap Lock key might be that you'll need to use it with the Shift key to enact the standard cap-lock action. (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 6 Ver original Imágen 2 de 6 Ver original Imágen 3 de 6 Ver original Imágen 4 de 6 Ver original Imágen 5 de 6 Ver original Imágen 6 de 6 Ver original

Está la Glowbar, una barra delgada y multicolor en la tapa superior de todas las computadoras portátiles que se ilumina para indicarte, entre otras cosas, que Gemini está en funcionamiento o para mostrar el estado de la batería. Incluso hay algunos «huevos de Pascua» por descubrir. Me pregunté en voz alta si el indicador de batería funcionaría cuando las computadoras no estuvieran conectadas a la corriente. Desafortunadamente, solo muestra el estado de carga.

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Cada computadora portátil cuenta con un panel táctil háptico de gran tamaño, además de una tecla «G» para acceder rápidamente a las funciones de Google y una tecla especial de Bloq Mayús que brinda acceso instantáneo a complementos de texto, como los emojis. Todas ofrecen el cursor mágico, que puedes mover ligeramente para abrir el acceso a Gemini con reconocimiento de pantalla; básicamente, le indicas a Gemini que haga [esto] con [aquello] en el elemento que aparece en pantalla. Todas vienen con 16 GB de memoria RAM de serie. Samat me comentó que le entusiasmaba que todos vinieran con la «cantidad adecuada de RAM». 16 GB significa que estos portátiles con soporte nativo para Gemini están listos para una gran cantidad de IA local (según se informa, las CPU pueden manejar hasta 45 TOPs).

Aunque se trata de una plataforma híbrida, no hay indicios de que sea un sistema operativo móvil disfrazado de sistema de escritorio. Sí, hay elementos como widgets personalizables (y otros que puedes crear mediante comandos) que, tras hacer clic con dos dedos en el trackpad, pude redimensionar y mover sin límites, además de tener acceso a todas tus aplicaciones de Android. Pero también hay aplicaciones y servicios de nivel de computadora de escritorio (acceso en línea y sin conexión a Canva, Netflix y aplicaciones de Adobe), un dock y un sistema de archivos completo.

Una demostración muy interesante mostró cómo se pueden realizar búsquedas en los archivos de tu Googlebook y tu teléfono Android, e incluso analizar nombres de archivos confusos, ya que el sistema puede ver el contenido de los archivos.

Imágen 1 de 5 Asus Googlebook (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 5 Ver original Imágen 2 de 5 Ver original Imágen 3 de 5 Ver original Imágen 4 de 5 Ver original Imágen 5 de 5 Ver original

La integración de Android combina el dispositivo Android que tienes en la mano con la computadora portátil Googlebook que tienes en tu escritorio. Hay un inicio de sesión único que te reconoce como un solo usuario tanto en el teléfono como en la computadora portátil. Un correo electrónico que comiences en tu teléfono Android puede continuarse sin problemas en la computadora portátil (aunque todavía no permite hacerlo en sentido contrario). Aparece un pequeño ícono en el dock que muestra un teléfono diminuto. Al hacer clic en él, se abre el borrador del correo electrónico en la aplicación de Gmail de la computadora portátil.

La intención aquí es bastante clara: un verdadero ecosistema Android en el que, según me dijo Samat, todo simplemente funciona. «Ese es el sueño», afirmó. El punto de referencia para un ecosistema así siempre será Apple y la forma en que sus computadoras portátiles, de escritorio, teléfonos y dispositivos portátiles funcionan en conjunto. Le pregunté a Samat si podía esperar niveles similares de interoperabilidad, centrándome en cómo, cuando recibo un código de autenticación en mi iPhone, este aparece automáticamente en mi MacBook Air. Dijo que el sistema de mensajería unificado lo permitirá, y agregó que lo habrían demostrado en el escenario ese día, pero que querían mantener la presentación relativamente concisa.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Antes del evento, me preguntaba si los Googlebooks estaban pensados para competir con la nueva y muy popular MacBook Neo de Apple, que cuesta 699 dólares / 699 libras / 1,049 dólares australianos. Sin embargo, estos sistemas tienen un precio inicial de 899 dólares / 999 libras (alrededor de 1,899 dólares australianos), y algunos costaban 1,199 dólares (alrededor de 1,200 libras / 1,680 dólares australianos) y 1,299 dólares (alrededor de 1,300 libras / 1,800 dólares australianos).

Eso fue intencional. Samat, quien dijo que los Neo son excelentes pero que la gente a menudo se topa con sus límites de rendimiento, me comentó que querían comenzar con ofertas de gama alta. En lugar de concesiones, los Googlebooks ofrecen diseños llamativos y un rendimiento real.

Imágen 1 de 3 Lenovo Googlebook (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Googlebooks ejecuta aplicaciones de nivel de escritorio tanto en línea como sin conexión, aunque las descargas de aplicaciones parecen realizarse exclusivamente a través de Google Play Store; además, en las demostraciones que vi, los sistemas tienen la capacidad de realizar programación tradicional y programación con Agentic o Vibe Coding mediante Google Antigravity. Sin embargo, vale la pena mencionar que, para hacer esto último, necesitarás una cuenta de Gemini y tokens.

Samat, por su parte, está entusiasmado con el potencial y las posibilidades, y se muestra entusiasmado por la inclusión de un terminal de Linux, un hecho que no sorprende, ya que la pila incluye un kernel de Linux (justo debajo de la pila de Android).

Imágen 1 de 1 HP Googlebook (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 1 Ver original

Al echar un vistazo a la sala, Samat me preguntó cuál era mi Googlebook favorito. Mientras observaba el abarrotado espacio de demostración, me di cuenta de lo mucho que cada computadora portátil se parecía a un sistema estándar de Windows, hasta que, por supuesto, las abrías y veías el escritorio del sistema operativo Googlebook. Después de un momento, le dije que el Googlebook de Asus, de 2.2 libras, era bastante atractivo. Samat sonrió y me preguntó si había visto el HP con carcasa de aluminio. Estuve de acuerdo en que también se veía como una computadora portátil de alta gama.

En el escenario, Samat dijo: «Hace mucho tiempo que quería hacer lo que estamos haciendo hoy», y se refirió a los Googlebooks como «una nueva categoría de computadoras portátiles diseñadas para la forma en que la gente realmente trabaja hoy en día».

Más tarde, Samat me dijo que esto es «solo el comienzo» y que hay mucho más por venir.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) Imágen 1 de 3 Ver original Imágen 2 de 3 Ver original Imágen 3 de 3 Ver original

Los Googlebooks que vi se destacaban por su funcionamiento fluido y pulido. Quizás se deba a la fusión de dos plataformas, pero tanto el escritorio como las funciones de cada Googlebook que probé se sentían notablemente unificados, como si siempre hubieran estado juntos.

Aun así, no pude evitar preguntarme cómo encaja todo esto con el primo del Googlebook, el Chromebook: computadoras portátiles de bajo costo que son, en mayor o menor medida, sistemas «shell» que ofrecen fácil acceso a aplicaciones basadas en la nube. A las escuelas les encantan. Samat afirmó que el 70 % de todo el sistema educativo de EE. UU. los utiliza y dijo que es el único sistema diseñado para ser pasado de una persona a otra (ya que cada usuario inicia y cierra sesión, y así sucesivamente).

Los Googlebooks y los Chromebooks no se excluyen mutuamente. Samat dijo que el Chromebook es importante, pero que está dirigido a un usuario y un propósito diferentes. Le dije que el Chromebook es una puerta de entrada, pero que el Googlebook parece centrarse en la productividad. «Exactamente», me dijo, sin dejar de sonreír.

@techradar ChromeOS meets Android in new Googlebook touchscreen laptops — is it time to switch from MacOS? 👀 ♬ original sound - TechRadar

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