ASUS Zenbook DUO lleva la experiencia de dos monitores a una laptop

¿Eres team un monitor o dos cuando se trata de computadoras? Sin duda, hace algunos años la opción era evidente, ya que trabajar con dos era una configuración complicada, eso sin mencionar que estaba reservada para oficinas o PCs especializadas, afortunadamente, hoy, esa experiencia la podemos incluso guardar en una mochila.

Con la llegada del trabajo híbrido y el aumento de las actividades que combinan productividad, creatividad y entretenimiento, las laptops de doble pantalla se convirtieron en una herramienta que responde a una nueva forma de trabajar. ASUS apuesta por esta evolución con la nueva ASUS Zenbook DUO, una laptop que demuestra que una segunda pantalla no solo amplía el espacio de trabajo, sino también las posibilidades del usuario en su día a día.

De acuerdo con un estudio realizado por Harvard Business Review, el trabajador digital promedio alterna entre aplicaciones y páginas web 1,200 veces al día, esto supone 150 interrupciones por hora durante una jornada laboral de ocho horas, o una interrupción cada 24 segundos, provocando una fuga de tiempo acumulativa que explica por qué tantos trabajadores se sienten agotados a pesar de nunca realizar un trabajo físicamente exigente. En ese contexto, minimizar los cambios entre ventanas y mantener varias aplicaciones visibles al mismo tiempo se ha convertido en un factor clave para trabajar de manera más eficiente, fluida y con mayor concentración.

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El poder de dos pantallas

La principal ventaja de una configuración de doble pantalla no es únicamente tener más espacio visual, sino la posibilidad de realizar varias actividades de forma natural.

Por ejemplo, mientras una pantalla mantiene abierta una videollamada en Zoom, la otra puede mostrar una presentación en Canva, un documento o alguna otra herramienta de tus actividades diarias. Un creador de contenido puede editar video en Adobe Premiere Pro mientras revisa el guión, monitorea comentarios o controla la música con Spotify sin interrumpir su flujo de trabajo. Incluso actividades cotidianas, como responder correos en Outlook mientras se consulta información en Google Chrome o estudiar con un documento abierto junto a una videoclase en Microsoft Teams, resultan mucho más cómodas.

Pero esa flexibilidad también se extiende al tiempo libre. Después de una jornada laboral, la segunda pantalla permite consultar redes sociales, revisar estadísticas de un juego, seguir una transmisión en vivo o conversar con amigos mientras en la pantalla principal se disfruta una película o una serie. La misma configuración que durante el día impulsa la productividad, por la noche se transforma en un centro de entretenimiento portátil.

ASUS Zenbook DUO: productividad inteligente para quienes trabajan desde cualquier lugar

Diseñada para profesionales, consultores, estudiantes, desarrolladores y creadores que necesitan movilidad sin sacrificar desempeño, la ASUS Zenbook DUO aprovecha dos pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K y frecuencia de actualización de 144 Hz, ofreciendo una experiencia visual continua gracias a la reducción del espacio entre ambos paneles.

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Su construcción en Ceraluminum combina resistencia con ligereza, mientras que el sistema MagLatch permite colocar o retirar el teclado Bluetooth magnético de manera sencilla para cambiar entre distintos modos de uso según las necesidades de cada momento.

En su interior incorpora hasta un procesador Intel®︎ Core Ultra X9 Serie 3 con capacidades de inteligencia artificial que alcanzan hasta 180 TOPS, preparado para acelerar tareas como traducción en tiempo real, edición de contenido, análisis de información o asistentes inteligentes que ayudan a optimizar la jornada laboral.

Su batería dual de 99 Wh ofrece autonomía suficiente para acompañar jornadas completas de trabajo, mientras que el sistema de seis altavoces con Dolby Atmos convierte cualquier descanso en una experiencia multimedia inmersiva.

Una nueva forma de aprovechar cada minuto

Más allá de incorporar una segunda pantalla, ASUS plantea una nueva manera de interactuar con la tecnología.

En un contexto donde las jornadas combinan reuniones virtuales, edición de contenido, herramientas de inteligencia artificial, colaboración remota y momentos de entretenimiento, contar con un espacio de trabajo más amplio dentro de un solo dispositivo permite reducir interrupciones, mantener el enfoque y aprovechar mejor cada minuto del día.

La ASUS Zenbook DUO representa esa evolución: siendo capaz de adaptarse al ritmo actual de quienes ya no separan completamente el trabajo del ocio, sino que buscan una laptop que responda con la misma eficiencia en ambos escenarios.