La nueva HUAWEI MatePad Air lleva WPS Office para PC gratis y un año de IA

¿Eres de los que ha decidido migrar de la laptop a la tablet para trabajar con tus documentos del trabajo o la escuela? De ser así, seguramente te has encontrado con algunos problemas de funcionalidad, ya que puede que no todas las herramientas estén disponibles en la versión de tablet.

Afortunadamente, eso se acabó: la nueva HUAWEI MatePad Air trae consigo WPS Office versión PC sin costo y, sobre todo, un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que replantean por completo lo que significa ser productivo desde una pantalla táctil.

Una tablet pensada para trabajar como una PC

Antes de hablar de software, vale la pena entender por qué la MatePad Air es el equipo ideal para todo esto. Bajo su cuerpo ultradelgado de 5.3 mm y apenas 509 g, lleva un procesador diseñado para trabajar con funciones de IA, acompañado de HarmonyOS 4.3 y una experiencia de productividad a nivel PC con soporte multiventana. Todo se despliega sobre una espectacular pantalla OLED PaperMatte de 12" con resolución 2.8K, 144 Hz y un acabado antirreflejo que difumina los reflejos para que puedas leer, escribir o dibujar durante horas sin fatigar la vista.

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Súmale el HUAWEI Smart Magnetic Keyboard y el HUAWEI M-Pencil Pro, y tendrás una tablet que pasa de cuaderno a laptop en cuestión de segundos. Pero el verdadero salto —el que convierte a este equipo en una alternativa real frente a una suite de escritorio tradicional— está en el software que la acompaña.

WPS Office a nivel de PC: la suite completa, con y sin suscripción

La MatePad Air es compatible con WPS Office versión PC, una suite de ofimática que no le envidia nada a las herramientas de escritorio de siempre. Se descarga de forma gratuita desde AppGallery y ofrece justo lo que una PC te daría: interfaz de ventanas, edición táctil, integración con teclado y mouse, y un conjunto de funciones mucho más rico que el de una app móvil convencional.

Lo mejor es que es compatible con los formatos de Word, Excel y PowerPoint. Puedes retomar proyectos existentes, conservar el formato original sin perder tiempo reajustando elementos y volver a exportarlos para compartirlos con colegas o compañeros de clase. Y todo sin costo ni mensualidades.

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Y si quieres ir un paso más allá, existe además WPS Office Pro, la versión de pago que suma mejoras adicionales para flujos de trabajo más exigentes. Pero la base —la que realmente sustituye a tu suite de escritorio— llega gratis con tu tablet.

WPS Office AI: la inteligencia que cambia tu forma de trabajar

Aquí es donde la MatePad Air deja de ser "una tablet que abre documentos" para convertirse en un asistente de trabajo real. Con WPS Office AI, la inteligencia artificial se integra en cada tipo de archivo para hacer el trabajo pesado por ti.

Escribe para mí (la herramienta de IA para archivos de texto): usa prompts para redactar, reescribir, condensar y revisar cualquier texto. Cambia el tono a académico, formal, coloquial y más con un par de toques. Y cuando el reto sea sintetizar, la IA resume textos extensos, extrae los puntos clave o convierte la información en tablas ordenadas, lista para usarse.

Asistente de tabla de IA: olvídate de memorizar fórmulas, con esta función basta describir lo que necesitas en lenguaje natural para transformarlo en tablas con operaciones. Puedes extraer, clasificar y traducir datos de forma masiva, y dejar que la IA interprete la información, genere gráficos, extraiga conclusiones e incluso te sugiera operaciones para trabajar mejor con tus tablas.

Generar presentaciones con IA: introduce un tema y la IA lo desarrollará por ti: genera una presentación bien estructurada, con texto e imágenes, lista para exponer. También puedes construir tu presentación a partir de otros documentos que ya tengas en la tablet, ahorrándote el trabajo de partir de cero.

PDF IA: los PDF dejan de ser archivos "de sólo lectura". Con PDF IA puedes extraer la información clave de un documento, traducir su contenido y hasta pedirle que te explique los conceptos más complejos del archivo seleccionado. Ideal para estudiar, revisar contratos o digerir reportes largos en minutos.

Un año de WPS Office AI, cortesía de Huawei

Al comprar tu tablet tienes un año de WPS Office AI incluido para los usuarios de la HUAWEI MatePad Air. Doce meses para exprimir cada función inteligente sin pensar en el costo, el tiempo justo para que la IA deje de ser una curiosidad y se convierta en parte de tu rutina de trabajo.

La MatePad Air no sólo te ahorra el peso de cargar una laptop, te entrega un equipo de trabajo con inteligencia artificial de fábrica. Redactar, calcular, presentar y analizar documentos ya no dependen de cuánto pagues, sino de cuánto quieras crear. Y esa, quizá, sea la verdadera definición de productividad: tener todo lo que necesitas, sin nada que te frene.