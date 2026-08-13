El IdeaPad que se filtró parece un verdadero rival de la MacBook Neo, pero no creo que Lenovo pueda superar a Apple en precio

Se han filtrado fotos de una computadora portátil Lenovo IdeaPad Vibe

Es claramente similar a la MacBook Neo de Apple en cuanto a su apariencia general y sus llamativos colores

Dicho esto, el dispositivo de Lenovo ofrece una mejor selección de puertos y hay indicios de que será más potente, por lo que probablemente sea más caro; pero todo esto son solo especulaciones

Lenovo parece estar preparando un competidor para la MacBook Neo, según unas fotos filtradas de la computadora portátil que acaban de salir a la luz.

Windows Latest se hizo con las imágenes promocionales del IdeaPad Vibe de Lenovo y publicó varias de ellas para que podamos ver bien la computadora portátil (toma con pinzas cualquier filtración de este tipo, pero el material parece bastante auténtico).

(Image credit: Windows Latest)

A juzgar por su nombre de moda, el "Vibe", y su gama de colores llamativos (que incluye un amarillo, un verde y un rosa muy llamativos), parece bastante claro que este producto apunta directamente al territorio del Neo —sin mencionar que se parece bastante al laptop de Apple—.

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Por supuesto, hay diferencias: no encontrarás una tecla Copilot en una MacBook (aunque, hay que decir, mucha gente tampoco quiere encontrarla en su computadora portátil con Windows).

Lenovo también ha apostado por ofrecer más opciones de conectividad que la MacBook Neo, y esa es la mayor diferencia que podemos apreciar con solo mirar las fotos.

Hay un par de puertos USB-A en un lado y dos conectores USB-C en el otro, junto con un puerto HDMI, un conector para audífonos y una ranura para tarjetas microSD. Como recordatorio, el Neo solo cuenta con dos puertos USB-C, además de un conector para audífonos, una dotación mínima en cuanto a conectividad (y eso sin mencionar siquiera las velocidades USB más antiguas que utiliza el MacBook Neo).

(Image credit: Windows Latest)

Las fotos también muestran rejillas de ventilación en la parte inferior del IdeaPad Vibe, por lo que contará con un ventilador para la refrigeración (el Neo tiene refrigeración pasiva, lo que significa que no tiene ventilador).

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Hay biseles delgados alrededor de la pantalla y un pequeño panel en la parte superior que alberga la cámara web, la cual también cuenta con un obturador de privacidad.

Aunque la filtración no proporciona ninguna especificación, sí sabemos, basándonos en los nombres de los archivos de imagen, que habrá un modelo con una CPU de AMD y otro con un chip Qualcomm Snapdragon, aunque ambos parecen idénticos.

Ambiente competitivo

(Image credit: Windows Latest)

La MacBook Neo ciertamente ha revolucionado el mundo de las laptops con Windows. Lo hizo al llegar con un precio que sorprendió a muchos —incluido yo—, ya que Apple ofrece mucho valor con su nueva MacBook de gama más económica, algo que los compradores reconocieron rápidamente: comenzó a agotarse en las tiendas. Como parte de las medidas para reducir costos, Apple decidió incluir solo 8 GB de RAM, como quizá recuerdes, pero a pesar de ello, la Neo todavía ofrece suficiente potencia para las tareas informáticas cotidianas.

Desde entonces, hemos visto una gran cantidad de laptops con Windows 11 y 8 GB de RAM en camino, algo que en realidad era inevitable debido a la crisis de memoria RAM, que ha elevado considerablemente el precio de la memoria —además del almacenamiento y otros componentes—. La Neo también les abrió el camino a estos equipos al demostrar que este tipo de configuración podía tener cabida en el mercado masivo.

Sin embargo, un punto evidente de preocupación es el rendimiento de Windows 11 con 8 GB de RAM frente a macOS. Ahora, Microsoft está trabajando para optimizar Windows 11 y conseguir que funcione con mayor fluidez con solo 8 GB, y yo diría que la Neo es una de las principales razones por las que esto está ocurriendo. Bueno, eso y, por supuesto, la crisis de RAM.

En pocas palabras, la MacBook Neo ha obligado a los fabricantes de laptops con Windows —y a Microsoft— a mejorar su propuesta, y el esfuerzo de Lenovo no podría ser una declaración más clara de que está siguiendo las estrategias de Apple con su laptop económica.

Dicho esto, la IdeaPad Vibe parece ser un dispositivo más premium que la Neo, como dejan entrever detalles como la cubierta de privacidad para la cámara, una selección de puertos mucho más completa, su diseño general más elegante y la refrigeración activa. Esto último significa que probablemente la Vibe ofrecerá un rendimiento considerablemente superior al de la Neo y, por supuesto, seguramente tendrá un precio más elevado como consecuencia.

No tenemos ninguna pista sobre su precio, pero apostaría a que, incluso después del aumento de precio de la MacBook Neo de Apple —que ya no es tan accesible como cuando se lanzó—, el equipo de Lenovo será considerablemente más caro. Habrá que esperar para comprobarlo, pero el precio es la principal preocupación en este caso, junto con algunos usuarios de Reddit que tienen dudas sobre la calidad de construcción de Lenovo frente a la de Apple, que realmente logró ofrecer una excelente calidad en una laptop de menor precio.

Un usuario de Reddit se muestra escéptico y señala: “Estoy bastante seguro de que no tendrá la misma calidad de construcción [que Apple]”.

Alguien más agregó: "El IdeaPad 3 que tuve tenía unas bisagras bastante malas; solo duró entre uno y dos años".

Es obvio que el IdeaPad Vibe tendrá que ofrecer un buen nivel de calidad de fabricación si quiere sumarse a la competencia y aprovechar la popularidad actual del Neo.

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