"Apple vuelve a entrar en la “fase de la Touch Bar”": la MacBook OLED podría estar lista para su lanzamiento en unos meses, aunque muchos siguen rechazando el rumorado la pantalla táctil

Acabamos de recibir una gran cantidad de información nueva sobre los próximos Mac de Apple.

Entre otras cosas, se afirma que el MacBook OLED podría estar listo para su lanzamiento a finales de este año y que actualmente se está probando con macOS 27.1.

La computadora portátil contaría con los chips M5 Pro y Max, y es posible que a finales de 2027 llegue una nueva versión con los chips M7 Pro y Max.

Apple planea lanzar una gran cantidad de nuevas Mac durante los próximos años y, si te preguntabas por la MacBook con pantalla OLED, todo indica que este modelo sigue encaminado para un posible lanzamiento entre finales de este año y principios del próximo.

Mark Gurman reveló una gran cantidad de información y actualizaciones en un reporte de Bloomberg en el que detalla los próximos cambios en la línea Mac de Apple y el estado actual de sus planes (como siempre, conviene tomar estos rumores con cierta cautela).

El modelo que más interés despierta es la MacBook OLED, que será una propuesta de gama alta disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, y que, por primera vez, incorporará una pantalla táctil (aunque no todos están convencidos de esta característica). Estos equipos estarían equipados con los procesadores M5 Pro y M5 Max, y no con los futuros M6.

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Según Gurman, Apple ya está probando esta MacBook con macOS 27.1, y el dispositivo "sigue en camino para lanzarse entre finales de este año y principios del próximo". Anteriormente, el periodista había señalado que el lanzamiento se produciría entre finales de 2026 y principios de 2027, aunque existe un matiz sobre esa previsión al que volverá más adelante.

¿Y qué ocurrirá con las MacBook equipadas con los procesadores M6? Aparentemente, este año llegará una actualización de la MacBook Pro de 14 pulgadas de entrada, que será el primer equipo de Apple en incorporar este chip de nueva generación. Además, también se presentarían nuevos iMac con procesadores M6. Según Gurman, todos estos dispositivos llegarían durante el otoño, probablemente alrededor de octubre de 2026, con un margen de aproximadamente un mes.

La MacBook Air tampoco quedará fuera de los planes. Gurman asegura que esta línea recibirá una actualización a principios de 2027, con modelos de 13 y 15 pulgadas que "se parecerán mucho a las versiones actuales", por lo que no se esperan cambios importantes en el diseño.

Más adelante, también en 2027, Apple lanzaría otra MacBook Pro de 14 pulgadas orientada a la gama de entrada. Este modelo estrenaría un nuevo diseño inspirado en las MacBook OLED de gama alta, aunque utilizaría el procesador M7 estándar como principal novedad.

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Como era de esperarse, Gurman también afirma que Apple trabaja en una renovación de la popular MacBook Neo, que incorporará un chip A19 Pro, ofrecerá más memoria e incluirá nuevos colores.

Pensando a más largo plazo, la MacBook Air podría recibir una actualización mucho más importante. Gurman asegura que Apple estudia lanzar una versión con pantalla OLED en 2028, mientras que la segunda generación de la MacBook OLED de gama alta debutaría entre finales de 2027 y principios de 2028, sustituyendo los chips M5 Pro y M5 Max por los futuros M7 Pro y M7 Max.

El periodista también cree que Apple trabaja en un iMac con pantalla OLED, un rumor que ya había circulado anteriormente. De hecho, gran parte de esta nueva filtración sirve para reforzar especulaciones previas y actualizar los posibles calendarios de lanzamiento.

Además, Gurman señala que también habrá renovaciones para las Mac mini y Mac Studio. Según su información, la Mac mini ya se está probando con procesadores M5 Pro y M6, mientras que la Mac Studio utilizaría los chips M5 Max y M5 Ultra.

No obstante, estos lanzamientos podrían resultar más complicados para Apple debido a la actual crisis de memoria RAM, ya que estas computadoras requieren configuraciones de memoria más avanzadas, lo que representa un desafío adicional para la compañía. Por esta razón, Gurman afirma que las fechas de lanzamiento de estos equipos todavía no están definidas.

¿Va por buen camino, pero desconectado de la realidad?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Claramente hay mucho en desarrollo, pero la actualización más interesante aquí es que la MacBook OLED de gama alta aparentemente sigue en camino y podríamos verla más adelante este año, incluso en apenas unos meses. Vale la pena recordar que, no hace mucho, Mark Gurman parecía dudar de que esta MacBook con pantalla táctil fuera a llegar en 2026, pero ahora parece que ese lanzamiento sigue siendo una posibilidad muy real, aunque de ninguna manera está garantizado.

Llama la atención que este dispositivo todavía no tenga un nombre oficial. El filtrador tampoco se refiere a él como MacBook Ultra, como lo ha hecho gran parte de los rumores. Tiene sentido que incorpore los chips M5 Pro y M5 Max, ya que, según información previa de Gurman, solo existiría una versión estándar del M6. Aparentemente, Apple planea pasar rápidamente a la generación M7 para ofrecer capacidades de inteligencia artificial más potentes. Como se mencionó, el sucesor de esta MacBook OLED de gama alta utilizaría los chips M7 Pro y M7 Max.

En este informe, Gurman plantea que toda esta renovación de la línea Mac busca que Apple aproveche la demanda de laptops y computadoras de escritorio más potentes impulsada por el auge de la inteligencia artificial, reforzando la importancia que, según el filtrador, la IA tiene actualmente para la estrategia de la compañía liderada por Tim Cook.

Como era de esperarse, esta idea no ha sido bien recibida por todos los seguidores de Mac. Además, el concepto de una MacBook con pantalla táctil (como la que tendría este modelo OLED) sigue siendo un tema polémico, de acuerdo con las reacciones en redes sociales.

Un usuario de Reddit lo expresó de forma especialmente contundente: "Las laptops con pantalla táctil son horribles. No puedo imaginar que alguien realmente las use. La ergonomía no tiene sentido, el problema de las huellas dactilares es terrible y el sistema operativo no está diseñado para el uso táctil como sí ocurre con las tablets o los teléfonos. ¿Por qué las compañías siguen apostando por esta tecnología en 2026?"

Otro comentó: "Apple está entrando otra vez en la etapa de la Touch Bar. Se vienen tiempos oscuros. Esperaré a que inevitablemente den marcha atrás a los cambios que hagan."

Así que, aunque la idea de una pantalla OLED entusiasma a muchos, el hecho de que también sea táctil está frenando el entusiasmo en algunos sectores. Además, existe la preocupación de que esta característica incremente aún más el precio del equipo, uno de los mayores temores en torno a esta laptop.

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