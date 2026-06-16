Microsoft presenta los nuevos Surface Pro y Surface Laptop con importantes mejoras gráficas gracias a las procesadoras Snapdragon X2, pero...

Microsoft ha lanzado nuevos dispositivos Surface Pro y Surface Laptop

Están equipados con el procesador Snapdragon X2

La pantalla OLED vuelve al Surface Pro, pero los precios son elevados, incluso en el modelo básico

Microsoft ha presentado nuevos dispositivos Surface Pro y Surface Laptop equipados con el procesador Snapdragon X2 de Qualcomm.

Hay un nuevo Surface Pro de 13 pulgadas, junto con los nuevos modelos de Surface Laptop de 13.8 y 15 pulgadas; todos ellos incorporan el Snapdragon X2 basado en Arm, con la opción de elegir entre las CPU X2 Plus (10 núcleos) y X2 Elite (12 núcleos).

Estos dispositivos para el público en general llegan tras el lanzamiento de las versiones de Surface Pro y Surface Laptop dirigidas a empresas, que se presentaron hace un mes.

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El nuevo Surface Laptop ofrece, según Microsoft, un rendimiento gráfico hasta un 58 % más rápido que la generación anterior de su computadora portátil.

La empresa también nos informa que podemos esperar hasta 20 horas de duración de la batería con el modelo más compacto de 13,8 pulgadas, y hasta 19 horas con la computadora portátil de 15 pulgadas (con reproducción de video local).

El Surface Laptop está disponible a partir de hoy en los colores platino, negro y duna, y el modelo de 13,8 pulgadas ofrece un nuevo color: jade. El dispositivo tiene un precio inicial de 1.599 dólares en EE. UU. (alrededor de 1.190 libras esterlinas / 2.260 dólares australianos) para el modelo de 13,8 pulgadas con 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Aún no se han anunciado los precios para otros países; sin embargo, fuera de EE. UU., cabe destacar que la capacidad de almacenamiento básica comenzará en 256 GB para el dispositivo de 13,8 pulgadas.

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(Image credit: Microsoft)

En cuanto a la Surface Pro de 13 pulgadas, presenta un aumento muy similar en el rendimiento gráfico gracias al procesador Snapdragon X2, con un aumento declarado del 53 % respecto a su predecesora. Ofrece hasta 15.5 horas de duración de batería según las pruebas internas de Microsoft (de nuevo, para la reproducción local de video).

La nueva Surface Pro de 13 pulgadas ya está disponible en los colores platino, negro y duna, y este dispositivo híbrido tiene un precio inicial de 1,499 dólares en EE. UU. (alrededor de 1,120 libras esterlinas / 2,120 dólares australianos) para la configuración con 16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

Además del cambio importante que supone la actualización a los chips Snapdragon, hay otro cambio notable en las especificaciones principales: Microsoft ha vuelto a incluir una opción de pantalla OLED para la Surface Pro (por lo que puedes elegir esa opción o la pantalla LCD básica).

La pantalla OLED ofrece colores vivos y negros profundos, como es de esperarse, además de un mejor nivel de luminancia máxima HDR, con 900 nits de brillo frente a los 600 nits de la pantalla LCD.

¿Más ágil, pero no más feliz?

(Image credit: Microsoft)

Si bien las mejoras en los chips Snapdragon X2 son muy bienvenidas en cuanto al rendimiento adicional que aportan a estos dispositivos Surface, los precios son exorbitantes —sobre todo si los comparas con la generación anterior de estos dispositivos. Como recordarás, el anterior Surface Laptop de 13 pulgadas tenía un precio inicial que no distaba mucho de la mitad de lo que vemos aquí (900 dólares en EE. UU., frente a los 1,599 dólares actuales).

Sin embargo, sabíamos que esto iba a suceder porque, no hace mucho, Microsoft anunció importantes aumentos de precios en toda la gama Surface (y los rumores insistían en que estos se aplicarían a estas nuevas ofertas para el público en general, lo cual tenía todo el sentido del mundo).

Por lo tanto, no es ninguna sorpresa ver aumentos tan significativos, pero siguen siendo decepcionantemente elevados en comparación con los aumentos observados en otros fabricantes de computadoras portátiles.

El Surface Laptop, con un precio inicial de $1,599, no es fácil de aceptar, francamente, aunque al menos obtienes 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento por ese dinero (en comparación con 256 GB, aunque habrá una versión internacional de la computadora portátil que sí bajará a este nivel de capacidad de SSD).

La Surface Pro de 13 pulgadas, cuyo precio inicial es de 1,499 dólares con 256 GB de almacenamiento, también supone un verdadero golpe al bolsillo. Sin embargo, hay una especie de incentivo para el resto del mes de junio en EE. UU., gracias al cual los compradores reciben de regalo un teclado para la Surface Pro de 13 pulgadas incluido por Microsoft (o un mouse Surface Arc de regalo con las nuevas laptops Surface).

Si bien estos dispositivos de Microsoft han tenido, en general, muy buena acogida en los últimos años, ese no fue precisamente el caso para TechRadar cuando evaluamos ambos modelos nuevos el año pasado —y con estas subidas de precios, me temo que la Surface está empezando a parecer una propuesta de valor dudosa. Especialmente a la luz del lanzamiento por parte de Apple del MacBook Neo con un precio sorprendentemente accesible en este contexto de escasez de memoria RAM.

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