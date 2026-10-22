El rival del MacBook Neo de Lenovo ha llegado un mes antes de lo previsto, pero ¿vale la pena comprarlo?

La IdeaPad Vibe 14Q8X12 de Lenovo, basada en Snapdragon, ya está a la venta un mes antes de la fecha prometida

El precio en EE. UU. comienza en 799,99 dólares para la versión de 8 GB y 256 GB, 100 dólares más que lo prometido por Lenovo en la IFA y que el MacBook Neo básico

Supera al Neo en cuanto a puertos, retroiluminación del teclado, colores y capacidad máxima de RAM, pero su memoria está soldada, y su pantalla de 400 nits y 45 % NTSC queda por detrás del dispositivo de Apple

La IdeaPad Vibe 14Q8X12 de Lenovo, la versión con procesador Snapdragon de la colorida computadora portátil que presentó en la IFA 2026 como respuesta a la MacBook Neo de Apple, ya está a la venta a través de las tiendas en línea de Lenovo en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, la zona euro, Malasia y Singapur.

Esto lo adelanta apenas un mes respecto a la ventana de noviembre de 2026 que Lenovo había anunciado en Berlín en septiembre, según informa Notebookcheck, y los envíos de los pedidos anticipados comenzarán el 28 de octubre.

La llegada anticipada es la buena noticia, pero su precio es el problema. Lenovo anunció la gama Vibe a 699,99 dólares, igualando al MacBook Neo al centavo. En EE. UU., el modelo con Snapdragon en realidad tiene un precio inicial de 799,99 dólares en la página de productos de Lenovo, con 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB.

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¿Un mes antes, pero 100 dólares más tarde?

El precio original de Lenovo es importante por el momento en que llegó al mercado. Apple lanzó la MacBook Neo a $599 en marzo, pero el 25 de junio elevó su precio a $699 debido al aumento en los costos de los componentes provocado por la escasez de memoria impulsada por la IA. Apple afirmó que "nunca había visto un aumento en el precio de un componente tan grande y tan rápido". El precio de $699.99 de Lenovo llegó en septiembre como una respuesta deliberada al nuevo precio de la Neo.

A $799.99, la Vibe ahora cuesta alrededor de $100 más que la Neo básica y lo mismo que el modelo de Apple con 512 GB de almacenamiento y Touch ID, que duplica la capacidad que Lenovo ofrece a los compradores de Estados Unidos. Lenovo no se ha pronunciado directamente sobre el aumento. TechRadar anticipó esta situación cuando la Vibe se filtró en agosto y apostó a que, incluso después del incremento de precio de Apple, «la computadora de Lenovo iba a ser bastante más cara». Al menos en Estados Unidos, nuestra evaluación ha completado un círculo.

En otros mercados, las cuentas son más favorables, en buena medida gracias a los precios de Apple. Lenovo vende la laptop por £780 en Reino Unido y, fuera de Norteamérica, la envía de forma predeterminada con 512 GB de almacenamiento. Son £81 más que las £699 de la Neo básica tras el aumento, pero con el doble de almacenamiento. Los compradores de Canadá pagan CAD 1,099, mientras que los precios en la eurozona van de €849 a €999, según el país. En Malasia y Singapur, los precios son de MYR 4,939 y SGD 1,379, respectivamente. Algunos mercados de la eurozona están limitados a 8 GB de RAM y, actualmente, ciertas configuraciones en Reino Unido indican plazos de entrega de cuatro a cinco semanas.

Como referencia, la Vibe de 14 pulgadas con procesador AMD, que llegó este mes según lo previsto, tiene un precio inicial de $899 en Estados Unidos. Incluye un Ryzen AI 7 445, los mismos 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El modelo con Snapdragon es la opción más económica para adquirir una Vibe de 14 pulgadas en Estados Unidos, pero ya no es tan barato como se había prometido originalmente.

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La posibilidad de ampliar los componentes era una parte importante de la propuesta de Lenovo. Los modelos Vibe con AMD la ofrecen mediante dos ranuras SO-DIMM, mientras que el modelo con Snapdragon no cuenta con ellas. Por ahora, esto significa que no es posible actualizar sus componentes, por lo que comprometerse con los 8 GB de RAM de la configuración básica es una decisión más importante de lo que parece.

En competencia con el líder del mercado: la MacBook Neo de Apple

La Vibe consigue algunas victorias notables. Supera a la Neo en conectividad: cuenta con dos puertos USB-C, dos puertos USB-A, HDMI, un lector de tarjetas microSD y un conector para audífonos.

La Neo se conforma con dos puertos USB-C, uno de ellos con velocidades USB 2, además de un conector para audífonos. Anteriormente hemos criticado esta distribución por ofrecer apenas lo mínimo indispensable. Lenovo también ofrece un teclado retroiluminado opcional, una característica de la que la Neo carece por completo, y permite ampliar la memoria hasta 24 GB, frente a los 8 GB fijos de la Neo.

La Vibe está disponible en siete colores desarrollados por Pantone, desde Spicy Gold hasta Zen Green. También se venden por separado juegos de teclas en colores a juego.

"El color es la decisión de diseño más personal que toman las personas al elegir un dispositivo", afirmó Brian Leonard, de Lenovo, durante la presentación. También señaló que "la versatilidad es, sin duda, la gran ventaja de la IdeaPad Vibe" frente al equipo de Apple.

Sin embargo, la calidad de construcción es menos clara. Las configuraciones metálicas utilizan aluminio en la tapa y la base, pero el reposamanos, la superficie del teclado y el trackpad son de plástico. En las versiones más económicas, la cubierta inferior también es de plástico. HotHardware, que probó el equipo durante IFA, consideró que la Vibe supera a la Neo en especificaciones, pero añadió: «No creo que se sienta tan prémium, y eso es lamentable». La Vibe también utiliza un ventilador, mientras que la Neo es silenciosa gracias a su diseño sin ventilador.

La Neo estableció un estándar elevado. Cuando se lanzó, la describimos como "la mejor laptop económica que puedes comprar ahora mismo". Sin embargo, el aumento de $100 ha hecho que sea más difícil recomendarla a todo el mundo, y hay argumentos para considerar que varias laptops económicas con Windows 11 suelen ser ahora una mejor compra.

Con un precio de $799.99 en Estados Unidos, la Vibe es una alternativa difícil de vender frente a la MacBook Neo. Por el mismo dinero, puedes conseguir una Neo con 512 GB de almacenamiento y Touch ID, una pantalla más nítida y brillante, y el software de Apple, posiblemente más maduro, ejecutándose en sus propios chips.

La propuesta de la Vibe se basa en sus puertos, el teclado retroiluminado, una pantalla ligeramente más grande y la posibilidad de elegir entre 16 GB o 24 GB de RAM, opciones que la Neo no ofrece a ningún precio. Si estas características son importantes para ti, la Vibe es una laptop con Windows razonable y mucha personalidad. Simplemente, ya no es la alternativa a la Neo de $699 que Lenovo anunció originalmente.

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