La nueva Acer Swift Blade 14 es la computadora portátil más ligera del mundo que se lanzará a nivel global

Acer ha presentado dos nuevos y interesantes computadoras portátiles en la IFA 2026

La Swift Blade 14 es una computadora portátil ultraligera que pesa solo 799 g, y es la computadora portátil convencional más ligera hasta la fecha

La Vero 16 está diseñada para que sea fácil de reparar, con un SSD, una batería y puertos USB reemplazables; incluso la CPU se puede actualizar

Acer ha presentado un par de nuevas computadoras portátiles inteligentes en la IFA 2026; una de ellas destaca por su facilidad de reparación y sus posibilidades de actualización, mientras que la otra llama la atención por ser la computadora portátil más ligera que hemos visto hasta la fecha.

Sin embargo, hay que hacer una salvedad respecto a esa campeona de la ligereza —la Swift Blade 14 de Acer—, ya que, técnicamente, ya existe un modelo de computadora portátil más ligero. No obstante, las computadoras portátiles Fujitsu LifeBook son productos de nicho dirigidos al mercado japonés (o a otras partes de Asia en algunos casos), por lo que, en términos del mercado global de consumo, la nueva Blade 14 se lleva la corona, con un peso de apenas 799 gramos o 1,76 lb (lo cual no es mucho más que las mencionadas LifeBooks).

El Blade 14 cuenta con un chasis fabricado con una combinación de fibra de carbono y una aleación de magnesio y aluminio, lo que, según Acer, lo hace duradero y, al mismo tiempo, increíblemente ligero.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Acer)

Las características de alta gama continúan con una pantalla OLED de 14 pulgadas que cuenta con una resolución de 3K (y una relación de aspecto de 16:10).

La Swift Blade 14 se basa en una CPU Intel Core Serie 3 —los modelos Wildcat Lake, que son eficientes en el consumo de energía y más fáciles de mantener refrigerados en una computadora portátil tan delgada— y cuenta con 12 GB de RAM. Así pues, las especificaciones se han reducido ligeramente, con la notable concesión de no optar por 16 GB de memoria del sistema para mantener el precio bajo.

En cuanto al precio, aún no lo sabemos, y tampoco tenemos una fecha de lanzamiento. Sin embargo, incluso con una CPU más accesible y 12 GB de RAM, espero que esta máquina súper delgada suponga un buen gasto para el bolsillo.

De héroe ligero a Vero

(Image credit: Acer)

También en la IFA, Acer presentó la nueva Vero 16, una computadora portátil que se destaca por su facilidad de reparación y cuenta con importantes credenciales ecológicas.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Como aclara Acer, se trata de una computadora portátil de 16 pulgadas que se beneficia de un «diseño más fácil de reparar [que] facilita el acceso, la reparación y el reemplazo de los componentes clave», con el objetivo de prolongar la vida útil del dispositivo. En resumen, se trata de evitar la obsolescencia (en lugar de planearla, como suelen acusar a algunos fabricantes de computadoras portátiles).

Con ese fin, se permite el acceso sin herramientas al interior del Vero 16, y tanto el SSD como la batería son reemplazables. La memoria RAM está soldada a la placa madre, por lo que no se puede actualizar —el único inconveniente aquí—, pero los puertos no lo están, así que son extraíbles. Eso significa que, si un conector USB se rompe, puedes cambiarlo, y la bisagra entre el cuerpo y la pantalla está diseñada para que también se pueda reemplazar.

Además, la Vero 16 permite actualizar el procesador, como señala Notebookcheck.net, aunque aún no está claro cómo funciona esto (probablemente mediante un cambio de placa base, lo que también permitiría actualizar la memoria RAM al mismo tiempo). Esto es muy inusual en una computadora portátil, y nos han informado que las actualizaciones serán compatibles con al menos dos generaciones de procesadores.

(Image credit: Acer)

Hablando de la CPU, la Vero 16 se basa en la plataforma Panther Lake y ofrece hasta un chip Intel Core Ultra X9 388H con gráficos integrados Arc B390. En cuanto a la pantalla, se puede elegir entre una pantalla táctil OLED de 3K o una de 2K.

En cuanto a su carácter ecológico, Acer afirma que el chasis de aluminio del Vero está fabricado con una «mezcla de 50 % de aluminio reciclado postindustrial y 50% de aluminio de bajas emisiones de carbono». El empaque también es 100 % reciclable.

Tampoco contamos aún con el precio de esta computadora portátil, pero esperamos obtener más información sobre los precios y las fechas de lanzamiento de ambos modelos en breve. Tengo muchas ganas de ver la llegada de ambos modelos a finales de este año y de conocer los detalles sobre cómo funcionará la actualización de la CPU de la Vero.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.