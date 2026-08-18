Esta nueva laptop de 16 pulgadas viene con una increíble cantidad de 72 GB de RAM, si estás dispuesto a esperar por la actualización

La Schenker Element 16 (E26) ya está a la venta; combina procesadores Intel Panther Lake con una pantalla de 120 Hz y 1600p, y una batería de 72 Wh en un chasis de 1,9 kg, y se enviará a finales de agosto.

El chasis de liberación rápida sin tornillos de la computadora portátil y el cambio de placa madre de próxima generación, firmemente planeado, la convierten en una posible competidora de otras computadoras portátiles semimodulares de la marca Framework.

Su capacidad máxima de 72 GB de RAM es una configuración interesante, gracias a los 8 GB de memoria soldada más una única ranura SODIMM que admite un módulo de hasta 64 GB de memoria

Schenker ha puesto a la venta en todo el mundo su Element 16, del que se había hablado tanto, y la ficha técnica destaca una cifra que no encontrarás en ninguna otra computadora portátil este año: hasta 72 GB de memoria DDR5.

La computadora de 16 pulgadas, que se vende con el código de modelo E26 a través de la tienda Bestware de la empresa, tiene un precio inicial de 1,499 euros, y se espera que los pedidos se envíen a finales de agosto de 2026.

Los compradores también pueden obtener un descuento del 5 % por compra anticipada, disponible hasta fin de mes, además de un cupón de descuento de 20 euros si se suscriben al boletín informativo de la tienda.

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Un competidor de Framework con una configuración de memoria RAM interesante

Los 72 GB de RAM potenciales del Schenker Element 16 merecen un análisis detallado por varias razones: cómo está configurado para alcanzar esa cifra y si realmente está disponible. El Element 16 combina 8 GB de DDR5 soldada con una sola ranura SODIMM, y al ocupar esa ranura con un módulo de 64 GB se alcanza la cifra mágica (72 GB) en una configuración de 8G+64G.

Es posible que esto no haya sido intencional; ComputerBase, un medio de noticias alemán, informó (DE) que Schenker había planeado originalmente un módulo LPCAMM2 reemplazable para este diseño antes de decidirse por la combinación de memoria soldada más SODIMM que se comercializó.

El procesador es de la nueva generación Panther Lake de Intel, comercializada como Core Ultra 300. Los compradores pueden elegir entre el Core Ultra 5 325 de ocho núcleos en la configuración básica y el Core Ultra 7 356H de 16 núcleos por un recargo de 150 euros. Ambos chips incluyen una NPU para cargas de trabajo de IA locales, y ambos cuentan con gráficos Intel integrados con cuatro núcleos Xe3 en lugar de una GPU discreta.

Para ser una máquina de 1,9 kg que aspira a ofrecer batería para todo el día, la Element 16 es realmente rápida, y sus 72 GB de memoria se encargarán sin problemas de las máquinas virtuales, los contenedores y los conjuntos de datos de gran tamaño que justifican una configuración como esta. Sin embargo, conseguir esta configuración de memoria podría ser más fácil de decir que de hacer.

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(Image credit: Schenker)

Aunque la computadora portátil se puede configurar con hasta 72 GB, el configurador indica que la configuración de memoria «no está disponible actualmente». Los usuarios aún pueden optar por un módulo de memoria Kingston Fury o Crucial, que actualmente ofrece una referencia de 40 GB.

Sin embargo, si estás dispuesto a esperar, la Schenker Element 16 es una alternativa atractiva a la popular línea modular Framework, que ha causado furor últimamente por sus diseños fáciles de actualizar.

La pantalla IPS de 16 pulgadas tiene una resolución de 2560 x 1600 con una frecuencia de actualización de 120 Hz, 400 nits de brillo, cobertura completa del espacio de color sRGB, un acabado antirreflejo y una bisagra de 180 grados. El almacenamiento se aloja en una ranura M.2 con conectividad PCIe 5.0, configurable hasta 8 TB, lo cual, según señala la sección de preguntas frecuentes técnicas de Schenker, es una novedad en su línea de computadoras delgadas y ligeras, ya que Panther Lake suministra los carriles PCIe 5.0 directamente desde el procesador.

La computadora portátil también cumple con los estándares de durabilidad MIL-STD-810H y ofrece una sólida conectividad, que incluye dos puertos Thunderbolt 4 con DisplayPort y Power Delivery, Wi-Fi 7, HDMI, dos puertos USB-A, un lector de microSD y un conector de audio.

Lo que distingue al Element 16 en un mercado saturado de computadoras de 16 pulgadas es la promesa que encierra su panel inferior de liberación rápida: una computadora portátil de aspecto convencional cuyo fabricante se ha comprometido públicamente a ofrecer al menos una generación más de placas madre intercambiables. Por ahora, sigue sin saberse si ese compromiso se mantendrá, si es financieramente viable en comparación con la compra de una computadora portátil nueva y si ofrecerá múltiples configuraciones según las necesidades de los consumidores, incluso si estás dispuesto a esperar un tiempo no especificado para obtenerla en una configuración de 72 GB.

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