He estado probando la versión beta de macOS 27; aquí 3 razones por las que es una actualización más importante de lo que podrías pensar

Cuando Apple presentó sus próximas actualizaciones de software en la WWDC 2026 el 8 de junio, no se reveló mucho sobre macOS 27 —aparte de un sketch animado sobre cómo se eligió el nombre «Golden Gate»—. Pero después de haber probado el sistema operativo, puedo decir que, de hecho, hay mucho que esperar.

Vale la pena destacar que instalar la versión beta para desarrolladores es arriesgado: no es exagerado decir que podría dejar tu Mac inservible, o al menos algunas de sus aplicaciones. A menos que estés seguro de querer hacerlo, deberías esperar a la versión beta pública en julio o al lanzamiento completo del software en algún momento del otoño (en el hemisferio norte).

El hecho de que yo no haya tenido ningún problema durante mis pruebas no significa que te vaya a pasar lo mismo, pero puedo decirte que estoy impresionado con lo que he experimentado hasta ahora. Por supuesto, esto sigue siendo un proyecto en desarrollo por parte de Apple, así que no lo tomes como una reseña: las funciones pueden aparecer y desaparecer antes de que se lance al público en general.

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En cuanto a la compatibilidad, macOS 27 Golden Gate deja atrás a las Macs con procesadores Intel. Solo podrás instalarlo y ejecutarlo si tienes una computadora con Apple Silicon. Estas son las tres cosas que más me han gustado hasta ahora.

1. Es fluido y rápido

macOS 27 es solo una de las varias actualizaciones de software que Apple tiene previstas (Image credit: Apple)

Apple ha prometido mejoras de rendimiento con macOS 27 —aunque ha sido un poco vaga en cuanto a los detalles— y, aunque no he realizado ninguna prueba de rendimiento, diría que mi MacBook se siente notablemente más rápido y ágil. Quizás Apple esté aprovechando el hecho de ya no tener que tomar en cuenta los chips de Intel.

Otros usuarios también han notado el aumento en la velocidad, y parece que las tareas de alto rendimiento se están beneficiando especialmente de esto. Aunque no hago mucho más que escribir, navegar por Internet y editar fotos, he notado menos retrasos y lentitud que antes, lo cual es un buen señal.

Es de esperar que estas mejoras en el rendimiento también se traduzcan en una mayor duración de la batería, aunque no he notado ningún cambio real en cuanto al tiempo entre cargas. Hay que tener en cuenta que aún quedan meses de desarrollo por delante para macOS 27 Golden Gate, por lo que es probable que mejore con el tiempo (al fin y al cabo, todavía es solo la versión beta para desarrolladores).

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2. La IA de Siri es una mejora genuina

La IA de Siri ya funciona bien (Image credit: Apple)

Tengo que mencionar a Siri AI, que ya está funcionando en mi MacBook. Con un poco de ayuda de Google y Gemini, parece que Siri ahora es realmente útil en la computadora de escritorio: las respuestas son precisas y bien fundamentadas, relevantes y personalizadas para ti.

Una de las mejoras más útiles es la forma en que ahora funciona la Inteligencia Visual en macOS 27. Puedes resaltar cualquier cosa en la pantalla (el atajo es Shift+Cmd+Espacio) y luego preguntarle algo a Siri al respecto; el asistente utiliza pistas sobre lo que aparece en la pantalla y el reconocimiento de imágenes para ofrecerte una respuesta.

Es el tipo de función que debería haber estado presente en Apple Intelligence desde el principio, pero al menos ya está aquí. Además, la aplicación dedicada de Siri y la integración con Spotlight también funcionan muy bien, lo que hace que la IA sea más accesible y versátil.

3. Los ajustes en la interfaz

Se han incorporado varios ajustes muy bienvenidos en la interfaz (Image credit: Apple)

Hay numerosos ajustes en la interfaz que, por sí solos, no son muy importantes, pero que, en conjunto, marcan una diferencia significativa. Incluso algo tan simple como contar con un botón de desbordamiento para los íconos de la barra de menú resulta realmente efectivo: significa que, si tienes muchos, no empezarán a desaparecer detrás de la muesca.

Se le ha prestado mucha atención al control deslizante de Liquid Glass, y funciona tal como se anuncia. Lo puedes encontrar en la sección «Apariencia» de los Ajustes del sistema, y yo lo he movido hasta el extremo derecho: para mí, cuanto menos transparente, mejor. De hecho, espero que Apple nos dé más control sobre esto en la versión final.

Como ya hemos mencionado anteriormente, los íconos que abarrotaban los menús de las aplicaciones también han desaparecido, dejando una interfaz que de repente parece más elegante y limpia. No se trata en absoluto de una renovación completa de la interfaz de usuario, pero da la sensación de que los ingenieros de Apple han reflexionado mucho sobre qué cambios realizar.

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