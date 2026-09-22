"Nunca había visto un error tan típico de Windows en macOS": Mission Control es un desastre en macOS 27 Golden Gate, y los usuarios cuestionan las pruebas de Apple

Algunos de los que se han actualizado a macOS 27 no están contentos

Se quejan de errores en la interfaz y de que el sistema va lento

El problema principal está en Mission Control, pero también hay críticas dirigidas a Apple por otros problemas, y su departamento de pruebas está en la mira

Apple lanzó macOS 27 Golden Gate la semana pasada y algunos de los primeros usuarios ya están señalando varios errores y lamentando haber actualizado sus equipos, aunque otros están teniendo una experiencia bastante fluida con la nueva versión.

El “megathread” de Reddit sobre los errores y problemas de macOS 27 destaca algunos de los inconvenientes más comunes que están encontrando quienes actualizan, y algunos parecen ser más graves que otros.

La principal queja está relacionada con Mission Control, que varios usuarios de macOS 27 describen como una función prácticamente rota. Al parecer, se encuentra en bastante mal estado.

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Como señaló un usuario en el hilo mencionado anteriormente: “He estado leyendo sobre esto y finalmente lo probé porque nunca uso Mission Control, y tienen toda la razón. Es la experiencia menos fluida que he visto en una Mac”.

Otro usuario respondió para coincidir y fue todavía más lejos: “Sin duda, es el fallo visual más importante que he encontrado en mis décadas como usuario de Mac”.

Otro usuario de Reddit comentó: “Soy un usuario avanzado de múltiples escritorios y Mission Control, y no puedo creer que hayan roto una función tan fundamental. Sí, las animaciones están rotas y son lentas, pero el problema que afecta mi flujo de trabajo ocurre cuando arrastras un escritorio a otro monitor y deja una pantalla negra que no responde.

“La única solución es crear un nuevo escritorio en la pantalla negra, cambiar a ese nuevo escritorio y después eliminarlo”.

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En otro hilo, acompañado de un video ilustrativo, otro usuario de Reddit declaró que Mission Control está “más lleno de errores, más lento y con más fallos”, y que: “Las animaciones dan tirones y, en ocasiones, cuando cambio a una aplicación en pantalla completa, aparece una pantalla completamente negra”.

Añadió: “Llevo más de 20 años usando Mac y recuerdo cuando se lanzó Exposé. Nunca había experimentado un error tan propio de Windows en macOS”.

Además de esto, también hay quejas sobre la lentitud en otras áreas de la interfaz de macOS 27 Golden Gate, incluida la barra de menús y el Centro de Control.

También han surgido frustraciones porque la búsqueda de Spotlight no funciona correctamente, aunque aparentemente esto es un síntoma de que el sistema está volviendo a indexar el contenido después de instalar la nueva versión de macOS.

Declaración de principios

(Image credit: Image by Pexels from Pixabay)

El mayor problema es claramente Mission Control, pero, según los reportes, los tirones, la lentitud y las animaciones con errores también pueden extenderse a otras áreas de macOS 27.

Dicho esto, hay una cantidad considerable de usuarios que están descubriendo que macOS 27 funciona de manera bastante fluida y lo están elogiando como una mejora enorme respecto a macOS 26 (aunque eso no es difícil, considerando que Tahoe fue un lanzamiento problemático por muchas razones).

Es posible que experimentes cierta lentitud con Golden Gate debido a la indexación de las búsquedas, como mencionamos anteriormente, pero una vez que termine ese proceso, esos problemas de rendimiento deberían desaparecer y, con suerte, macOS 27 volverá a funcionar con normalidad.

Sin embargo, si utilizas Mission Control —y hay que reconocer que muchas personas no lo hacen, ya que está diseñado para usuarios avanzados y para quienes ejecutan aplicaciones en varios escritorios virtuales o monitores—, parece que, por ahora, lo mejor es evitar macOS 27. Quienes se encuentren en esta situación quizá quieran esperar hasta el lanzamiento de la versión 27.1, con la esperanza de que incluya una solución.

Resulta un poco desconcertante que una función haya sido lanzada en un estado claramente defectuoso —no hay duda de que algo está mal con Mission Control—, y esto ha puesto sobre la mesa un problema relacionado con las pruebas beta que Apple realiza para su sistema operativo de escritorio.

Como nos cuenta uno de los testers: “Hace muchos años, sí recibía respuestas [de Apple] sobre los errores que reportaba y actualizaciones sobre hacia dónde se dirigían. He reportado muchos errores y, desde Tahoe (quizá incluso antes), no he recibido ningún comentario sobre mis reportes, y los errores que envié siguen existiendo en la versión oficial de Golden Gate. No creo que nadie esté revisando los reportes de errores”.

Esto responde a una publicación que señala: “La lista, realmente extensa, de errores graves fue reportada de manera exhaustiva y frecuente a Apple durante la beta. Apple hizo lo que siempre hace con los comentarios sobre las betas de macOS. Tu video [de la interfaz de Mission Control llena de errores] es el resultado”.

Otros coinciden en que el proceso de pruebas beta y recopilación de comentarios parece haber empeorado en los últimos tiempos, de ahí la comparación entre macOS y Windows. Microsoft ha recibido críticas durante mucho tiempo por su departamento de control de calidad, algo que, como he señalado en muchas ocasiones, necesita atención seria, pero este tema simplemente no se discute. Dudo que Apple vaya a hablar sobre estas afirmaciones relacionadas con sus pruebas, aunque espero que Mission Control reciba la atención que necesita detrás de escena.

Por ahora, una buena cantidad de usuarios de macOS que se quedaron en Sequoia porque Tahoe tenía demasiados errores y problemas siguen evitando actualizar a Golden Gate, y puedo entender por qué algunas personas podrían pensar que lo más prudente es actuar con cautela en este caso. Esos usuarios que permanecen en macOS 25 seguirán observando y esperando, sin duda, y eso no es una buena imagen para Apple.

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