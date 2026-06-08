Se anuncia macOS 27 Golden Gate en la WWDC 2026: esto es todo lo que necesitas saber

La WWDC 2026, la edición de este año de la conferencia de desarrolladores de Apple centrada en el software, ha destacado especialmente por ser la última con Tim Cook como director ejecutivo (tras 15 años al frente de la empresa, cederá el mando a John Ternus a finales de este año), pero también nos ha permitido vislumbrar lo que depara el futuro para los Mac y los MacBook, con el anuncio de macOS 27 Golden Gate.

A diferencia del sistema operativo rival de Microsoft, Windows, Apple lanza actualizaciones importantes anuales de su sistema operativo macOS que vienen con un nuevo nombre (por lo general tomado de un lugar emblemático de California) y un número, que ahora refleja el año de lanzamiento. Aunque macOS 27 se lanzará a finales de 2026, Apple considerará 2027 como su año de lanzamiento principal, para que no se sienta obsoleto unos meses después de llegar a los discos duros de los usuarios.

Si bien la WWDC 2026 es notable por ser la última de Cook, la actualización de macOS de este año es menos emocionante y se centra principalmente en mejoras de rendimiento (que siempre son bienvenidas) y en la integración de IA (menos bienvenida).

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Aun así, es una actualización que cualquier persona con una Mac o MacBook querrá descargar, siempre y cuando su dispositivo sea compatible, así que sigue leyendo para descubrir las novedades.

Hablando de compatibilidad, quizás el cambio más notable de macOS 27 Golden Gate es que ya no es compatible con Macs y MacBooks basados en Intel. Solo los Macs que tengan chips de silicio de Apple (es decir, Macs y MacBooks M1 o más nuevos) podrán instalar macOS 27.

macOS 27 Golden Gate: resumen

¿Qué es? El sistema operativo más reciente para Mac y MacBook

El sistema operativo más reciente para Mac y MacBook ¿Cuándo saldrá al mercado? Pronto estará disponible para descargar una versión beta para desarrolladores; la versión completa probablemente en octubre de 2026

Pronto estará disponible para descargar una versión beta para desarrolladores; la versión completa probablemente en octubre de 2026 ¿Cuánto costará? Como de costumbre, macOS 27 será una actualización gratuita para todos los que tengan un dispositivo compatible

macOS 27 Golden Gate: fecha de lanzamiento

La versión beta para desarrolladores de macOS 27 estará disponible mañana, 9 de junio, pero probablemente no te convenga instalarla.

Para empezar, necesitas ser desarrollador para descargar esta beta, lo que implica registrarte y pagar por una cuenta de desarrollador. La beta pública, que probablemente saldrá en julio, será gratuita, al igual que la versión final cuando se lance más adelante este año.

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En segundo lugar, las betas para desarrolladores son versiones muy tempranas del software que están diseñadas principalmente (como su nombre lo indica) para que los desarrolladores de software las prueben y se aseguren de que sus aplicaciones sean compatibles. Por lo tanto, suelen ser muy básicas, con funciones que faltan y muchos errores.

Es de esperar que la beta pública sea más estable, pero aún así podría haber problemas, por lo que recomiendo a la mayoría de las personas que esperen hasta que se lance la versión final, especialmente si van a instalar macOS 27 en un dispositivo del que dependen a diario.

macOS 27 Golden Gate: Compatibilidad

¿Quieres saber si tu Mac será compatible con macOS 27 Golden Gate? Aquí tienes la lista completa de los modelos de Mac que podrán ejecutar este sistema operativo:

MacBook Air con M1 o posterior

MacBook Pro con M1 o posterior

MacBook Pro de 13 pulgadas con M1 de 2020 o posterior

MacBook Pro de 14 pulgadas con M1 Pro de 2021 o posterior

MacBook Pro de 16 pulgadas con M1 Pro de 2021 o posterior

MacBook Neo

iMac M1 2020 o posterior

Mac mini M1 2020 o posterior

Mac Studio 2022 y posteriores

Notarás que no se admiten los Mac fabricados antes de 2020. Esto se debe a que macOS 27 Golden Gate solo es compatible con los Mac que funcionan con los chips de la serie M de Apple (o con el A18 Pro, en el caso del MacBook Neo).

Este es un cambio importante y podría hacer que muchas personas no puedan actualizar. Es probable que Apple considere el abandono de los modelos Intel más antiguos como un cambio radical, lo que significa que macOS 27 Golden Gate puede enfocarse en las funciones de IA, ya que los antiguos chips Intel no cuentan con NPU para la IA en el dispositivo.

Al concentrarse en sus propios chips, que utilizan la arquitectura Arm, esto también significa que Apple ya no tiene que preocuparse por los Mac que funcionan con la tecnología de chips x86 de Intel, lo que, con suerte, significará que el equipo de macOS tendrá más tiempo para mejorar el rendimiento del software y agregar funciones en el futuro.

Si tienes un Mac con Intel, puedes seguir usándolo con macOS 26, aunque no se recomienda ejecutar un sistema operativo sin actualizar. Por lo tanto, tal vez sea el momento de considerar un nuevo Mac; consulta a continuación algunas de las mejores ofertas.

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