Probé la IA de Siri en el iPhone, Mac y iPad; estas son las razones por las que estoy convencido de que el asistente de última generación de Apple, te conquistará

Vengo aquí para celebrar que Apple ha cumplido. No es que se haya pasado de la raya con la nueva IA de Siri, que presentó en la WWDC 2026, pero por fin está cumpliendo las promesas que hizo en la WWDC 2024.

Claro, está en fase beta (otra vez) y hay una lista de espera (otra vez), pero ya la he visto en acción, en persona, en demostraciones en vivo y potencialmente impredecibles. La IA de Siri, como se llama ahora, funciona en todas las plataformas y tiene el potencial de cambiar la forma en que usas tu iPhone, iPad y Mac.

Mientras esperaba tener acceso a la nueva Siri en mi iPhone 17 Pro, visité una de las innumerables salas de la enorme sede de Apple en Apple Park, donde fui pasando por una serie de estaciones en las que pude ver a Siri AI en acción en iOS 27 Dev Beta, iPadOS 27 Dev Beta y macOS Golden Gate Dev Beta. Todo esto es un trabajo en curso.

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Admito que, aunque probablemente lo que más me interesaba era el nuevo Siri en el iPhone, lo que más me sorprendió fue cómo funciona en el iPad. En todas las plataformas, este Siri más inteligente, más consciente y más personal tiene un aspecto diferente al de antes. Es más grande, más brillante, más flotante (acabo de inventarme esa palabra) y tiene una nueva sensación de confianza.

En el iPad, puedes llamar a Siri con tu voz, pero también puedes deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, y se formará una especie de lágrima negra hasta que se suelte de la parte superior de la pantalla y se muestre como la pequeña ventana de la IA de Siri. Es un toque bonito y elegante.

Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Por supuesto, puedes escribir en Siri, y observé cómo buscábamos a los mejores golfistas de la PGA; me llamó la atención lo impaciente que estaba la nueva Siri por ponerse a trabajar, autocompletando respuestas incluso antes de que termináramos nuestra consulta. Como al principio solo tenía «Mejores golfistas de la PGA», rápidamente sugirió a Jack Nicklaus antes de refinar la búsqueda sobre la marcha hacia jugadores más contemporáneos como Scottie Scheffler.

También noté durante este proceso una nueva iconografía de «en funcionamiento» que no se parece a ninguna forma anterior del indicador giratorio de Apple que dice «Por favor, espere una respuesta». A veces, la IA de Siri parece rapidísima; otras veces, puedes ver cómo gira ese ícono mientras trabaja. No hay una sensación obvia de: «Ah, está yendo al Private Cloud Compute para eso».

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Observé aquí y en otras plataformas cómo la IA de Siri mantenía el contexto sin esfuerzo, sin exigir que repitiéramos la pregunta ni decirnos que no podía responderla, ni preguntarnos «¿queremos buscar en la web?» o «¿usar ChatGPT?». De hecho, parece que ChatGPT ha quedado casi totalmente en desuso aquí. No aparece como opción, aunque creo que aún se puede solicitar.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Mientras profundizábamos en la carrera de Scheffler, Apple se apresuró a mostrarme cómo la IA de Siri siempre indica sus fuentes. Agradezco el detalle.

La pequeña ventana de la IA de Siri que aparece en una sesión se puede ampliar fácilmente, y de repente te encuentras en la nueva aplicación de Siri. Apple adopta aquí un enfoque ligeramente diferente al de, por ejemplo, Gemini o ChatGPT: la ventana de chat tiene un aspecto familiar, pero el historial de conversaciones se presenta en forma de tarjetas, con lo que parecen titulares para el tema de tu consulta, y un breve resumen o una imagen. No vi una opción para un formato de lista más compacto, que tal vez preferiría.

iPhone, te presentamos a la nueva Siri

En el iPhone 17 Pro Max, activamos a Siri con una pulsación prolongada del botón de encendido, lo que hizo aparecer esa nueva masa flotante, grande y con un aspecto casi de nave espacial extraterrestre. Digo «flotante» porque, a lo largo de la demostración, me di cuenta de que Apple se había esforzado por añadir un sombreado muy sutil debajo de la nueva interfaz de Siri, de modo que parece que flota justo por encima de la pantalla. Es un pequeño efecto muy ingenioso.

El superpoder de la IA de Siri no es que sea más inteligente o más habladora (de hecho, Siri te alejará de conversaciones que tal vez sería mejor tener con humanos o, digamos, con profesionales de apoyo a la salud mental); es que te entiende a través de los datos de tu teléfono.

Aquí es donde entra en juego el cumplimiento de una promesa. La IA de Siri realmente parece conocer el contenido de tu teléfono de una manera que podría ser verdaderamente útil. Su enfoque de «buscar una aguja en un pajar» significa que, si tienes un vago recuerdo de un dato, algo que alguien te mencionó en un correo electrónico o mensaje, Siri puede encontrarlo por ti.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En la demostración que vi, preguntamos por un «podcast que nos recomendó nuestra hermana hace poco», y Siri buscó en las aplicaciones propias (los desarrolladores tendrán que integrar funciones de integración con la IA de Siri en futuras versiones de sus aplicaciones) y encontró una mención casual a un podcast de Sherlock Holmes en Mensajes. Una vez más, al tener ese dato, solo tuvimos que decir «Reprodúcelo», y Siri abrió la aplicación del podcast.

La ventaja obvia es el fin de las búsquedas interminables, de tener que retroceder y de buscar la aplicación correcta. Me imagino que muchas de tus interacciones diarias con tu iPhone se realizarán a través de la IA de Siri. Por supuesto, gran parte de esto dependerá de que los desarrolladores de aplicaciones como WhatsApp, Gmail y otras incorporen esas conexiones con Siri.

Aun así, el potencial aquí es emocionante. Tomar los largos correos electrónicos de alguien, llenos de detalles útiles pero desorganizados, y convertirlos en, digamos, una lista útil de equipo de campamento en Notas, es un salto significativo respecto al actual y eternamente decepcionante «Lo siento, no puedo hacer eso» de Siri.

Durante la demostración, vi cómo Siri mostraba referencias aleatorias relacionadas con consultas sobre viajes y lluvias de meteoritos. Es una especie de «desaleatorizador». Como toda buena IA, la IA de Siri puede ver los patrones en tus interminables montones de datos y darles sentido.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

También pude echar un vistazo a Siri en la aplicación Cámara. Así es, ahora tiene una opción de menú justo al lado de «Foto», y una vez activada funciona de manera similar a la Inteligencia Visual. Al seleccionarla, Siri puede «ver lo que tú ves», lo cual puede que te tranquilice o no, pero si te preguntas qué es lo que estás viendo o, por ejemplo, quieres que Siri te ayude a tomar una decisión, está lista para hacerlo. Noté que la aplicación Cámara toma una foto de lo que sea que Siri esté analizando.

En un momento, nos equivocamos al hablar en la demostración, pero Siri dedujo la indicación y los resultados correctos sin ninguna intervención de nuestra parte. Algo impresionante.

En una demostración en la que me ayudó a decidir qué libro leer a continuación, escuché cómo la nueva voz «expresiva» de Siri me decía por qué debería leer Blindsight a continuación. Sin embargo, noté que la nueva voz sonaba un poco extraña. No sé si la emoción sonaba forzada o faltaba, pero supongo que este es un elemento que aún se está ajustando en la versión beta para desarrolladores de iOS 27.

El Mac en primer plano

La mayor parte de mi demostración del Mac se centró en cómo la IA de Siri transforma Spotlight, el motor de búsqueda de todo el sistema del Mac. Resulta que aún puedes usarlo para abrir aplicaciones como Vista Previa, pero la nueva interfaz casi te obliga a ir más allá con las palabras «Buscar o Preguntar».

«Preguntar» básicamente transforma Spotlight en un cuadro de búsqueda generativo donde se aceptan casi cualquier pregunta de conocimiento general. Preguntamos sobre las islas hawaianas para familias. Si el sistema considera que la pregunta es «compleja», recurrirá por defecto a Siri y al motor de conocimiento mundial de Apple. Así es, aunque el nuevo Siri utiliza, en parte, modelos de Gemini Foundation, Apple no está usando el gráfico de conocimiento de la búsqueda de Google.

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Una vez que inicias una búsqueda, te encuentras dentro de Siri, y puedes mantener esa ventana abierta mientras realizas otras tareas en el escritorio.

En Apple Intelligence, seleccionas texto y haces clic con el botón derecho para acceder a herramientas de escritura impulsadas por IA, pero el nuevo Siri está integrado de formas más sutiles que aún así te brindan acceso completo a su nuevo potencial. Seleccionamos un fragmento de texto en Notas y, aunque podríamos pedirle a Siri que lo reescribiera, al estilo de las Herramientas de escritura, también podemos usar esto como punto de partida para combinar otras capacidades de las aplicaciones propias de Apple. En este caso, le pedimos que usara las notas para redactar un correo electrónico estructurado en Mail.

Una vez más, se trata de un par de aplicaciones propias de Apple que trabajan juntas, y Apple es muy consciente de que es posible que tu cliente de correo electrónico no sea Mail de Apple.

En general, todavía es solo un pequeño adelanto de lo que la IA de Siri es capaz de hacer, pero me parece prometedor, sobre todo para ser una versión beta. Es evidente que la infraestructura funciona, y si se lo permites, Siri por fin puede acceder a tu iPhone, iPad y Mac para entenderte a ti y tus necesidades. Ha tardado mucho en llegar, pero creo que Apple por fin lo ha hecho bien.

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