¿Te molesta la reproducción automática de vídeos de YouTube en Android? Lo sentimos, no es un error, es otra característica experimental

Los usuarios de Android han detectado una prueba que muestra automáticamente el primer vídeo de tu feed cuando abres la aplicación de YouTube.

Los usuarios han expresado sus sentimientos negativos en línea, y algunos han compartido consejos y soluciones para evitarlo.

Se trata de otra de las recientes funciones experimentales de YouTube, y sigue a la lista de "vídeos recomendados" de la plataforma en la cola de reproducción de la aplicación

¿Alguna vez se han encontrado con nuevas funciones experimentales en YouTube? Tal vez la respuesta es sí, ya que la plataforma no lo esconde.

Sin embargo, la plataforma de vídeos ha sido bastante discreta y sigilosa con su última prueba, y algunos usuarios se han dado cuenta de que ha estado reproduciendo automáticamente el primer vídeo de su feed al abrir la versión Android de la aplicación.

Durante el último mes, varios usuarios de Android han informado de sus experiencias con esta extraña función de reproducción automática, y aunque la mayoría creyó que se trataba de un error al principio, resulta que es intencionado por parte de YouTube. Decir que la gente está frustrada es quedarse corto, y no han escatimado en expresar sus sentimientos en innumerables hilos de Reddit.

«Hoy he abierto la aplicación de YouTube en mi teléfono Samsung e inmediatamente ha empezado a reproducir un vídeo. He comprobado que la reproducción automática estaba desactivada y he reiniciado la aplicación, pero no se ha solucionado nada», ha dicho un usuario en Reddit, lo que ha atraído una serie de respuestas de otros usuarios de Android con el mismo problema.

Ya existe una función de YouTube que puedes activar para que los vídeos se reproduzcan automáticamente uno tras otro, y que se puede desactivar fácilmente en la configuración, pero una de las partes más molestas de la misteriosa prueba de reproducción automática de YouTube es que no es tan sencilla de evitar. Por suerte, los usuarios que han experimentado este problema han encontrado una manera de detenerlo desinstalando la última actualización de la aplicación, o borrando sus datos y caché.

YouTube parece estar en una era de experimentación

Son tiempos interesantes para YouTube, que parece estar llevando a cabo una nueva prueba cada semana. Los vídeos de reproducción automática son sólo uno de un grupo de experimentos que podrían dar lugar a nuevas funciones para la aplicación, para bien o para mal.

Otras pruebas recientes apuntan a la posible llegada de nuevas funciones para los suscriptores de YouTube Premium, incluida una función que permite controlar la calidad del audio en los vídeos, así como una nueva ventaja que ahorra tiempo y muestra contenidos recomendados directamente en la cola de reproducción. YouTube también ha estado probando un arreglo para las notificaciones de los suscriptores, y aunque esto podría ser una bendición para los usuarios, podría ser un gran riesgo para los creadores.

