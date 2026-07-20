El modo "picture-in-picture" de YouTube parece no funcionar en Android e iOS, y Google lo está "investigando activamente"

¿Tienes problemas con la función de «imagen en imagen» en YouTube?

La función "picture-in-picture" de YouTube en dispositivos móviles no funciona correctamente para algunos usuarios

La función se puso a disposición de todos los usuarios a principios de este año

Google afirma que está investigando el problema y trabajando en una solución

El modo "picture-in-picture" (PiP) de YouTube en Android e iOS es una de las funciones más útiles que ofrece la app —ahora disponible para todos los usuarios, sean o no suscriptores Premium—, pero un error generalizado parece haber desactivado esta funcionalidad en los teléfonos.

Según informa 9to5Google, hay múltiples reportes de que el modo PiP no se activa al salir de la app de YouTube. El audio sigue reproduciéndose en segundo plano, pero no aparece la pequeña ventana superpuesta del video.

En el equipo de TechRadar hemos tenido experiencias mixtas con esto: a algunos les funciona bien, a otros no. Sin embargo, definitivamente es un problema real al menos para algunos usuarios, ya que Google ha reconocido que existe un error.

Latest Videos From Watch full video here:

"Nuestros equipos están investigando activamente el problema y actualizaremos este hilo tan pronto como tengamos más información", explica un representante de Google, quien señala que, si bien la mayoría de los reportes de errores provienen de usuarios de iPhone, el problema también se presenta en Android.

¿Qué pasa después?

Hemos revisado a fondo los foros de ayuda de YouTube y Reddit, y hasta ahora no parece haber ninguna solución adecuada para el problema. Si te estás enfrentando a esto, no te queda más remedio que esperar a que Google publique una solución.

Según los hilos de Reddit que han surgido para discutir el error, este está afectando tanto a los usuarios gratuitos como a los que pagan por la versión Premium, así que no podrás recuperar la función PiP probando la suscripción de pago.

Un usuario informa que la función ha estado “dando problemas desde hace varias semanas” y que PiP a veces funciona y otras no. Si ese es el caso, tal vez valga la pena reiniciar tu celular e intentarlo de nuevo, aunque no hay garantías.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El mejor lugar para buscar actualizaciones sobre la funcionalidad de PiP es el hilo oficial sobre el problema en el foro de ayuda de YouTube. Con suerte, ahora que los ingenieros de Google están trabajando en ello, este error se resolverá más pronto que tarde.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.