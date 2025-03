YouTube está probando una solución para lo más molesto de las notificaciones de suscriptores

YouTube está probando una nueva función que deja de enviarte notificaciones de los canales que ya no ves.

El objetivo de esta función es evitar que los usuarios desactiven por completo las notificaciones push, ajustando en su lugar determinados parámetros de las alertas.

Podría ser una bendición para los suscriptores que son bombardeados con notificaciones no deseadas, pero no tanto para los creadores de YouTube.

¿Odias las notificaciones de YouTube? De ser así, te tenemos noticias, pues parece que eso está por terminar.

En una nueva prueba, YouTube está desactivando las notificaciones de canales con los que ya no interactúas, y los días de notificaciones push abrumadoras están casi detrás de nosotros.

YouTube hizo el anuncio hace unos días, y está dirigido específicamente a los suscriptores que tienen sus notificaciones configuradas en "Todas", pero que no abren estas alertas. Las notificaciones seguirán apareciendo en tu bandeja de entrada de notificaciones en la aplicación de YouTube, pero la plataforma desactivará las alertas push para que no te bombardeen con actualizaciones no deseadas. YouTube ha explicado cómo se llevará a cabo esto, indicando lo siguiente en su anuncio:

"Los espectadores que no hayan interactuado recientemente con un canal, a pesar de haber recibido notificaciones push recientes, no recibirán notificaciones push en el experimento. Las notificaciones seguirán disponibles a través de la bandeja de entrada de notificaciones en la aplicación de YouTube. Los canales que suben contenido con poca frecuencia no verán afectadas sus notificaciones". No está claro si los usuarios serán notificados de que se están perdiendo estas alertas, ni la duración de este experimento.

Cuando los creadores suben contenido a YouTube, una de las principales formas para aumentar vistas y suscriptores es alentar a los espectadores a activar las notificaciones para que se les avise cuando se sube un nuevo video. Si eres un usuario frecuente de YouTube y un espectador habitual de videos como yo, probablemente te hayas encontrado activando las notificaciones para cada canal posible, lo que, en retrospectiva, resulta en una abrumadora ola de alertas. Pero el objetivo de la prueba de YouTube es más que simplemente diluir las notificaciones excesivas.

YouTube está experimentando muchos cambios en estos momentos, el mayor de los cuales es la incorporación de su nuevo plan de suscripción YouTube Premium Lite. (Image credit: Future)

Otra ventaja que ahorra tiempo, pero que podría costar caro a los creadores

No se puede discutir que el hecho de que una plataforma tome el control de tu configuración de notificaciones es poco ortodoxo y cruza la línea de la invasión de la configuración personal. Pero esta prueba podría suponer otra ventaja de YouTube para ahorrar tiempo, tras sus recientes experimentos con la cola de reproducción.

Aunque es fácil modificar la configuración de las notificaciones para evitar una avalancha de alertas, es habitual que los suscriptores de YouTube las desactiven por completo en lugar de ajustar la configuración por canal; lo sé, soy culpable de ello. Con este último experimento, YouTube pretende evitar que los espectadores desactiven por completo las notificaciones sólo porque sus bandejas de entrada de notificaciones se están acumulando, lo cual es una característica útil y que sin duda agradeceré a largo plazo, pero puedo ver cómo esto puede ser perjudicial para los creadores.

Las notificaciones push son uno de los principales recursos con los que cuentan los creadores de YouTube para aumentar sus visitas y mantener el interés de su público, ya que avisan directamente a sus suscriptores cuando los vídeos salen en directo, por lo que YouTube ha tomado la decisión ejecutiva de que los espectadores dejen de recibir alertas de los canales.

La plataforma está experimentando muchos cambios en estos momentos, ya que acaba de lanzar su nivel de suscripción YouTube Premium Lite, pero esperemos que preste la misma atención a las necesidades de aquellos que dependen de su canal de YouTube para ganarse la vida.