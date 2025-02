Una versión más barata de YouTube Premium, la versión Lite, podría ser lanzada al mercado

Un nuevo nivel de suscripción de YouTube podría llegar antes de lo que piensas, ya que Google podría seguir adelante con el relanzamiento de YouTube Premium Lite, una versión económica de su nivel YouTube Premium que existió durante solo dos años antes de ser eliminado en 2023. El nivel está diseñado para aquellos que desean usar YouTube para contenido de video sin publicidad en lugar de música, creando un nuevo nivel de suscripción que separa los paquetes de YouTube Premium y YouTube Music.

Según Bloomberg, YouTube Premium Lite se anunciará pronto en los EUA, Australia, Alemania y Tailandia, pero ha estado en pruebas en el extranjero durante meses, como informó The Verge . Desde que estalló la noticia, un portavoz de YouTube declaró "como parte de nuestro compromiso de brindarles a nuestros usuarios más opciones y flexibilidad, hemos estado probando una nueva oferta de YouTube Premium con la mayoría de los videos sin publicidad en varios de nuestros mercados". Por el momento, los precios de suscripción no están fijados en piedra, sin embargo, un usuario en Threads publicó una captura de pantalla (ver a continuación) de un posible rango de precios para la versión estadounidense del nivel en octubre, aproximadamente en el momento en que YouTube confirmó que estaba en pruebas.

Es obvio que YouTube Premium Lite eliminará los anuncios de los vídeos, pero por lo que se ha dicho sobre su relanzamiento hasta ahora, ese parece ser el único beneficio que traerá. A diferencia del nivel más caro de YouTube Premium, que incluye nuevos trucos útiles y beneficios adicionales como descargas sin conexión, reproducción en segundo plano y todas las ventajas de YouTube Music , estas funciones no formarán parte del nivel más económico "Lite".

En la actualidad, los usuarios que se suscriban a YouTube Premium tienen acceso completo al servicio de streaming de música YouTube Music, que permite reproducir música y podcasts y ver vídeos musicales sin anuncios. Según lo descrito por Bloomberg, YouTube Premium Lite está diseñado para "apuntar a los espectadores que principalmente quieren ver programas que no sean vídeos musicales", por lo que solo los vídeos musicales seguirán incluyendo anuncios. Aunque los anuncios no se erradicarán por completo en el nivel "Lite", aún es suficiente para atraer a nuevos clientes que actualmente dependen de plataformas de streaming de música que no sean YouTube Music.

Si no te gusta YouTube Music, esta suscripción sería la correcta para ti

Muchas personas han recurrido a los mejores servicios de streaming de música, como Spotify, Apple Music e incluso Tidal, para sacar el máximo partido a nuestra experiencia auditiva. Realmente es poca gente en nuestro círculo cercano que utiliza YouTube Premium (el plan anual en México cuesta $1,390 pesos), y lo único que podemos achacar es a que su inclusión en el paquete de YouTube Music parece un poco inútil cuando se utilizan servicios alternativos. Por esoYouTube Premium Lite podría proporcionar esa separación tan necesaria entre el streaming de video y el de música.