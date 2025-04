Al parecer, The Last of Us recibirá pronto una misteriosa edición especial física para PS5 y creo que podría tratarse de un bundle

Ellie from The Last of Us Part 2 pointing a gun

Uno de los juegos de The Last of Us tendrá pronto una edición especial para PS5.

Costará 109,99 dólares o 119,99 euros y estará disponible como edición física

La edición especial podría ser un paquete con The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2 Remastered.

¿Una nueva versión física "especial" de The Last of Us para PlayStation por el aniversario del juego? Todo indica que sí.

Según el fiable 'Billbil-kun' de Dealabs, pronto se anunciará una «edición especial para PS5», pero no se indica de qué juego se tratará (vía Eurogamer).

Se dice que la edición especial costará 109,99 dólares o 119,99 euros y estará «disponible en formato físico para PS5 muy pronto».

No hay más detalles aparte del precio, y Billbil-kun se pregunta: «¿Podría ser para la Parte 1, la Parte 2 o algo completamente nuevo?».

Tras el lanzamiento de The Last of Us Part 1 y The Last of Us Part 2 Remastered en PS5 -este último tiene lanzamiento en PC esta semana-, tendría sentido que esta nueva edición especial fuera un bundle que contuviera ambos juegos, especialmente teniendo en cuenta el precio -sobre todo teniendo en cuenta que la segunda temporada de la serie de HBO también empieza este mes-.

«Todo parece indicar que la oficialización de esta edición, así como la apertura de los pedidos anticipados, tendría lugar muy pronto, en un plazo que estimamos en dos meses», ha declarado Billbil-kun.

Podemos descartar cualquier idea sobre un Last of Us Part 3 por ahora, ya que Naughty Dog está desarrollando actualmente su nuevo juego, Intergalactic: The Heretic Prophet.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Descrito como una nueva franquicia de ciencia ficción, el juego se anunció el año pasado y se lanzará para PS5. Todavía no hay fecha de lanzamiento, pero según un informe reciente, Intergalactic: The Heretic Prophet no se lanzará hasta después de 2026.

Podría lanzarse como muy pronto en 2027, lo que significa que un lanzamiento cross-gen para PS5 y PS6 es una posibilidad.