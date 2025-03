3 cosas que Apple tiene que hacer en la WWDC 2025 para salvar Apple Intelligence, y que son muy posibles

Como te compartimos anteriormente, Apple anunció la WWDC 2025, su conferencia anual de desarrolladores, la cual tendrá un evento de apertura especial.

La Worldwide Developers Conference (WWDC) de este año se celebra el 9 de junio, y este año hay más en juego que nunca.

¿Por qué es tan importante la WWDC 2025? me pregunto. Bueno, tras el retraso público por parte de Apple de una Siri basada en la Inteligencia Artificial, estamos a punto de cumplir un año desde el anuncio inicial de Apple sobre la IA, pero todavía no tenemos acceso a los poderes mágicos que se mostraron en un principio.

En la WWDC de junio, Apple tendrá que abordar los retrasos y poner de relieve el futuro de la Inteligencia de Apple para tratar de recuperar la credibilidad que se ha visto afectada en los últimos 12 meses.

En junio, solo faltarán unos meses para el lanzamiento del iPhone 17, y si Apple quiere que los consumidores confíen en su próximo buque insignia, creo que la Inteligencia de Apple tiene que estar preparada.

El mundo estará pendiente de la WWDC 2025 para ver cómo Apple sale del lío que ha creado con la IA, y aquí hay tres cosas que Tim Cook y compañía deberían hacer para volver a poner en marcha el tren del hype.

1. Abordar sus "fantasmas"

En mi opinión, lo primero que debería discutirse en la WWDC es el retraso de Siri. Sé que no es muy «Apple» destacar errores, pero creo que sería increíblemente refrescante ver a los ejecutivos de Apple levantar las manos y asumir la responsabilidad de anunciar un producto que simplemente no estaba listo.

Dudo mucho que se mencionen retrasos, de hecho creo que es más probable que se diga cuándo se lanzará Siri con la inteligencia de Apple, pasando por alto cualquier confusión.

Mientras Apple exponga sus planes para el conocimiento en pantalla, el contexto personal y las intenciones de las aplicaciones con Siri, creo que podremos dejar atrás este lío y empezar a pensar de forma más positiva sobre la IA en el iPhone.

No estaré satisfecho a menos que veamos una demostración real en vivo de Siri trabajando con la Inteligencia de Apple y alcanzando finalmente el potencial que se nos prometió en la WWDC 2024.

Puede que sea ingenuo, pero soy optimista y creo que Apple, de hecho, mostrará Siri en todo su esplendor, porque si no lo hace y se centra en el rumoreado rediseño de iOS 19, me sentiré realmente decepcionado.

Esta primera entrada en esta lista es casi una necesidad, y hasta que Apple no sea capaz de mostrar las funciones prometidas, no sé cómo podremos seguir adelante. Crucemos los dedos para que en la WWDC de 2025 podamos ver una demostración de Siri 2.0, una fecha de lanzamiento y una nueva confianza en que Apple cumplirá con su leal base de fans.

2. Apple Intelligence 2.0

¿Cómo puedo pensar en la segunda oleada de funciones de la Inteligencia Artificial de Apple si la primera aún no se ha puesto en marcha? El desarrollo de la IA es tan rápido que casi a diario aparecen nuevas funciones y capacidades, y eso es muy difícil de asumir cuando tu empresa se está poniendo al día.

Apple tiene que hacer algo muy especial con la Inteligencia de Apple en la WWDC 2025; tiene que mostrar algún tipo de herramienta de IA para el consumidor que haga volar por los aires a la competencia y reafirme a Apple como LA empresa tecnológica a batir.

Por desgracia, tras el fracaso de Siri, no estoy seguro de creer que Apple sea capaz de innovar en software de IA de la misma forma que ha demostrado ser capaz de innovar en hardware a lo largo de los años.

El lanzamiento de Siri 2.0 pondría al iPhone a la altura de su competencia impulsada por Gemini, pero para que Apple supere al asistente inteligente de Google, Siri tiene que hacer más. Personalmente, quiero que la IA del iPhone me deje boquiabierto y haga que lo mundano de mi vida diaria sea pan comido.

Si Apple lleva su oferta de Inteligencia de Apple al siguiente nivel mostrando poderes de Siri que aún no hemos visto, como la gestión de tareas con IA a un nivel completamente nuevo, la WWDC acaparará todos los titulares.

3. Hacer que la IA sea cercana

El eslogan de Apple, «IA para el resto de nosotros», es excelente. Esas palabras fueron lo primero que recordé de la presentación de la Inteligencia Artificial de Apple del año pasado.

Dicho esto, la IA sigue pareciendo un truco y algo ajeno a mucha gente, y creo que Apple tiene que encontrar la forma de hacer que conecte con las personas como no hemos visto antes. Demasiada gente pasa por alto la IA o simplemente no la utiliza en sus dispositivos porque, francamente, no mejora sus vidas.

Si Apple va a promocionar ese increíble eslogan, necesita una estrategia de IA que lo respalde y destaque por qué merece la pena utilizar la Inteligencia de Apple y no perdérsela.

Ha pasado casi un ciclo entero, con aquellos que han invertido en un iPhone 16 para la Inteligencia de Apple decepcionados, y aquellos que están esperando para actualizar probablemente todavía no están convencidos de la idea de la IA de Apple.

Si Apple puede hacer que la IA resulte familiar destacando nuevas funciones que conecten con el público, no solo conseguirá que Apple Intelligence sea un éxito, sino que también empujará a los usuarios a comprar nuevos iPhones el próximo mes de septiembre.