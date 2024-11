Te contamos acerca de ChatGPT Search. Quedarás sorpendido

Nuestro compañero y editor general de TechRadar, Lance Ulanoff, tuvo la oportunidad de probar el nuevo motor de búsqueda de ChatGPT, que bueno simple y sencillamente se llama "ChatGPT Search". Esto es lo que nos cuenta a continuación de su experiencia de uso.

"Hace 21 años escribí: " Busco, luego uso Google ". Es algo que posiblemente podría seguir escribiendo hoy, junto con los miles de millones de personas que comienzan su día con una consulta en la página de inicio de Google o, más probablemente, en la barra de direcciones donde Google se encuentra sentado casualmente. Sin embargo, todo eso podría cambiar y ahora, después de usar la búsqueda ChatGPT, me pregunto si dentro de media década escribiré "Busco, luego uso ChatGPT".

ChatGPT de OpenAI ya ha tenido una trayectoria increíble como una de las primeras plataformas de inteligencia artificial generativa que todo el mundo conoce, si no usa. La ambición de añadir la búsqueda a la plataforma era bien conocida y, en cierto modo, se la veía como una forma inteligente de salvar la brecha entre lo que a menudo parecían respuestas astutas y las alucinaciones y la desinformación demasiado frecuentes.

Con la web indexada y actualizada como base, ChatGPT es instantáneamente más inteligente. El atractivo de un motor de búsqueda de IA generativo es su naturaleza conversacional y la capacidad de mantener el contexto sin repetir la consulta inicial. El descubrimiento es más una exploración interactiva.

Cuando OpenAI anunció sus planes de introducir SearchGPT (lo que se convirtió en la búsqueda ChatGPT), me registré para obtener acceso anticipado. Como resultado, aunque tengo una cuenta gratuita de ChatGPT, obtuve acceso a ChatGPT 4o con búsqueda integrada . Es una integración bastante sutil; accedes a la búsqueda seleccionando el globo terráqueo en el cuadro de mensaje. Una vez que lo haces, estás en la búsqueda de ChatGPT hasta que la desactivas.

Para los que prefieren el TL;DR, esto es lo que encontré:

Rápido

Sin anuncios

Preciso

De aspecto limpio

Consciente

Con la excepción de la concienciación, ChatGPT Search es todo lo que era Google antes de que empezara a monetizar nuestra vista.

El moderno buscador de Google hoy en día contiene tanta información sobre todos los demás productos y servicios de Google (y su voraz necesidad de ingresos) que resulta irreconocible en comparación con el motor de búsqueda que amaba en 2003.

La IA generativa en forma del modelo ChatGPT 4o es la fórmula no tan secreta y es lo que hace que esta búsqueda parezca casi consciente y capaz de sintetizar información dispar en un texto coherente que tenga sentido. También es la forma en que realiza un seguimiento de la conversación para que las búsquedas posteriores continúen el hilo de descubrimiento en lugar de obligarte a repetirlo.

A lo largo de mi experiencia, estuve buscando errores y alucinaciones característicos de ChatGPT. Después de todo, OpenAI todavía deja en claro con una etiqueta en la parte inferior de la página que "ChatGPT puede cometer errores".

Tal vez podamos atribuir la precisión a que la búsqueda de ChatGPT no depende únicamente de su capacidad de adivinar qué palabra debería venir a continuación (un componente clave de los modelos de lenguaje grandes (LLM). Parece elaborar la respuesta generativa basándose en los hechos que encuentra en sitios web confiables.

Viendo de manera diferente a la IA

Mientras que Google está cargando las vistas generales de IA que desplazan los resultados tradicionales, ChatGPT no es más que vistas generales. Sin embargo, de alguna manera parece más limpio, más conciso y menos como un invitado no invitado en los resultados de búsqueda.

Pregunté por los mejores productos en categorías como tocadiscos y DSLR. En cada caso, recibí resúmenes claros con listas con viñetas. Debajo de cada uno de ellos había una cita (a menudo encontré información extraída de TechRadar).

Al igual que con otras búsquedas, podría hacer una pregunta adicional sin repetir la pregunta inicial. En el caso de las DSLR, pregunté cuál es la mejor para la fotografía de vida silvestre. Obtuve un breve resumen de lo que hace que una cámara de vida silvestre sea buena y luego detalles sobre cuáles son las mejores, nuevamente, todo de fuentes confiables.

(Crédito de la imagen: Future)

Pregunté cuánto pesaban 45 centavos y recibí una respuesta detallada que indicaba que el peso había cambiado con el paso de los años. Por lo general, las fuentes están en línea, pero en este caso, tuve que hacer clic en el botón Fuentes para ver que extraía la información de la Casa de la Moneda de los Estados Unidos y Wikipedia, entre otros. Ese botón, por cierto, suele mostrar un grupo de pequeños íconos de marcas para dar crédito a las fuentes.

Cuando seguí con "¿Hay alguno más valioso que otros?", ChatGPT Search supo que todavía estaba hablando de los centavos. Por si sirve de algo, 1.943 centavos de cobre son particularmente valiosos.

Luego le hice la misma pregunta a Google, no había disponibles descripciones generales de IA y el primer resultado fue un enlace a Quora con un resumen de lo que parecían ser conjeturas. Me sorprende que los resultados de la Casa de la Moneda de Estados Unidos no aparecieran sobre el pliegue virtual.

(Crédito de la imagen: Future)

Cuando le pedí a ChatGPT indicaciones para ir desde Bryant Park a Dumbo Brooklyn, utilizó una fuente de la que nunca había oído hablar (Rome2Rio), pero era precisa.

Cuando pregunté de nuevo: "¿Puedo ver un mapa?", mantuvo el contexto y me mostró un mapa del metro de la MTA. Más tarde, realicé la misma búsqueda, pero esta vez añadí "¿Hay buena comida?".

Una vez más, la búsqueda de ChatGPT supo que todavía estaba hablando de Dumbo y me devolvió casi una docena de opciones que podía buscar a través de un carrusel de desplazamiento lateral. Vinegar Hill House con su pollo a la plancha se ve delicioso. Sin embargo, en un giro divertido, las instrucciones para cada restaurante se vinculan a (espere) Google Maps.

Cuando realicé la misma búsqueda de Bryant Park a Brooklyn en Google, funcionó mejor al integrar un gran mapa de Google y también utilizó Rome2Rio. Debajo de eso estaba una de las muchas mejoras de búsqueda de Google, la sección "La gente también pregunta". No es algo que yo haya pedido, aunque algunos podrían argumentar que detalles como, por ejemplo, qué metro está más cerca de Bryant Park, podrían ser útiles.

En realidad, no existe una buena manera en Google de aplicar una pregunta de seguimiento como "¿Hay buena comida?". Primero, tuve que eliminar el texto que ya estaba en el cuadro de búsqueda de Google y los resultados arrojaron restaurantes de mi área y no de Dumbo, Brooklyn.

(Crédito de la imagen: Future)

A diferencia de Google, la búsqueda de ChatGPT no genera una página completamente nueva para mis consultas, sino que mantiene el hilo. Puedo volver a desplazarme hacia arriba para ver dónde estuve, qué pregunté y las respuestas que arrojó la búsqueda de ChatGPT.

No estoy diciendo que SearchGPT sea el mejor motor de búsqueda. Es demasiado pronto para eso y dudo que el gráfico de conocimiento de OpenAI sea tan rico como el de Google. Además, Google integra sus innumerables herramientas en la búsqueda de maneras que aún no son posibles con ChatGPT. Aun así, en este momento, la búsqueda de ChatGPT parece mejor. Pero ser mejor no significa que la búsqueda de ChatGPT gane.

Google es un verbo y ChatGPT está lejos de serlo. Es cierto que todo el mundo habla de él, pero los consumidores no lo utilizan ni de lejos como lo hacen con Google, que es básicamente una página de inicio para muchos.

Estoy seguro de que cuando termine de experimentar con la búsqueda de ChatGPT, volveré a utilizar Google, como si fuera un reflejo. A menos, por supuesto, que instale la extensión de Chrome que podría convertir a ChatGPT en el nuevo motor de búsqueda predeterminado de mi navegador. Eso sí que sería interesante y probablemente una preocupación importante para el equipo de Google."

Esa es la experiencia de uso que tuvo nuestro compañero Lance Ulanoff con ChatGPT Search.

¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que logrará desbancar en algún momento a Google?