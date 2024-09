El smartphone plegable de Xiaomi, el Mix Flip ha llegado para hacerle frente al Galaxy Z Flip 6

Xiaomi ha lanzado el teléfono plegable Mix Flip en el Reino Unido, Europa y otros mercados globales luego de dos meses de exclusividad en China.

La compañía reveló el Mix Flip en un anuncio sorpresa en el evento de lanzamiento de sus últimos buques insignia de gama media, los Xiaomi 14T y Xiaomi 14T Pro centrados en la cámara .

El Mix Flip, como sugiere su nombre, sigue el diseño plegable tipo concha popularizado por el Samsung Galaxy Z Flip 6 y el Motorola Razr Plus .

El teléfono cuenta con una pantalla de cubierta de 4,01 pulgadas en una relación de aspecto casi cuadrada de 1:1,15, que cubre casi toda la superficie disponible y envuelve las dos cámaras traseras de manera similar al Motorola Razr Plus 2024 .

Esta pantalla exterior alberga varios fondos de pantalla interactivos con mascotas animadas, así como una pantalla de inicio reducida con aplicaciones y widgets personalizables.

La pantalla interna desplegada es un panel de 6,8 pulgadas, un poco más grande que un iPhone 16 Plus, con una resolución de 2912 x 1224, una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 3000 nits.

El teléfono está disponible en negro o morado y viene con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

El Xiaomi Mix Flip funciona con el chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una CPU de ocho núcleos, GPU Qualcomm Adreno y Qualcomm AI Engine para procesamiento neuronal.

En términos de inteligencia artificial, el Mix Flip viene cargado con funciones desarrolladas tanto por Google como por Xiaomi, como Google Gemini, Circle to Search y herramientas patentadas de edición y traducción de imágenes.

Al igual que el Xiaomi 14T y el 14T Pro, el sistema de cámaras del Mix Flip fue desarrollado en colaboración con Leica y cuenta con una impresionante hoja de especificaciones. En concreto, el teléfono viene equipado con una cámara principal de 50 MP y una cámara telefoto de 50 MP, y es capaz de grabar videos 8K a 24 fps y vídeos 4K a 60 fps.

El Mix Flip puede tomar selfies usando las cámaras traseras gracias a la pantalla de cubierta, pero también tiene una cámara selfie perforada de 32MP insertada en la pantalla interna, que puede grabar videos 4K (aunque solo a 30 fps).

En cuanto a la batería de 4,780 mAh del Mix Flip, esta admite carga por cable de hasta 67 W, sin carga inalámbrica.

Al igual que con todos los demás teléfonos Xiaomi, es muy poco probable que el Mix Flip esté disponible en los EE. UU. Sin embargo, está disponible en el Reino Unido a un precio de £1,099, así como en otros mercados a nivel internacional. En México no se ha revelado cuál será el costo del dispositivo.

You might also like