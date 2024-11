13 películas de horror que debes ver en estas fechas

Por fin ha llegado el día, es Halloween 2024, y eso significa que mi lista de películas de terror ha llegado a su fin. Durante las últimas semanas, he confiado en los mejores servicios de streaming para tachar las mejores películas de terror de mi lista de seguimiento para cada día de octubre, y ahora las he reducido a las 13 películas de terror que más me llamaron la atención.

Después de ver películas de terror, terror psicológico, terror de ciencia ficción y terror sobrenatural, he acumulado películas de cada subgénero que recomiendo transmitir para Halloween 2024. Estas son perfectas si no tienes ningún plan de Halloween y te quedas en casa, o para tenerlas de fondo mientras viajas de ida y vuelta a la puerta de entrada para repartir dulces a los niños que piden dulces.

Boda Sangrienta (Ready or Not) (2019)

(Image credit: Searchlight Pictures / Prime Video)

Director: Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin

Duración: 95 minutos

Dónde ver la película: Disney+

Boda Sangrienta (Ready or Not) es una de esas películas de terror que combina la comedia con elementos de terror, y es una gran película de terror cómico para ver este Halloween para equilibrar lo aterrador con lo divertido. Si bien está llena de suspenso y escenas sangrientas que me encantan en una película de terror, la sangre no busca ser realista, por lo que es una película adecuada si no te gusta el terror corporal gráfico.

Esta es la película que confirmó a Samara Weaving como una reina del grito contemporánea para mí, uniéndose a íconos como Jamie Lee Curtis, Neve Campbell y Mia Goth. Desde que taché Ready or Not de mi lista de películas para ver, Radio Silence Productions anunció que está en camino una secuela con el regreso de Weaving. ¡Apúntenme!

Scream: Grita antes de morir (1996)

(Image credit: Miramax)

Director: Wes Craven

Duración: 111 minutos

Dónde ver la película: Netflix, Claro Video, Prime Video, AppleTV

Scream es la película de terror que acabará con todas las películas de terror, y define la era de los horrores autorreferenciales. Tiene todo lo que quiero en una película de terror: un reparto icónico, una historia de misterio y muertes de personajes que se recordarán por siempre (mis favoritas son la situación de Tatum en la puerta del garaje y la muerte de Stu por televisión).

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Scream 2 (1997)

(Image credit: Miramax)

Director: Wes Craven

Duración: 120 minutos

Dónde ver la película: Netflix, Claro Video, Mercado Play, Paramount+, Prime Video, Apple TV

Las secuelas son complicadas, pero en el caso de Scream 2 puedo dejarlo pasar. Así como la primera entrega de la franquicia hizo referencia a películas de terror clásicas para crear y construir su narrativa, Scream 2 analiza el papel de las películas secuela en el género de terror, comentando sus tropos en otra trama autorreferencial. Las secuencias de muerte en Scream 2 no se contienen y son tan memorables como la primera película: tomemos como ejemplos la escena inicial en el cine y el momento del balcón de Sarah Michelle Gellar.

Pesadilla en la Calle del Infierno (A Nightmare on Elm Street) (1984)

(Image credit: Prime Video)

Director: Wes Craven

Duración: 96 minutos

Dónde ver la película: Claro Video, Prime Video, Apple TV

Si no te habías dado cuenta, Wes Craven tuvo una gran presencia en mi primera semana de cuenta regresiva para Halloween, y su clásico de terror de los 80, Pesadilla en Elm Street, sentó las bases para todas las películas de terror que le siguieron. No solo es una de las mejores películas de terror, sino que también es una de las mejores películas de secundaria, y esas dos cosas combinadas la convierten en un clásico para una noche de películas de Halloween.

No sólo Pesadilla en Elm Street es perfecta para una noche de película espeluznante, sino que su antagonista Freddy Krueger es un disfraz clásico de Halloween que ha sido interpretado durante los últimos 40 años, lo que demuestra la longevidad de la película.

El Sexto Sentido (The Sixth Sense) (1999)

(Image credit: Buena Vista Pictures)

Director: M. Night Shyamalan

Duración: 107 minutos

Dónde ver la película: Disney+

Cuando veo una película que lleva el nombre de M. Night Shyamalan, me da miedo darle al play. No fui el mayor fan de Old (2021) y cuando vi Signs (2002) para la semana de terror de ciencia ficción, me quedé con ganas de más. Pero puedo decir con seguridad que The Sixth Sense fue una de mis películas favoritas para ver durante mi cuenta regresiva para Halloween.

Si te gustan los thrillers escalofriantes con un protagonista infantil y un giro de trama alucinante al final, te convenzo de que veas esta película de terror psicológico este Halloween si aún no la has visto.

Creep (2014)

(Image credit: Netflix)

Director: Patrick Brice

Duración: 82 minutos

Dónde ver la película: Netflix

El terror de metraje encontrado nunca deja de asustar.

Creep es una película aterradora pero divertida de ver en la noche de Halloween para quienes buscan un susto de verdad, y si resulta que te gusta tanto como a mí, su secuela también está disponible en Netflix.

El Silencio de los Inocentes (The Silence of the Lambs) (1991)

(Image credit: MGM)

Director: Johnathan Demme

Duración: 119 minutos

Dónde ver la película: Prime Video, AppleTV

Una de las muchas películas que he incluido en mi lista de películas para volver a ver en Halloween, y una de las que nunca me aburriré. Y si bien su propósito no es asustar ni aterrorizar, es una de las mejores películas por su guión, caracterización e interpretaciones que te mantienen alerta todo el tiempo y adivinando qué sucederá a continuación.

Dejando de lado la trama, no hay nada más cautivador que una heroína poderosa, y Jodie Foster ofrece una actuación que me hace saltar del asiento y aplaudir cuando todas las piezas de la película encajan en su lugar.

Lo que hay dentro (It's What's Inside) (2024)

(Image credit: Netflix)

Director: Greg Jardin

Duración: 103 minutos

Dónde ver la película: Netflix

¿Quién lo hubiera pensado? ¡Una película original de Netflix que realmente me gusta! Similar al enfoque Gen-Z de Bodies Bodies Bodies (2022), pero también emulando una historia policial como el clásico de los 80 Clue (1985), It's What's Inside fue, por lejos, una de las películas que más disfruté de todas las que vi antes de Halloween.

Como mencioné en mi resumen anterior, esta película equilibra el terror con la comedia, pero a diferencia de Ready or Not (2019), no pretende ser una comedia y, en cambio, los lados divertidos de la película se ejecutan de manera muy natural.

La Mosca (The Fly) (1986)

(Image credit: 20th Century Studios / Prime Video)

Director: David Cronenberg

Duración: 96 minutos

Dónde ver la película: Disney+

No diría que la ciencia ficción es un género para mí, a menos que sea muy exagerada y poco realista como The Rocky Horror Picture Show (1975). No es que The Fly sea tan exagerada como Rocky Horror , pero ver cómo la metamorfosis del personaje de Jeff Goldblum se volvía más intensa y gráfica con esas prótesis de los 80 fue tan ridículamente poco serio que me encantó. No es incorrecto decir que The Fly trata sobre la transformación física, pero para mí, el punto de vista de la película trata sobre la obsesión de Goldblum con su oficio, que conduce a la caída de su cordura.

Nadie Podrá Salvarte (No One Will Save You) (2023)

(Image credit: 20th Century Studios)

Director: Brian Duffield

Duración: 93 minutos

Dónde ver la película: Disney+

Mi película favorita de la semana de ciencia ficción y terror fue, sin duda, No One Will Save You , simplemente porque no esperaba que estuviera completamente ideada con acotaciones escénicas y solo cinco palabras de diálogo. A Kaitlyn Dever le costó mucho mantener la energía de su personaje sin ningún diálogo que le diera una idea de a quién se suponía que debía interpretar. Esto demuestra que, como actriz, es hábil para leer entre líneas y puede transmitir un personaje con expresiones faciales y reaccionando a su entorno. Es una de esas películas que requiere toda la atención, pero una vez que llegas al clímax, querrás rebobinar y verla de nuevo.

Ringu (1998)

(Image credit: Toho Co / Prime Video)

Director: Hideo Nakata

Duración: 96 minutos

Dónde ver la película: Mercado Play, Prime Video

Siempre he estado familiarizado con este género de terror debido a la nueva versión en inglés de 2002 y, por supuesto, Scary Movie 3 (2003). Así que cuando vi la original japonesa en Freevee a través de Prime Video, aproveché la oportunidad de verla. Había visto Pulse (2001) unos meses antes, así que esa fue mi introducción a las películas de terror japonesas, y disfruté lo que vi, por lo tanto, no tenía dudas de que Ring tendría éxito. Es un gran ejemplo de un mito urbano de terror ambientado en la era digital de finales de los 90, con inquietantes escenas de susto que son más escalofriantes que impactantes.

Carrie (1976)

(Image credit: MGM)

Director: Brian De Palma

Duración: 98 minutos

Dónde ver la película: Prime Video, AppleTV

Mi película favorita de la semana del terror sobrenatural fue sin duda la primera adaptación de un libro a una película de Stephen King, lo que demuestra que, en lo que respecta al género del terror, no tiene rival. Si bien Carrie es una película de terror sencilla de 98 minutos ambientada en una escuela secundaria, tiene un significado mucho más profundo debajo de toda la carnicería que estalla durante el clímax de la película. Sus mensajes de abuso, religión y misoginia han impulsado a la película al nivel de iconografía por el que es conocida hoy en día, y se ha convertido en una favorita tan querida entre los fanáticos que ha sido casi imposible que sus remakes la igualen.

Drácula (1958)

(Image credit: Universal Pictures / Prime Video)

Director: Terence Fisher

Duración: 82 minutos

Dónde ver la película: Prime Video, AppleTV

Un ejemplo tempranero de terror que rezuma extravagancia, pero en el mejor sentido posible. Al llevar al famoso personaje de Drácula a la pantalla grande, el horror gótico de Fisher adopta una interpretación tradicional de los vampiros (ajo, estacas de madera, lo que sea) y no lo hubiera querido de otra manera. Es la película de terror más antigua de todas las que vi este mes y, aunque no da miedo en absoluto, se puede ver cómo emplea técnicas de suspenso que todavía utilizan los realizadores de películas de terror en la actualidad.