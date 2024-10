Tendremos segunda temporada de la serie de Netflix, Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Netflix has renewed Tomb Raider: The Legend of Lara Croft for season 2.

Ninguna tumba maldita está a salvo, ya que Netflix ha renovado Tomb Raider: The Legend of Lara Croft para una segunda temporada, y no puedo esperar a ver a la aventurera disparar sus pistolas duales una vez más mientras se enfrenta a una bestia marina devoradora de hombres en la próxima temporada de la próxima serie.

La renovación del programa llega apenas unas semanas después de que Tomb Raider: The Legend of Lara Croft se estrenara en el Netflix el 10 de octubre, con Hayley Atwell (Capitán América: El primer vengador , Misión Imposible 7) prestando su voz a la legendaria arqueóloga en esta última adaptación de videojuego.

Lara Croft, basada en la famosa franquicia de videojuegos lanzada por primera vez en 1996, ha tenido muchas versiones desde entonces. Desde Keeley Hawes en la serie de videojuegos original hasta Angelina Jolie en las adaptaciones cinematográficas de los años 2000, ahora se embarca en otra aventura animada en Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, temporada 2.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft fue una de las cuatro nuevas adaptaciones de videojuegos presentadas durante la Netflix Geeked Week y recibió críticas mayoritariamente positivas tras su lanzamiento, con un 73 % en Rotten Tomatoes. Si bien esto no la convierte en una de las mejores series de Netflix, sigue siendo una adaptación televisiva que reinventa la historia de su legado.

¿Qué podemos esperar en Tomb Raider: The Legend of Lara Croft temporada 2?

La primera temporada fue una especie de historia de origen; una que tuvo lugar después de los eventos del juego de 2018 Shadow of the Tomb Raider y vio a la intrépida exploradora enfrentarse a su traumático pasado mientras desentrañaba un antiguo misterio.

La segunda temporada está preparada para desarrollar a su personaje desde una novata hasta su viaje para convertirse en la leyenda que es conocida hoy. Según un comunicado de prensa de Netflix, la sinopsis oficial de la segunda temporada dice: "Cuando la aventurera Lara Croft descubre un rastro de máscaras africanas de Orisha robadas, une fuerzas con su mejor amiga Sam para recuperar los preciados artefactos. La emocionante nueva aventura de Lara la lleva por todo el mundo mientras profundiza en los secretos ocultos de la historia de Orisha, esquiva las maquinaciones de un multimillonario peligroso y enigmático que quiere las máscaras para ella, mientras descubre que estas reliquias contienen secretos oscuros y un poder que desafía la lógica. Un poder que, de hecho, puede ser divino".

La showrunner Tasha Huo adelantó algunos detalles emocionantes sobre el personaje de Croft en la temporada 2 a Netflix Tudum: “Entonces, la temporada 1, temáticamente, trata sobre Lara aceptando cómo su padre lidió con el dolor, que fue aislante. Cuando conocemos a Lara, ella está muy aislada... A medida que avanzamos en la temporada 2, estamos tratando de construir el equipo de Lara a lo largo del programa, por lo que pasa de ser una heroína aislada, que solo quiere hacer las cosas por su cuenta, un lobo solitario, a darse cuenta de que, 'En realidad, tengo este equipo realmente genial detrás de mí' ".

Huo también insinuó un encuentro con tiburones en el futuro de Lara, por lo que hay grandes esperanzas de que haya algo de acción clásica de Tomb Raider en la temporada 2.