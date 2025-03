El creador de Devil May Cry habla de la serie de anime gótica de Netflix: "La comedia y la acción hacen que destaque"

All eight episodes of Devil May Cry will premiere on Netflix on April 3.

El estreno de la serie animada de Devil May Cry está a la vuelta de la esquina, recordemos que llega a las pantallas de Netflix el próximo 3 de abril, ¿estás listo?

Bajo la competente dirección del renegado productor ejecutivo e intrépido creador Adi Shankar (Dredd, Castlevania, Captain Laserhawk) y su astuto socio guionista Alex Larsen, Devil May Cry se ha transformado en una humeante andanada de locura basada en los personajes, a la que ha dado vida el extraordinario equipo de Studio Mir, de Corea del Sur, para convertirse en una de las mejores series de Netflix.

Si el nombre de esta aclamada empresa asiática te resulta familiar, estás en lo cierto, ya que han participado en una impresionante serie de recientes producciones de animación como X-Men '97, La leyenda de Korra, Voltron: Legendary Defender, Dota: Dragon's Blood, Skull Island, Mis aventuras con Superman y muchas otras.

Devil May Cry tiene todo para convertirse en una de las mejores series de anime. (Image credit: Netflix)

Desde la cruda y alborotada secuencia de apertura, acompañada del himno nu-metal de Limp Bizkit, Rollin', los espectadores sabrán que les espera un viaje infernal cuando se estrene esta serie de ocho episodios.

La serie narra la espeluznante saga de un engreído, mitad humano mitad demonio llamado Dante, que es utilizado por un grupo de comandos paranormales para impedir que un portal al infierno entre en nuestra dimensión. Añádele un conejo blanco de dos metros, bien vestido y aficionado al asesinato, y un ejército de criaturas impías, y tendrás la receta perfecta para una mezcla de anime hardcore.

Devil May Cry también está impregnado de un perverso sentido del humor que se siente perfectamente natural en este mundo al revés asediado por entidades demoníacas y electrizantes enfrentamientos paranormales, que es un elemento esencial en el que Shankar y Larsen se han convertido en expertos.

"Infundir comedia a las películas de acción hace que destaquen", explica Shankar a TechRadar. "Hace diez o quince años no lo entendía. Siempre pensé que los momentos de frivolidad eran una traición al público, pero mientras el chiste no rompa la cuarta pared o la suspensión de la incredulidad, se puede hacer. Y ésa es una de las cosas que más me gustan de esta franquicia y de esta serie, donde puedo inyectar humor".

¿Has leído la reseña del videojuego Devil May Cry 5 de TechRadar Gaming? (Image credit: Netflix)

Devil May Cry 1, el juego, estaba muy en el mundo de The Crow, Underworld, Blade, Dark City, tal vez la película de Hugh Jackman Van Helsing Adi Shankar, creador, showrunner y productor ejecutivo de Devil May Cry

Cuando se aborda esta querida propiedad intelectual y se traslada a otro medio, Shankar y Larsen se esforzaron por proteger la esencia adictiva de los videojuegos y ser fieles al material original para sus sanguinarias legiones de fans de largo tiempo.

"Definitivamente queríamos preservar a los personajes", explica Shankar. "Los personajes son icónicos y lo son por una razón. No necesito cambiar a los personajes en absoluto. La pregunta es cuántos años tienen los personajes y en qué parte de sus vidas los estamos conociendo, y cuánta trauma han procesado."

"La franquicia tiene sus raíces en una infancia trágica. Cuando se trata del desafío, originalmente lo imaginé en mi mente como algo muy gótico. El primer Devil May Cry, el videojuego, estaba muy en el mundo de The Crow, Underworld, Blade, Dark City, tal vez la película de Hugh Jackman como Van Helsing, porque están muy metidos en ese mundo."

"Todo es noche y todo es oscuridad. Pero me di cuenta de que la historia que inventé no era esa. Así que el desafío fue saber que, aunque lo gótico eventualmente aparece, Dante aún no ha comprendido que es el hijo de Sparda. Ni siquiera sabe que es mitad demonio. No sabe nada de sí mismo."

Una de las decisiones creativas clave que Shankar tomó fue situar esta serie adaptada de Devil May Cry en el ámbito del mundo real, similar a la trilogía de The Dark Knight de Christopher Nolan, y colocar toda la historia en un territorio familiar y una línea de tiempo retro, libre de teléfonos celulares.

"Vamos a tomar toda la historia y jugarla de manera real, y ver cómo se desarrolla", agrega. "No es una desviación enorme de los videojuegos, pero esa elección generó efectos positivos en cadena."

Encarnando la angustia gótica con nu-metal

Este conejo blanco de dos metros, bien vestido, tiene afición por el asesinato. (Image credit: Netflix)

La música es una parte indeleble del Devil May Cry de Netflix, especialmente esas melodías enérgicas y hard-rockeras de finales de los 90 y principios de los 2000, que fue la época en la que Capcom lanzó inicialmente los primeros juegos y también el libro de recuerdos de los años más jóvenes y formativos de Shankar mientras crecía.

«En primer lugar, Devil May Cry 1 salió en 2001, así que es de su época. Como marca, como franquicia, como historia y como universo, cada juego es radicalmente distinto. Pero el principio básico de la marca es que tiene sus raíces en la tragedia y creo que el nu-metal también tiene sus raíces en la tragedia.

Devil May Cry 1 salió en 2001, así que es de su época... Tiene sus raíces en la tragedia y creo que el nu-metal también las tiene. Adi Shankar, creador, showrunner y productor ejecutivo de Devil May Cry

"La angustia nace de la injusticia, que es la marca Devil May Cry si lo desglosas así. Por último, tenemos a Dante escuchando música a lo largo de toda la franquicia. La gramola y tocando la guitarra. Lo situé en el mundo real, en ese periodo de tiempo, para que escuchara esa música".

Shankar y Dante, de Devil May Cry, a menudo dan la sensación de estar cortados por el mismo patrón, ambos son rebeldes que rompen las reglas con estilo y actitud, y quizá por eso esta nueva serie de anime parece haber sido elaborada con tanto cuidado y atención en un lugar donde la vida y el arte se cruzan.

"Esa es una de las cosas con las que conecté con el material», señala Shankar. Sentí una conexión con el personaje y también hay una cualidad bufonesca en Dante, que es algo que normalmente no se da en los héroes de acción".

"Hay personajes como Deadpool, que es todo comedia y no se toma nada en serio. Por otro lado, hay personajes como Blade o The Crow, que son pura venganza. Selene de Underworld es pura venganza. Dante existe en este mundo gótico y angustioso, pero tiene un gran corazón. Y esa es una combinación que no se ve mucho".

Devil May Cry llegará en exclusiva en Netflix a partir del 3 de abril de 2025.