“Estoy bastante seguro de que esto no estará en Battlefield”: el director de PUBG: Deadnet explica cómo su shooter inspirado en los 90 destaca con habilidades alocadas y un estilo único

Krafton anunció PUBG: Dednet en la Gamescom de este año

Este juego de disparos inspirado en los años 90 cuenta con algunas habilidades alocadas

"De alguna manera, estamos encontrando nuestro propio camino aquí", explica el director del juego, Dave Curd

Jugadores que se deslizan por el suelo como serpientes, con espadas en lugar de manos; una muñequita que maneja un taladro eléctrico mientras conduce un auto de juguete… Algunas de estas escenas alocadas que se ven en el primer tráiler de PUBG: Dednet parecen estar en total contradicción con el enfoque realista y sobrio por el que se conoce a esta emblemática serie de battle royale. Cuando le menciono esto al director creativo del juego, Dave Curd, me dice que ese es precisamente el objetivo.

«Si quieres emocionar y deleitar a la gente, tienes que ofrecerles algo nuevo», me dice en una entrevista en la Gamescom. «Si buscas un juego de simulación militar genial y estoico, elige el que quieras; hay por todos lados. Pero lo que los demás no pueden hacer, y tal vez ni quieran, es mi visión de este mundo, esta historia, estos personajes y estas habilidades».

Curd explica que el tono de PUBG: Dednet es como «mi versión de los años 90 pasada por una trituradora», y eso se nota claramente en el tráiler de presentación. Es alocado, exagerado y rebosante de color, con tiroteos en salas de juegos, persecuciones de autos por pueblos rurales iluminados por letreros de neón y un ambiente grunge y punk en todo momento. Se puede decir sin temor a equivocarse que se destaca.

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"El público perdonará casi cualquier cosa, menos aburrirse", sugiere Curd. «Así que creo que este tráiler generará mucho amor y mucho odio.

"Mientras sientan algo con pasión, creo que hemos hecho un buen trabajo", continúa. "Pero si la gente pasa por alto eso y se les nubla la mirada, entonces eso sería preocupante".

PUBG DED.NET Announcement Trailer | gamescom - YouTube Watch On

Aunque Dednet sigue siendo, en esencia, un battle royale —en el que varios equipos de tres jugadores compiten entre sí para ser los últimos en quedar en pie—, sigue aportando novedades no solo en el tono y las habilidades de los personajes, sino también en la forma en que avanza el juego con el tiempo, gracias a varios elementos roguelite.

Todo comienza con el concepto de «rondas», en las que puedes establecer cuántas victorias o posiciones puedes alcanzar antes de llegar a un cierto número de derrotas. Ganes o pierdas, al final de una partida, se te presentan opciones que pueden alterar o mejorar las habilidades y el estilo de juego del personaje que hayas elegido.

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¿Quizás te inclines por un papel más de apoyo para ayudar a tus compañeros de equipo con curaciones o protección con un escudo antidisturbios hecho con la puerta de un auto? ¿O tal vez elijas esa muñeca antes mencionada, que puede montarse en tu espalda para ir a la batalla o sentarse sigilosamente en el hombro de tu oponente y ser una molestia?

(Image credit: Krafton)

«Estoy bastante seguro de que esto no va a estar en la actualización de Battlefield de este año», bromea Curd al explicar cómo se les ocurrieron habilidades como esta para el juego de disparos multijugador. "Creo que nuestra prueba interna es: ¿nos hace reír? ¿Suena como un reto interesante? ¿Y seguimos pensando en ello al día siguiente? De alguna manera, estamos encontrando nuestro propio camino aquí".

Eso resume perfectamente cómo Dave Curd y el equipo están experimentando con PUBG: Dednet para crear algo único e interesante en este género. Definitivamente me llamó la atención durante la Gamescom de este año, y si a ti también te interesó, ya puedes preinscribirte para la beta cerrada.

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